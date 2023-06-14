От бесплатной стоматологии до современной онкопомощи: что мы можем позволить себе по полису ОМС в 2023 году

Системе обязательного медицинского страхования в нашей стране исполняется 30 лет. Какие возможности благодаря ее развитию появились у каждого из нас, выяснила «Комсомолка» Фото: Shutterstock

30 лет назад, в 2023 году в России заработала система обязательного медицинского страхования. Сегодня у большинства из нас есть полис ОМС, но далеко не все знают о том, как выросли за несколько десятков лет разнообразие и объем медпомощи, которая полагается нам в рамках ОМС.

- Многие люди с удивлением, к примеру, узнают, что можно [бесплатно по полису] сделать МРТ и даже ЭКО, - говорит эксперт Всероссийского союза страховщиков и рабочей группы по развитию ОМС Михаил Пушков. - С 2021 года существенно упростилась процедура получения высокотехнологичной и специализированной медпомощи, так как ФФОМС начал оплачивать ее оказание напрямую. Особенно помогает это больным с тяжелыми и редкими заболеваниями в регионах, где на месте не могут оказать соответствующую медпомощь.

Подробнее о том, какие обследования, анализы и лечение мы можем позволить себе по полису ОМС, читайте в совместном материале «Комсомолки» с экспертами Федерального фонда ОМС.

ВЫБИРАЕМ ПОЛИКЛИНИКУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДОМСТВЕННАЯ ИЛИ ЧАСТНАЯ

Вы знаете, насколько широкий выбор сегодня у пациентов по ОМС? Начнем с того, что каждый гражданин вправе выбрать страховую медицинскую организацию (СМО). Это важно, поскольку страховщики активно участвуют в поддержке пациентов, фактически являются нашими помощниками в охране здоровья (подробнее расскажем о них далее).

Раз в год можно поменять СМО, выбрав другую из списка компаний, работающих в вашем регионе. Такой перечень легко найти на сайте территориального фонда ОМС вашей республики, области или края. Для замены страховщика достаточно подать заявление в выбранную организацию. Она сама проинформирует вашу прежнюю СМО об изменениях. Заявление следует подавать до 1 ноября текущего года.

Еще одно важное право - выбор поликлиники, где вы будете получать амбулаторную медпомощь, проходить диспансеризацию, вызывать врача на дом. Для многих это станет сюрпризом, но по полису ОМС можно прикрепиться отнюдь не только к «районке» по месту прописки. Пациент вправе выбрать удобную ему поликлинику - как рядом с местом фактического проживания, так и рядом с работой, например (выбрать нужно только одну, а менять свое решение можно раз в год). Более того, сегодня в рамках ОМС работают не только государственные поликлиники, но и ведомственные, и частные медцентры. А это значит, что можно прикрепиться и к таким медицинским организациям. Важно чтобы такая поликлиника оказывала первичную медико-санитарную помощь по участковому принципу. Полный их список в своем регионе смотрите на сайте территориального фонда ОМС.

Наконец, у нас есть право ежегодного выбора лечащего врача - терапевта, участкового терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача). Для выбора нового доктора, как и для прикрепления к поликлинике, нужно написать заявление на имя главврача.

БУДЬ В КУРСЕ

Полис ОМС: бумажный, пластиковый, цифровой

Оформление полиса сейчас упрощено максимально. Начиная с 2023 года, при рождении ребенка полис формируется автоматически — на основе сведений, полученных от госорганов. И еще одна хорошая новость: не надо с собой носить бумажный документ или пластиковую карточку — Россия переходит на цифровые полисы ОМС. Фактически это штрих-код, который можно скачать на смартфон или распечатать из личного кабинета на портале Госуслуг (также штрих-код открывается в мобильном приложении).

«Цифровой полис ОМС могут оформить все застрахованные граждане. При этом, пока не завершится переходный период (на сегодня он не ограничен по срокам. - Ред.), бумажный и пластиковый полисы тоже продолжают действовать и не требуют замены», - поясняет председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Важно: полис независимо от его формы действует на территории всей страны. Вы имеете право получить необходимую помощь в рамках базовой программы ОМС бесплатно, приехав в любой регион.

ОБСЛЕДОВАНИЯ: НЕ ТОЛЬКО УЗИ И РЕНТГЕН

Сегодня в рамках ОМС нам полагаются не только традиционные анализы крови, УЗИ или рентген. По медпоказаниям бесплатно проводятся компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография и ряд других дорогостоящих инструментальных исследований. При этом время ожидания таких высокотехнологичных процедур вовсе не долгие месяцы. Вот, какие предельные сроки оказания различных видов медпомощи, включая диагностические исследования и приемы врача, установлены в законодательстве:

- амбулаторная помощь в неотложной форме – не более 2-х часов с момента обращения пациента;

- прием участкового терапевта или педиатра, врача общей практики – не позднее 24 часов;

- приемы врачей-специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.) - не позднее 14 рабочих дней;

- инструментальные исследования (рентген, маммография, УЗИ и др.) и лабораторные исследования (анализы крови, мочи и др.) - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения врачом;

- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография - не позднее 14 рабочих дней.

Важно: для пациентов с подозрением на онкологические заболевания установлены особые сроки:

- ожидание приема врача-онколога - не более 3 рабочих дней;

- диагностические инструментальные и лабораторные исследования - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ

В базовую программу ОМС регулярно добавляются новые современные методы лечения. Сложнейшие операции, которые раньше были эксклюзивными и выполнялись только в научных центрах, становятся обыденной реальностью городских и районных больниц. Список высокотехнологичных видов медпомощи в рамках ОМС ежегодно расширяется. Так, в 2023 году в нем появились операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантация комплекса органов в различных сочетаниях и другие уникальные технологии.

Повышается и доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин с бесплодием. Ожидается, что к концу нынешнего года количество бесплатных процедур на 18% превысит прошлогодний показатель и поставит более 89,5 тысяч.

Особое внимание уделяется лечению онкобольных. В ОМС входят как операции по удалению опухолей, так и различные схемы лекарственной терапии. Кроме того, в ряде случаев пациентам бесплатно полагается реконструкция, то есть восстановление удаленных органов с помощью протезов или собственных тканей (например, при раке молочной железы).

- В рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии, - рассказывает председатель ФФОМС Илья Баланин. - Растет доля так называемой конформной лучевой терапии, для которой характерен меньший риск лучевых повреждений.

БЕСПЛАТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: И ПЛОМБИРОВАНИЕ, И ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТОЗА

Спорим, что это удивит вас сильнее всего? Да-да, по полису можно не только вырвать воспалившийся зуб. Как пояснил в одном из интервью «КП» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов, объем стоматологической помощи, которую сегодня можно получить в рамках ОМС, достаточно широк. Пациенту гарантируются, в частности:

* консультация и осмотр врача-стоматолога;

* лечение зубов (кариес, пульпит и др.) и заболеваний полости рта (гингивит, пародонтоз и т.д.);

* пломбирование, включая применение фотополимерных материалов (светоотверждаемые пломбы);

* удаление зубов.

При этом важно иметь в виду, что территориальные программы ОМС могут отличаться от региона к региону. Поэтому состав и объем медпомощи по профилю «стоматология» тоже может быть разным, отметил эксперт. Чтобы вас не ввели в заблуждение, обращайтесь за уточнением в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

КСТАТИ

В рамках ОМС при лечении зубов сейчас чаще применяются отечественные материалы. Большая часть их не уступает по своим свойствам зарубежным аналогам, рассказал «КП» Дмитрий Кузнецов. По данным Всероссийского союза страховщиков в 2022 г. получили стоматологическую медпомощь по ОМС 21 529 103 человека.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ПРОВЕРЬСЯ И СПИ СПОКОЙНО

Узнать состояние своей сердечно-сосудистой системы, провериться на факторы риска сахарного диабета, пройти онкоскрининги, чтобы убедиться в отсутствии самых распространенных онкозаболеваний либо поймать их на ранней стадии — все это доступно сегодня в рамках диспансеризации по ОМС. Между прочим, за ряд обследований, которые в нее входят, мы порой отдаем немалые деньги в коммерческих клиниках. Например, за дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (это главные артерии, через которые снабжается кровью наш мозг) или за колоноскопию.

Начиная с 40-ка лет, диспансеризация полагается ежегодно. В возрасте от 18 до 39 лет - раз в три года. В то же время 18-39-летним рекомендуется ежегодный профилактический медицинский осмотр. В народе он получил название «лайт-диспансеризация» (о полном списке обследований в рамках диспансеризации и профилактического медосмотра «Комсомолка» рассказала в статье «Отправляемся на диспансеризацию: убедись, что ты здоров!»).

Чтобы пройти бесплатные профилактические обследования, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС. При себе иметь полис и паспорт.

НА ЗАМЕТКУ

В рамках ОМС в нашей стране также развивается система медицинской реабилитации. На медреабилитацию, в том числе бесплатное лечение в санаториях по медпоказаниям, могут рассчитывать, в частности, пациенты после тяжелой формы ковида, люди с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также предусмотрена медицинская реабилитация для участников СВО.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ: ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК И ЗАЩИТНИК

Еще в 2016-м году в системе ОМС появился институт страховых представителей для защиты интересов пациента. На сегодня их общее число превышает 14 тыс. человек, рассказал в одном из недавних интервью вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. Пациенты могут обратиться за помощью в свои страховые медицинские организации по электронной почте и по телефонам прямой связи со страховыми компаниями, размещенным в холлах поликлиник.

«Каждому человеку в нашей стране стоит иметь в списке контактов свою страховую компанию, - советует эксперт Всероссийского союза страховщиков и рабочей группы по развитию ОМС Михаил Пушков. - А если у пациента сложное заболевание, требующее специализированной помощи в определенных научных медцентрах, то стоит на быстром наборе держать телефон личного страхового представителя, который ведет пациентов со сложными случаями».

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сегодня ОМС дает нам действительно широкие возможности — не только для диагностики и лечения, но и для профилактики заболеваний, укрепления своего здоровья. И в конечном счете - для повышения продолжительности жизни, активного долголетия. Главное — знать о своих правах и пользоваться ими.