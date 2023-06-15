Карлсон обожал тефтели, а Заяц и Волк из «Ну, погоди!» были друзьями: «Союзмультфильм» раскрыл секреты легендарных мультфильмов

Фото: кадр из мультфильма

Про расцвет советской мультипликации любят говорить: мол, это был наш ответ «Диснею»! Но на самом деле мультипликацией у нас занимались еще до революции, когда мистер Уолт Дисней был школяром...

В июне «Союзмультфильм» празднует свое 87-летие. Его сотрудники раскрыли «Комсомолке» секреты главных картин, которые смотрят дети нескольких поколений.

Родственник... Сорняка

Фото: кадр из мультфильма

«Ну, погоди!» почти ежегодно выходил на экраны в течение 17 лет: первый выпуск появился в 1969 году, шестнадцатый - в 1986-м. Про «Ну, погоди!» некоторые говорят, что это калька с «Тома и Джерри». Но сын автора сериала Вячеслава Котеночкина всегда отрицал эту версию. Он рассказывал, что впервые отец посмотрел американскую анимацию лишь в 1987 году, когда семья купила видеомагнитофон.

- «Ну, погоди!» появился довольно скромно - в качестве одной из зарисовок пилотного выпуска «Веселой карусели», - рассказали «КП» на «Союзмультфильме». - Авторам альманаха поставили задачу создать сюжет на тему «Нельзя обижать маленьких» - так и появился тандем Волка и Зайца. Многие сегодня пытаются искать аналогии с сериалом «Том и Джерри», но сюжет «погоня» и жанр бездиалоговой комедии в то время уже не были чем-то новым для мировой анимации. Но главное отличие «Ну, погоди!» в том, что Заяц и Волк - не жертва и преследователь, а приятели. Они воюют не по-настоящему и в трудные минуты готовы прийти друг другу на помощь.

Вячеслав Котеночкин рассказывал, что образ Волка вырос из... кукурузы и сорняка. В 1957 году художник рисовал пропагандистский мультфильм «Чудесница» - про царицу полей. Расти на просторах СССР ей мешал Сорняк, который выглядел как хулиган.

Зайца придумали без всяких прототипов. Хотя позже художник картины Владимир Тарасов рассказывал, что дал Зайцу глаза Клары Румяновой, которая его озвучивала. А Волка, мол, Котеночкин увидел в темной подворотне: там пузатый мужик жевал цигарку и метал злые взгляды по сторонам.

- В целом «Ну, погоди!» был задуман как настоящая энциклопедия советской жизни с ее архитектурой, музыкальными композициями, популярными аллюзиями, - делятся на студии. - Но, конечно, кое-какие коррективы приходилось вносить. Например, пришлось отказаться от озвучки главного героя Владимиром Высоцким, которого очень хотел видеть в этой роли Котеночкин.

Бард тогда был в опале. Но в первой серии, когда Волк карабкается по веревке к Зайцу, он насвистывает «Песню о друге» Высоцкого из фильма «Вертикаль».

Котеночкин изначально задумывал снять одну серию, максимум три-четыре. Тем более что к проекту были вопросы со стороны чиновников: чего это у нас гражданин Волк асоциальный? Но зрители со всего Союза присылали письма с просьбами продолжить ленту.

Проект едва не закрылся после шестой серии. Один из соавторов, Феликс Камов, эмигрировал в Израиль - тогда это приравнивалось к измене Родине. Но озвучивший Волка Папанов в то время был в Кремле - получал очередную награду. К нему подошел председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и поинтересовался: «Почему нет продолжения? Внуки заждались». Папанов признался: «Один из создателей уехал в Израиль». «Кто-то уехал, но кто-то же остался», - заметил Подгорный. После такого «благословения» сериал продолжили. И снимают его до сих пор!

Винни-Пух выглядел как «взбесившийся одуванчик»

Фото: кадр из мультфильма

Нашего «Винни-Пуха» сравнивают с диснеевской лентой (1966). Но автор советской трилогии (1969 - 1972) Федор Хитрук настаивал, что не смотрел американский мультфильм. А когда посмотрел - тот ему не понравился. Кстати, режиссер диснеевской версии Вольфганг Райтерманн тоже был не в восторге от своей картины и говорил, что остроумный советский мультфильм нравится ему больше.

- Дело в том, что режиссер Федор Хитрук и соавтор сценария Борис Заходер отошли от литературного первоисточника Алана Милна: Винни-Пух у них не просто игрушечный медвежонок, который любит мед, а философ и мечтатель, - говорят на «Союзмультфильме».

Похоже, от Беллы Ахмадулиной Пятачок получил не только голос, но и тонкую шею. Фото: Василий МАЛЫШАВ/РИА Новости

Книга Милна была одной из любимых у Хитрука. Он читал ее в оригинале. А когда познакомился с ней в переводе Бориса Заходера, решил сделать мультик. Заходер сначала принимал участие в работе над мультверсией. Но не сработался с Хитруком. Писателю изобразительная трактовка героев не нравилась. Зато он подсказал важную деталь образа Пятачка. Животное маленькое, значит, у него должна быть тоненькая шейка. Ия Саввина - актриса озвучки, - увидев это, сразу решила: будет говорить, как Белла Ахмадулина. Поэтесса оценила подкол. Написала Саввиной: «Спасибо, что подложили мне не свинью, а прелестного поросенка».

Образ медвежонка перерисовывали много раз

- Первый эскиз Винни-Пуха очень отличался от знакомого нам персонажа, - признаются на «Союзмультфильме». - Он был асимметричным, с взъерошенной шерстью и, по мнению одного из художников фильма Эдуарда Назарова, похожим на «взбесившийся одуванчик». При этом в результате ошибки мультипликатора лапы у Винни-Пуха стали двигаться в одну сторону: правая верхняя вместе с правой нижней, а левая - с левой. Но эта особенность только добавила медвежонку шарма. К слову, голос знаменитого актера Евгения Леонова показался режиссеру Федору Хитруку слишком низким для Винни-Пуха. Нужный тембр был найден, когда звукорежиссер ускорил пленку с записью. В такой же режим перевели и голоса других актеров.

В год выхода «Винни-Пух» не снискал рейтингов. Тогда популярность измерялась просто - по письмам с благодарностями зрителей. Студия была завалена мешками с корреспонденцией в адрес «Ну, погоди!». Художник-постановщик Владимир Зуйков вспоминал, что среди тысяч писем нашлось лишь одно про «Винни-Пуха»: откликнулся отец маленькой девочки, которая недавно умерла. Мужчина писал, что это был любимый мультфильм его дочери. Послание укрепило веру авторов, и они сняли еще две части.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Чебурашку продали японцам

В 1992 году американская компания Films by Jove (принадлежит выходцам из России) приобрела права на 1200 советских мультфильмов. Сначала на 10, а потом на 35 лет. В нулевые коллекцию хотели выкупить обратно российские миллиардеры: мол, нехорошо получилось. Но правообладатели загнули цену. После долгих судебных исков у американской студии забрали лицензию, признав, что тогдашний «Союзмультфильм» поступил незаконно.

В 2005 году продали святое - «Чебурашку». Правообладателями стали японцы, ведь у них герой очень популярен (называют его Чеби). За это нашим заплатили 30 тыс. долларов и еще 16 тыс. долларов отчислений за трансляции. При этом коммерческий оборот азиатской компании исчислялся сотнями миллионов долларов! Сейчас продолжаются суды за возврат прав в Россию. Говорят, отчасти поэтому в новом фильме «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко, 2022) не использовали никакие другие образы оригинального произведения. На ушастого у нас права остались, а вот с другими персонажами все сложно.

КСТАТИ

Чем сейчас занимается студия

К 2010-му компания была в упадке, ничего не производили. Ветераны мультипликации забили тревогу и дошли до президента. «Союзмультфильму» нашли инвестора. Первые годы возрождения бренд часто фигурировал в судебной хронике: иски полетели к тем, кто без спроса использует образы в игрушках или пытается зарабатывать на персонажах. Например, у московского бара «Тебурасика», который изобразил на стенах заведения Гену и Чебурашку в стиле японского аниме, отсудили 8 млн рублей.

Возрожденный «Союзмультфильм» начал перезапуск хитов. За последние три года вышло 34 серии «Ну, погоди!» (всего их будет 52). Впрочем, на киносайтах, где можно ставить оценки, у новинки невысокий рейтинг. Лучше пошел перезапуск «Простоквашино». Выпущено уже 88 серий (4 сезона). Сейчас киностудия готовится экранизировать произведение «Тайны Чароводья» детской писательницы из Санкт-Петербурга Юлии Ивановой - российский аналог эпопеи про Гарри Поттера. Ваяют сценарий и нашего «Властелина колец»: по мотивам книги российского писателя Олега Роя «Малуша».

Совместно с киностудией «ТриТэ» Никиты Михалкова экранизируют «Бременских музыкантов». Покажут детство Трубадура и его знакомство с животными. Есть и другие любопытные идеи.