Шойгу проинспектировал работу нового объекта системы контроля космического пространства

Министру обороны России представили весь процесс организации несения боевого дежурства на секретном объекте

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки по войскам Западного военного округа.

«Глава российского военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов. Во время осмотра ему доложили, что новая станция обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве», - сообщает Минобороны России.

Министра на секретном объекте сопровождал командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Александр Головко.

«С вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в 2 раза», - заявил Головко уникальные технические и функциональные характеристики оборудования, а также перспективы дальнейшего развития нового объекта.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки по войскам Западного военного округа.

Шойгу также доложили, что «с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в 4 раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - в 2 раза».

Детали работы радиолокационной станции Шойгу раскрыл генеральный конструктор - заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов. Он в частности подчеркнул, что на сегодняшний день мировых и российских аналогов представленной специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов не существует.