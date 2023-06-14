ЛДПР и «Комсомольская правда» представят искусственный интеллект «Жириновский» на ПМЭФ-2023

На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня ЛДПР и «Комсомольская правда» представят первый российский политический алгоритм «Искусственный интеллект «Жириновский». Это нейросеть, обученная на текстах, научных публикациях и выступлениях основателя партии ЛДПР с 1989 года.

Как рассказали авторы проекта, в ходе обучения уже были обработаны более 10 терабайтов видео, текстов и аудиозаписей, и работа еще продолжается.

Вместе с тем в партии отмечают, что политический алгоритм не является попыткой воссоздать «цифрового Жириновского». Скорее, его можно называть «цифровым учеником» выдающего русского политика.

В презентации политического алгоритма примут участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы, куратор проекта «Искусственный интеллект «Жириновский» Владимир Кошелев и генеральный директор компании «Лаборатория Наносемантика», разработчик проекта Станислав Ашманов.

Кроме того, «Комсомольская правда» рада объявить, что политический алгоритм «Жириновский» станет одним из ведущих программы на Радио «Комсомольская правда». Передачи будут выходить каждую пятницу в 18:00 (мск).