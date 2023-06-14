Зачем США лезут в Карабах и шантажируют армян новой операцией

Армения, Сюникская область. Участники протестной акции на армянско-азербайджанской границе. Фото: Александр Патрин/ТАСС

В прошедшем мае международные посредники в переговорах между Арменией и Азербайджаном пытались добиться прогресса по согласованию мирного договора. Причем в первой половине месяца настойчивую активность прилагали страны Запада: сначала министры иностранных дел Еревана и Баку встречались в Вашингтоне с участием госсекретаря Блинкена, а потом Пашинян и Алиев общались в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. После этого переговоры шли уже в Москве.

Западные посредники, не раскрывая деталей, говорили о «значительном прогрессе» в переговорах. Что имелось в виду, можно лишь предполагать, исходя из заявления премьера Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, в котором судьба армян Нагорного Карабаха проговаривалась вскользь и невнятно. Вопреки позиции Москвы, которая предлагала сохранить статус-кво, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность оставшейся армянской части Карабаха, премьер Армении Пашинян, как писал эксперт по Южному Кавказу Александр Ананьев, добился того, «что обсуждение карабахского вопроса было практически отдано на откуп западным спонсорам».

Заявление Пашиняна о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, сделанное, как отмечает эксперт, в очевидной спешке, видимо, было навязано западными посредниками для того, чтобы в Москве эта тема уже не поднималась. Армянские власти добились того, что обсуждение карабахского вопроса было практически отдано на откуп западным спонсорам, и сегодня не идет речь даже об автономии. «На данный момент, все выглядит так, что цели армянского и азербайджанского руководства в отношении российского посредничества совпадают, - делает вывод Ананьев. - Оба игрока стремятся к минимизации или даже устранению российского присутствия на Южном Кавказе, включая физическое наличие российской базы в Армении и выход Еревана из российских интеграционных и оборонных соглашений». Разумеется, именно в этом заключается главный интерес западных посредников, пытающихся перехватить у Москвы главную роль в армяно-азербайджанском урегулировании.

Май 2013 года. Главы Азербайджана и Армении в компании главы Евросовета Шарля Мишеля перед переговорами в Брюсселе. Фото: REUTERS

Подтверждением этому служит полученная «КП» из заслуживающих доверия источников информация о том, что американцы уже не ограничиваются посредничеством между Баку и Ереваном, а решили еще и напрямую влезть в диалог Баку и Степанакерта. В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в «третьей стране» под присмотром американских кураторов. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают чуть ли не проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе. Что это, если не шантаж?

Американская «миротворческая инициатива», по сведениям от тех же источников, в целом в Степанакерте встречена негативно. Однако ее лоббирует «министр иностранных дел» Нагорного Карабаха Сергей Газарян. Причем сам он находится в Ереване и пользуется поддержкой Пашиняна. Чем все это может закончиться? Только одним - созданием новых угроз для развития ситуации в Нагорном Карабахе и коренным интересам армян, проживающих в регионе.

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