Таурин назвали «эликсиром молодости». В чем подвох

Как человечество, мы физически взрослеем и активно входим в серебряный возраст. Фото: EAST NEWS

Планета долгожителей и тех, кому «за» 80 лет. Такой должна стать наша Земля к 2050-му году, когда, по подсчетам ВОЗ, число людей серебряного возраста перейдет отметку в 426 миллионов. Как человечество, мы физически взрослеем и активно входим в серебряный возраст. Правда, хотелось бы, чтобы достижение зрелости сопровождалось хорошими психофизическими показателями, здоровыми и бодрыми телом и духом. Как этого добиться, сейчас ломают головы ученые и медики по всему миру. Сенсацией прозвучали выводы нового исследования вещества таурин в качестве такого возможного «элексира молодости». Результаты своей работы опубликовала международная группа ученых из Института исследования старения Бака в Калифорнии, Колумбийского университета в Нью-Йорке, Исследовательского института рака в Австралии, а также из Германии, Индии, Франции, Великобритании.

ЧТО ТАКОЕ ТАУРИН И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Таурин – это одна из самых распространенных аминокислот в организме. Мы сами способны вырабатывать таурин, а частично получаем его с пищей. Таурин нормализует артериальное давление, защищает печень от повреждений, регулирует углеводный, желчный и жировой обмен, улучшает энергетические процессы на уровне клеток.

В целом, во многом за счет таурина поддерживается здоровый обмен веществ в организме, он участвует в транспортировке питательных элементов, кальция, например. А кроме того, это вещество – своеобразный регулятор молодости организма за счет своих противовоспалительных и антиокислительных способностей.

Во многом таурин способствует здоровью глаз. Есть глазные капли на основе таурина, которые помогают процессам восстановления в тканях органов зрения. Таурин работает на профилактику закупорки сосудов и артерий, препятствует развитию опухолей и благоприятно действует на нервную систему, помогая нам справляться со стрессом, с тревогами и огорчениями. В общем, действительно полезностей много и ученые не случайно подробно исследуют это вещество еще с 1827 года. Но сможет ли таурин стать лекарством от старения и своеобразным «энергетиком» для долгой и здоровой жизни?

В ЧЕМ СУТЬ ОТКРЫТИЯ?

Первое, с чего начала международная группа ученых, - они измерили концентрацию таурина в крови мышей, обезьян и людей и выяснили, что с возрастом его уровень снижается. Например, у 15-летних обезьян в крови было на 85% меньше таурина, чем у их молодых 5-летних сородичей. Правда, было неясно, сыграло ли снижение уровня таурина в организме какую-то роль в старении или, напротив, стало его результатом.

Тогда взялись за мышей и ежедневно кормили их раствором таурина в сверхвысоких дозах, из расчета 1 грамм аминокислоты на килограмм веса в день, что очень и очень много. Грызуны стали жить дольше на 12% (самки) и на 10% (самцы), по сравнению с животными в контрольных группах, которым не давали ударные дозы таурина.

К тому же мышки становились выносливее и сильнее, у них снижалась тревога и депрессия (а мышек, на минуточку, подвешивали за хвосты, испытывали перепадами света и темноты, вынуждали бегать по лабиринту), крепла иммунная система. Ученые также подкармливали таурином червей Caenorhabditis elegans и макак-резус среднего возраста (Macaca mulatta). Идея была – проверить защитные свойства таурина на живых организмах разной сложности и «близости» к человеку. Черви, которых кормили таурином, жили дольше и были в целом здоровее, чем контрольная группа. Обезьянки постройнели, у них были более плотные кости и здоровая печень, по сравнению с приматами, которых таурином не откармливали.

СТАНЕТ ЛИ ТАУРИН «ЭЛЕКСИРОМ МОЛОДОСТИ»?

Многие, прочитав анонсы исследовательской статьи, уже рванули в магазины закупаться БАДами на основе таурина. И зря, считает Константин Эллер, руководитель Лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор химических наук, профессор.

Таурин не только синтезируется в организме каждого здорового человека, но и активно поступает к нам с пищей, прежде всего, с белковой и животного происхождения. Так что дефицит таурина, падение энергии и сложности с обменом веществ могут случится у тех, кто сидит на строгой вегетарианской диете. Или у детей бывает нарушен биосинтез таурина, тогда ребенок нуждается в добавках.

Адекватный уровень потребления таурина в сутки составляет 400 мг в сутки. Максимально допустимый - 1200 мг в сутки.

Это не значит, что человек, превысив этот уровень, как-то серьезно навредит своему здоровью, но и перебарщивать с полезными веществами «впрок» не стоит. Так это не сработает, на будущее энергией не запасет и нас не омолодит.

Добавки к пище с таурином, прежде всего, предназначены для людей с дефицитом таурина и содержат они от 60 до 1200 мг таурина в одной порции приема. Через широко известные энергетические напитки таурин тоже доступен в количестве 300 – 400 мг на 100 мл жидкости.

- Получается, что максимально разрешенные у нас в специализированной пище дозировки таурина намного ниже, чем предлагаемые для достижения терапевтического эффекта, о котором заявляют авторы статьи в экспериментах на животных, - говорит Константин Эллер. - Для того, чтобы оправдать использование высоких концентраций таурина на людях, нужно провести серьезное клиническое исследование. Просто так рекомендовать принимать таурин в больших количествах нельзя. Сейчас у нас в центре на регистрации находятся биологически активные добавки с таурином, но речь идет о 100 – 150 мг, 200 мг, а не 1 гр – 1,5 гр или 2 гр на 1 кг массы тела. Здоровому человеку таурин нужен просто для сбалансированной диеты, и о таурине как о средстве омоложения сейчас речь не идет.

ЧТО НАМ ДЛЯ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ПОМОЖЕТ

Кстати, долгожители с Окинавы и Сардинии, а эти зоны наиболее богаты теми, кто живет долгую, активную и счастливую жизнь, вероятно, что-то знают и про таурин и его полезность для организма, если посмотреть на продукты, которые особенно богаты этим веществом.

Лучшие природные источники таурина:

- Гребешки. Моллюски имеют одно из самых высоких содержаний таурина, особенно морские гребешки. Независимо от того, готовите вы их или едите сырыми, в 100 граммах морских гребешков может содержаться до 827 мг таурина, в мидиях - по 655 мг на ту же порцию.

- Тунец. Независимо от того, покупаете ли вы его свежим или консервированным, тунец – отличный источник таурина. Хотя в целом темное мясо рыбы богаче (!) аминокислотами, чем белое. Некоторые разновидности, такие как желтоперый тунец, содержат до 964 мг таурина на 100 гр, треска - 120 мг, лосось - 94 мг таурина на порцию в 100 гр.

- Тилапия. Пресноводная рыба также богата таурином, содержит около 972 мг на 150-граммовое филе темного мяса, а в белом мясе тилапии — не менее 120 мг. Вариантом станет и темное мясо карпа - 868 мг таурина на 100 гр и мясо сома - почти 700 мг на ту же порцию.

- Осьминог содержит около 335 мг таурина на порцию в 85 гр. Кальмары - 219 мг на ту же порцию.

- Индейка в темном мясе даст вам до 306 мг таурина на 100 гр, а в светлом — 30 мг.

- Курица – около 170 мг таурина на 100 гр в темном мясе.

- Водоросли. Нори, используемый для приготовления суши, содержит до 1300 мг таурина на 100 граммов. Хотя мы не съедаем так много за один присест, посыпав лист нори или съев их с суши, вы можете добавить себе около 40 мг таурина.

- Говядина богата питательными веществами и аминокислотами, в том числе таурином. Большинство людей могут себе позволить две - три порции в неделю без риска хронических заболеваний. С этими порциями вы добавите к еде около 40 мг таурина.