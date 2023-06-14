Ядерное оружие, конец конфликта на Украине и жесткий ответ Зеленскому: главные заявления Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Во вторник, 13 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военные заводы в Минской области. В конце поездки он дал большое интервью Ольге Скабеевой с канала «Россия 1». Ожидаемо, глава союзной республики много говорил об Украине и отношениях с Россией. Мы собрали самые яркие реплики белорусского лидера.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

- Я не просто его просил, я уже требовал: "Верни мне ядерное оружие". Не надо стратегическое. Оно мне зачем? С Америкой я же не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно. Да, мы договорились. Мы выполняем это. Целью мы были всегда. Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал.

Вот часто слышу: "А, вот это российское оружие. Без России он не применит". Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был. Он позвонил - я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема - согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы уже договорились.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ И НАТО

- У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно.

Александр Лукашенко: "Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки". Фото: REUTERS

ОТНОШЕНИЯ С ЗЕЛЕНСКИМ

- Он (Зеленский – Ред.) мне предлагает: «Давай поговорим». Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехали туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: ‘Давайте в следующий раз в Стамбуле’. Да пошли вы нахрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать – давайте разговаривать.

Правда, Лукашенко не уточнил, когда конкретно были эти переговоры.

КОЛЯ В КИТАЕ

Ходили слухи, что сын белорусского президента Коля будет учиться в России. Потом утверждалось, что он получит образование в Белоруссии. Но все оказалось иначе.

- Коля сейчас учится в Китае, в Пекинском университете. Бедолага мучается там.

АРЕНДА КРЫМА

Лукашенко рассказал, как проходили переговоры с Киевом в Стамбуле.

- Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас - а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее.