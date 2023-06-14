Медузы-убийцы, акулы и кишечная инфекция: какие опасности подстерегают нас на пляжах

При ожоге от тропической медузы нужно обязательно обратиться за помощью к местным медработникам, они могут достоверно предположить, какое животное вас атаковало, и как с этим бороться. Фото: Shutterstock

Настала долгожданная пора отпусков. Однако и к отдыху стоит подходить разумно, чтобы пользу для здоровья и радость получить, а разных ненужных напастей избежать. О чем стоит помнить, отправляясь на каникулы, «Комсомолке» рассказали эксперты.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ЗУБ АКУЛЕ?

Самое простое и разумное, — не лезть в воду в местах, где акулы водятся, считает врач аллерголог – иммунолог Владимир Болибок. Ну и, конечно, выбирать пляжи со спасателями, а также выполнять все рекомендации по купанию. В том же Египте спасатели хорошо знают расписание, когда в ближней акватории появляются неприятные для нас рыбы, способные укусить или уколоть. Поэтому и не рекомендуют, к примеру, купаться после заката солнца. А еще в местах с кораллами и экзотическими рыбами – медузами помогут специальные тапочки для прогулок по побережью и, возможно, более закрытый, чем бикини, плавательный костюм, если вы занимаетесь плаванием с маской, например, чтобы поддержать комфортную температуру тела, не обгореть и с неприятными морскими обитателями не столкнуться. И да, рыбок гладить не стоит.

«ТАТУ» ОТ МЕДУЗЫ?

Самые неприятные для нас медузы – купольные и с длинными щупальцами. Такие, к примеру, встречаются в Средиземном море. Именно щупальца могут оставлять на теле химические ожоги от яда, внешне напоминающие причудливую татуировку, жгучие, неприятные, а иногда и смертельные. Следы от ожога пройдут, конечно, нужно время и оно индивидуально, и лечение.

- Яд медуз Азовского или Черного моря вызывает у человека «крапивницу», потому что содержит вещества - гистаминолибераторы. Как правило, такие медузы жалят неопасно. А вот в тропических морях водятся медузы с куда более сильными ядами - нервнопаралитическими. Самая ядовитая в мире медуза Морская оса или Chironex fleckeri, которая водится у побережья Австралии и относится к опасному классу кубомедуз (Cubozoa). Её яд способен убить пловца за несколько минут! – говорит врач Владимир Болибок.

Если в наших водах вас обожгла медуза, промойте кожу чистой пресной водой, и приложите влажное холодное полотенце, как холодный компресс. Обычно такой ожог проходит за 10 - 20 минут, и лечения не требует.

При ожоге от тропической медузы нужно обязательно обратиться за помощью к местным медработникам, они могут достоверно предположить, какое животное вас атаковало, и как с этим бороться. Обычно назначают антигистаминные препараты внутрь (от аллергии), и гормональные мази для обработки места ожога.

СПЛОШНАЯ ЭКЗОТИКА

С медузами связан редки медицинский синдром – синдром Ируканджи или отравление ядом нескольких видов медуз. Работает это так, что у ужаленного медузами резко поднимается артериальное давление. Доходило до 300/180 мм рт.ст. Такие показатели зафиксировали у военных водолазов у берегов Ки-Уэст во Флориде. Покусала их, скорее всего, микроскопическая кубомедуза, размером от 15 до 40 мм вместе с щупальцами, но, возможно, это была и другая красивая и опасная морская тварь.

НЕ ТАК СТРАШНА АКУЛА, КАК «ЗЕЛЕНЫЙ ЗМЕЙ»

Однако, самой частой причиной морских и пляжных неприятностей становятся не акулы и не медузы, а купание «под мухой». Плавать в состоянии алкогольного опьянения нельзя даже в бассейне, не говоря уж о морях и реках, напоминает врач терапевт и кардиолог Ольга Молчанова. Впрочем, как и спиртные возлияния на солнце. Безопасных доз тут не существует, а чрезмерные возлияния на пляже не просто опасны для здоровья, но и могут нести угрозу жизни, поскольку алкоголь снижает нашу способность критически воспринимать действительность, и мы не может отследить, насколько сил хватит в воде или когда пора отправиться в тенек.

В том же Египте спасатели хорошо знают расписание, когда в ближней акватории появляются неприятные для нас рыбы, способные укусить или уколоть. Фото: Shutterstock

ВСЕМ УЙТИ В ТЕНЬ!

Одна из главных напастей на отдыхе – это перегрев и слишком долгое нахождение под открытыми солнечными лучами.

С 12 и вплоть до 15 часов под открытым солнцем находится не рекомендуется. Если очень хочется побыть в это время на пляже, то только под тентом. Причем, переходя из одной зоны в другую, к бассейну или в номер отеля в это время не забывайте, что без шляпы с широкими полями не обойтись, а руки и ноги также не стоит оставлять непокрытыми. Палантины и рубашки нам в помощь. Под летним солнцем бывает достаточно несколько минут, чтобы кожу припекло, как утюгом, особенно, если вы находитесь в тропической зоне.

Злоупотребление солнцем не полезно для нас и в плане риска новообразований на коже, пигментных пятен, потемнений, родинок, которые со временем грозят перейти в недоброкачественные. Поэтому и в урочные часы для загара кожу стоит защищать от прямого воздействия солнечных лучшей.

Важно помимо индекса защиты от солнца SPF фильтра обращать внимание на индекс PPD. Он не просто защищает кожу от ожогов, но и предотвращает различные нежелательные кожные мутации, которые могут возникнуть со временем, напоминает врач – дерматовенеролог Пироговского Центра (КДЦ «Арбатский») Павел Ворожейкин. Максимальный индекс PPD 42. Некоторые фирмы заявляют, что может быть и 45, но это значит, что в составе слишком много химии, лучше не ведитесь на такие уловки.

А вот экономить на солнцезащитных кремах не стоит, здоровье кожи дороже. Покупать эту продукцию лучше в аптеках. И смазывать кремом или лосьоном нужно все открытые места (!), включая голову у некоторых мужчин и пяточки у прекрасных дам. После купания защиту стоит возобновлять.

КАК ИЗБЕЖАТЬ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Еще одна напасть, которая может подстерегать нас на отдыхе – вредоносные кишечные бактерии. Тут основные правила, не глотать воду, будь то море или речка, а особенно – пруды со стоячей водой, в которой еще и много птиц, крякв, чаек. Если все же воду проглотил, то сигналами того, что стоит обратиться к врачу, станут температура, расстройство желудка, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул.

Фрукты, которые вы собираетесь есть на пляже, лучше заранее помыть в отеле, например. Воду пить лучше бутилированную или кипяченую, ее же использовать и для мытья фруктов и овощей.

ВАЖНО!

Главный принцип здорового летнего отдыха: пить простую бутилированную воду. Отправляясь на прогулку или на пляж, обязательно позаботьтесь о том, чтобы с вами была бутылочка с водой.

В ТЕМУ!

Во время отдыха не стоит гладить и трогать всех подряд. А уж если пообщались с дворовыми котами, собаками, слонами или попугаями, точно нужно вымыть руки с мылом после таких нежностей. Особенно тщательно промойте ранку чистой проточной водой после царапины или укуса и, если повреждение кожи случилось, покажите ранку врачу, чтобы он принял решение о необходимости прививок от столбняка или бешенства.