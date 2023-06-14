Соратник Делимханова: «Адама нет сейчас рядом. Но у него все отлично»

Адам Делимханов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

В среду, 14 июня, во второй половине дня, когда появилась информация о том, что депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов якобы может быть ранен в зоне СВО, мне удалось найти номер его нового мобильного телефона. (Телефоны и номера он меняет довольно часто.)

Мне сразу ответили.

Судя по шуму двигателя, собеседник мой ехал в автомобиле.

Вот - дословно - расшифровка нашего разговора. (Запись можно послушать здесь же, на нашем сайте.)

… - Алло! Адам Султанович!

- Адама нет сейчас.

- А где он? Это его друг.

- Не могу сейчас сказать.

- Вы в Донбассе сейчас, в Донецке, нет?

- Не могу сказать, если честно.

- Ясно. Его нет рядом?

- Нет, нет, рядом нет. Все нормально.

- Как у него самочувствие?

- Все отлично.

- Это Александр Гамов, друг Рамзана Кадырова из "Комсомольской правды". Меня все знают. Скажите, ходят слухи, что якобы Адама Султановича ранили. Как у него дела?

- Я не могу, я не могу это сказать, имеется в виду - не мое право говорить…

- Я по голосу чувствую, что у него все нормально, он здоров?

- Да, нормально. Отлично все, да.

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