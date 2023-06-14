В России появилась РэйАкадемия - первая бесплатная база знаний о домашних животных

Фото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ».

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» запустил образовательный проект для владельцев домашних животных, посвященный грамотному уходу и воспитанию собак и кошек.

Эксперты-зоопсихологи, кинологи и ветеринарные врачи рассказывают о самых важных вопросах и проблемах, с которыми часто приходится сталкиваться всем, у кого есть питомец: как защитить животное от болезней, как исправить проблемы в поведении, как обеспечить безопасность и избежать стресса, который негативно влияет на здоровье и состояние домашнего любимца. Об этом можно узнать в РэйАкадемии, где собраны более 45 лекций и 30 коротких видео с практическими советами на все случаи жизни.

РэйАкадемия будет полезна и владельцам домашних животных, и волонтёрам в приютах, а также тем, кто только мечтает завести питомца.

Фото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ».

«К нам регулярно обращаются владельцы собак и кошек с самыми разными вопросами о здоровье или поведении своих питомцев, и мы понимаем, что не у всех есть возможность получить профессиональную консультацию зоопсихолога или узкопрофильного ветеринарного врача. Во многих регионах таких экспертов просто нет. Наши видео помогают людям лучше понимать своих питомцев, заботиться о них, а значит, ответственных хозяев и счастливых животных становится гораздо больше», – говорит директор фонда «РЭЙ» Екатерина Панова.

РэйАкадемия – это новый просветительский проект фонда «РЭЙ», который рассказывает владельцам, как правильно ухаживать и общаться с домашними кошками и собаками. Цель этого проекта – повышение культуры содержания животных в нашей стране, что очень важно, учитывая масштабы проблемы бездомных животных. Грамотный и ответственный владелец обеспечит счастливую и долгую жизнь своему питомцу, а значит это животное не окажется на улице и не станет бездомным. Так люди, прошедшие обучение в РэйАкадемии, смогут внести свой вклад в решение проблемы брошенных животных.

Присоединиться к РэйАкадемии можно бесплатно, для этого нужно перейти на сайт проекта, заполнить простую форму регистрации и смотреть видео в любое удобное время. Фонд «РЭЙ» продолжает снимать лекции на разные темы, и видеотека на сайте РэйАкадемии регулярно пополняется.

Фото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ».

Проект реализуется победителем конкурса «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2021» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.