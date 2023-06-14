Управляют ледоколом и варят кофе: На ПМЭФ показали цифровые образы разных профессий

Фото: Стоян Васев

Арктические моряки, ученые, программисты, нефтяники и многие другие специалисты стали героями мультимедийного проекта, представленного на Петербургском международном экономическом форуме. С помощью нейросети компания «Газпром нефть» создала цифровые образы разных профессий. На огромных мультимедийных экранах в форме куба высотой 8 метров они решают математические задачи, варят кофе, бурят скважины и управляют ледоколом.

Искусственный интеллект проанализировал более 200 тысяч фотографий сотрудников компании. В итоге родились собирательные образы представителей разных специальностей. Герои мультимедийного проекта «Энергия в людях» появляются на фоне густой тайги и ледовых пустынь Арктики, работают в лабораториях научных центров, встречают зрителя на взлётной полосе аэропорта или на АЗС.

Фото: Стоян Васев

«Современные компании приобретают человеческие черты. Бренды уже можно узнать по тому, как разговаривают их голосовые помощники. Вместе с «Газпром нефтью» мы решили пойти дальше и первыми наделили компанию человеческим лицом, которое отражает черты десятков тысяч ее работников», – рассказал управляющий партнер студии Radugadesign Роман Куприянов.

Фото: Стоян Васев

По словам разработчиков, проект олицетворяет энергию в ее гуманитарном представлении: вместо машин на первый план выходит человек. Лица героев проекта на экранах постоянно меняются, облик представителя каждой профессии соткан из тысяч изображений реальных людей. Чтобы создать такой собирательный образ, был разработан специальный алгоритм. Он позволил проанализировать большой объем информации о людях разных профессий: учитывались их внешность, возраст, привычки в одежде. В итоге все образы получились максимально реалистичными.

Фото: Стоян Васев

Над их созданием трудились 23 разработчика и десять нейросетей. Автор идеи проекта – Александр Дыбаль из компании «Газпром нефть». Воплотить ее в жизнь помогла команда программистов и медиахудожников российской студии Radugadesign.