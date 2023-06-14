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Звезды14 июня 2023 12:35

«Техническая ошибка!»: Офис Полины Гагариной опроверг ее долги перед налоговой

Представитель Гагариной опроверг информацию о долгах певицы по налогам
Алина ЧЕРНОВА
Певица Полина Гагарина.

Певица Полина Гагарина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На просторах соцсетей пожаром пронеслась новость, мол, популярная певица Полина Гагарина, по данным Федеральной налоговой службы, по итогам прошлого года задолжала 381 тысячу рублей. Эти деньги Полина якобы недоплатила по налогам на имущество.

Мы связались с представителями известной артистки, чтобы прояснить ситуацию.

-У Полины Гагариной не было и нет никаких долгов, как у юридического лица и как у физического лица. Эти ложные данные связаны с технической ошибкой сайта налоговой службы,-объяснили KP.RU в офисе Полины Гагариной.

После разговора с командой певицы мы зашли на сайт налоговой службы. Как выяснилось, в работе сайта налоговой действительно произошел технический сбой, за Гагариной никаких долгов и правда не числится.

«Комсомолка» приносит извинения Полине Гагариной.

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