Усталость, отеки, набор веса: Семь неочевидных симптомов, при которых надо бежать к врачу

Есть внешне безобидные симптомы, за которыми могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Фото: Shutterstock

С каждым чихом к врачу не набегаешься. У всех с возрастом набираются те или иные проблемы, к которым привыкаешь и просто живешь. Но есть внешне безобидные симптомы, за которыми могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Их можно заметить у партнера или родителя, даже если они не жалуются на боли. Врач-эндокринолог, к.м.н., автор бестселлера «Обман веществ» и телеграм-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала о том, как по внешним признакам можно заподозрить те или иные болезни. Обнаружите – не медлите с обращением к врачу.

1.Резкий набор веса или, наоборот, резкое похудение за короткий срок.

Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней могут скрываться множество разных заболеваний и особенно онкология. Набор веса тоже должен насторожить, так как это не всегда просто пищевые излишества. Это может быть серьезная эмоциональная драма, которая легко доведет до депрессии.

В любом случае необходимо отвести человека к врачу, для начала к терапевту.

2. Резкие смены настроения, раздражительность, апатия, усталость.

Если близкий человек был веселым оптимистом, и внезапно стал унылым пессимистом, то в первую неделю можно не волноваться. Это может быть связано со стрессами на работе, например. Обычно хандра проходит, когда исчезает тригер.

Но если он уже больше месяца огрызается, перестал шутить, интересоваться делами родных, и в целом при этом выглядит серым, усталым, это могут быть более серьезные сбои в работе организма, в том числе и балансе гормонов. Или признаки серьезной депрессии.

3. Появление морщин, отекшие веки, тусклый цвет лица.

Когда признаки старения и увядания появляются у молодого еще человека – стоит насторожиться. Это могут быть как проблемы в эндокринной системе, так и сердечно-сосудистой, мочевыделительной (почки могут не справляться с выводом токсинов, и это отражается на коже).

4. Отеки, которые не спадают ни утром, ни вечером.

С наступлением лета многие жалуются на отеки. «Не могу сказать, что это норма, но в целом, не так страшно. Особенно если пришлось провести долгое время на жаре и на ногах. Если отеки проходят после того, как вы вечером сделали прохладную ванночку и полежали с поднятыми ногами, значит все в порядке. Просто пейте больше воды, чтобы организм не задерживал таким образом жидкость, опасаясь на жаре остаться ни с чем», - объясняет Зухра Павлова

Но если отеки не спадают, а нарастают, вы замечаете, что отекают не только ноги, но и руки, да и лицо стало одутловатым – это могут быть серьезные проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или с щитовидной железой. Нужно срочно обследоваться.

5. Жирные волосы, ломкие ногти, нездоровая кожа.

Кожа в первую очередь сигналит о том, что что-то не в порядке. Частые высыпания, акне, слишком сухая или слишком жирная кожа, потемневшая кожа в подмышечных впадинах и на локтях, вокруг век и на задней поверхности шеи - всё это должно насторожить. Женщины обращают на это внимание быстрее, чем мужчины.

Жалобы на ломкость ногтей, перхоть, постоянный трещины в углах губ, боль в веках… В общем, все, что отклоняется от нормы, все то, чего раньше не было – это повод для обследования. Может быть, это усталость, стресс и авитаминоз. И после отдыха всё придет в норму. А может, признаки серьезных заболеваний.

А ЧТО ЕЩЕ?

Мерзнете даже летом…

Мерзлявость, особенно вечно холодные руки и ноги – не норма в любом сезоне

- Это бывает при анемии, проблемах с сосудами (в том числе, сердечно-сосудистых заболеваниях). Как эндокринолог, я называю еще две причины: недостаточность подкожного жирового слоя (часто у астеничных людей) и субклиническая надпочечниковая недостаточность (так называемая «слабость надпочечников» или Adrenal fatique), - объясняет Зухра Павлова.

При недостаточной работе надпочечников вырабатывается меньше кортизола, но больше адреналина и норандреналина. Кстати, в крови искать абсолютные снижения кортизола бессмысленно - он там почти всегда будет в норме. Но при этом организму его не хватает.

Это влияет и на темперамент, и на физиологию – вспыльчивые, гневливые люди чаще страдают от холодных рук и ног. Потому что избыточный норадреналин приводит к спазмам сосудов периферии. Кстати, такие люди при этом часто обладают лидерскими чертами, потому что в противовес кортизолу выступает еще одна мощная группа гормонов - андрогены. А это не только сила духа, но и сила интеллекта.

- Есть природные адаптогены, которые помогут от мерзлявости – они деликатно усилят синтез кортизола. Это в первую очередь тонизирующие настойки из трав на выбор: китайский лимонник, индийский женьшень (или ашваганда), элеутерококк, - говорит наш эксперт. - Их лучше принимать по утрам, потому что они реально тонизируют. Не помешают поливитамины и обязательно витамин D3. Можно принимать курсами или в период стрессов, а также разово при резкой смене погоды. И, конечно, в осенне-зимний период, когда гуляют вирусы. Вы заметите, что стали меньше мерзнуть. И меньше простывать, потому что кортизол - это еще и дирижер иммунной системы.

…И потеете в холод

Если вы потеете не только в жару или после физических нагрузок - это уже не норма. Зухра Павлова перечислила основные проблемы:

1. Возможны сбои в работе щитовидной железы.

Такое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина – он для нашего организма, как дрова для печки. Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется все время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет.

2. Или в выработке женских половых гормонов.

Снижение выработки полового гормона эстрадиола или нарушение чувствительности рецепторов к эстрогенам тоже приводит к потливости. Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то требует внимания: это может быть предвестником различных серьезных заболеваний - от сердечно-сосудистых и воспалительных, до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу.

3. У мужчин – дисбаланс гормона дигидротестостерона.

Обильное потоотделение в этом случае сопровождается сильным запахом мускуса (даже после душа). Если замечаются другие признаки гормональных нарушений- выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь, то вам прямая дорога к эндокринологу.

Кроме того, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу. Если замечаете снижение напора струи при мочеиспускании, беспокоят ночные походы в туалет, то вам прямая дорога к урологу.

Бывает, что повышенная потливость может быть реакцией на стресс. В этом случае важно научиться контролировать свои эмоции, чтобы избавиться от проблемы.