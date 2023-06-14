Ради встречи с Путиным Макрон идет на авантюру в стиле Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Тяжело быть президентом Франции – «желтые жилеты» разгонять, подавлять другие протесты и забастовки, делать вид, что ты Африки сам уходишь, по собственному желанию, и т.д. Еще не легче – Эммануэлем Макроном – отвечать всем о самочувствии бабушки, сидеть, понимаешь, на телефоне часами и все равно не дозваниваться… Тут, вообще свихнуться можно. Даже если строишь из себя лидера «свободной Европы», потому что остальные на эту роль годятся еще меньше.

Та-та-та-та-та-та-та Эммануэль тара-ри-та-та Макрон (извините, фильмом навеяло) нашел гениальное решение, как поговорить с Путиным. Он тут давеча обещал Шольцу, что поможет ему в организации телефонных переговоров с Путиным. А как тут поможешь, если Путин на звонки из Франции уже год трубку не снимает. Передайте, говорит, вашему мальчику, что ему со взрослыми рано еще.

Ну, действительно. Сначала Макрон звонил, как президент Франции, а потом сразу превращался в Вована и Лексуса - включал разговор на громкую связь, чтобы журналисты не пропустили ни словечка. Так, извините, взрослые политики не поступают, а только лишь самовлюбленные и надутые чувством собственного величия (ЧСВ) подростки: «А спорим, я сейчас Путину позвоню?»

Пусть с Зеленским в таком стиле обсуждает, как парижанам с крысами уживаться. Не зря американский журналист Такер Карлсон подметил в мордочке Зеленского что-то крысиное, может, сможет Володымыр Эммануэлю дельный совет. На худой конец, пообжимаются.

Но Макрон, как сказали бы «пикейные жилеты» города Черноморска – «это голова». Ему палец в рот не клади. Да и, вообще, ничего ему в рот класть не надо. Эммануэль придумал хитрый ход, как не только позвонить Путину, а, возможно, еще и встретиться ним. Он позвонил президенту ЮАР, где должен пройти в августе следующий саммит БРИКС, и сам решил напроситься в гости.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и Владимир Путин на саммите в Сочи, 2019 г. Фото: REUTERS

- Глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу о возможности приехать, - сообщило издание Opinion со ссылкой на свои информированные конфиденциальные источники. - Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня.

Президент ЮАР, говорят, очень сильно опешил от этой просьбы. Это ежели мягко выражаться. И ответа не дал. По крайней мере, пока. Что вполне объяснимо – обычно такие вещи согласовываются участниками мероприятия. А вот такая авантюра в «стиле Зеленского» как-то не самое обычное дело в международных отношениях между странами. Да и, собственно, что делать президенту страны из «Большой семерки» на саммите БРИКС, участников которой члены «Семерки» стараются всячески уязвить и принизить. Тем более, что встреча «Семерки» совсем недавно прошла в Японии. И тут Макрону вдруг резко захотелось в БРИКС. Не в ШОС, не на «Давдцатку», не в «АУКУС», а в БРИКС. А ты, дяденька, сам много кого на «семерку» пригласил? Что говоришь? Вовчика Зеленского? А, ну так пусть он тебе алаверды и делает или еще что, что у вас там принято.

Дяденька, а вас случайно не шнырем на разведку засылают взрослые пацаны из НАТО и «Большой семерки»? Или вы тоже вдруг захотели влиться в организацию? Так вам в очередь надо встать. Туда много желающих уже. И, чтобы в БРИКС вступить, наверное, надо для начала выйти из НАТО. Не факт, но вполне возможно, что надо. Для чего надо быть Де Голлем, а не Эммануэлем.

Да нет, все понятно, Путин трубку не поднимает, а тут такой шанс подловить где-нибудь в коридоре российского лидера, как это делали украинцы по отношению к президенту США. Действительно, грех упускать такую возможность, чтобы потом с гордостью сообщить всем, что провел переговоры с Путиным, да еще накоротке. И вернуться таким способом на верхний уровень мировых политиков. Для этого незазорно и у Зеленского пару уроков игры на пианино взять.

Все понятно – от побудительных мотивов до повестки. Неясно лишь одно – удастся ли? Или же, как в том анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом?