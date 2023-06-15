Чтобы спасти человечество от конца света, ученые хотят подвинуть планету

Солнце превратит Землю в ад

Дальняя дорога

Научный факт: Солнце греет всё сильнее и сильнее. Его светимость, по мере «старения», нарастает. В перспективе, на Землю будет поступать на 10 процентов больше солнечной энергии, чем сейчас. Ожидается адское пекло – температура в несколько сотен градусов. Океаны выкипят, суша превратится в безжизненную пустыню. А нынешний климат покажется райским - даже с его глобальным потеплением, якобы вызванным сжиганием ископаемого топлива.

Одно радует: отправляться всем в ад суждено еще нескоро – примерно через миллиард лет.

Можно ли отсрочить гибель? Нет. Жаркое будущее неотвратимо – так уж устроено мироздание. И процессы, свойственные звездам типа Солнца. Но от конца света можно отдалиться – в буквальном смысле слова.

- Жизнь вообще и наши потомки в частности протянут дольше миллиарда лет, если передвинуть земной шар, - сказал Daily Mail Альберт Зейлстра (Albert Zijlstra), профессор астрофизики Манчестерского университета (University of Manchester). - Достаточно сместить планету на 5 миллионов километров дальше от Солнца.

То есть, ученый предлагает отодвинуться от источника тепла. В итоге, Земля снова окажется в комфортной зоне и не перегреется.

Крупный астероид направляем к Земле. 2.Гравитация Земли замедляет астероид, переправляя его к Солнцу, планета при этом ускоряется. 3. Повторяем трюк каждые 1000 лет. 4. Ускоряясь, Земля отдаляется от Солнца

Ну, полетели

Шанс остаться дома и никуда не переселяться – на Марс, скажем, где заметно потеплеет – потомкам даст грандиозный, но вполне осуществимый проект, разработанный учеными. В его основе «хитрость», которую давно применяют, отправляя в дальние-дали космические аппараты. Например, на окраины Солнечной системы. Дополнительное ускорение им придает сила притяжения планеты, рядом с которой они пролетают, меняя траекторию движения. В итоге, посланцы экономят топливо, а иной раз и время.

Но мало кто знает, что посредством гравитационного маневра, можно и замедлить космический аппарат. Еще интересней то, что сама планета при этом ускоряется. Чем крупнее маневрирующее тело, тем заметнее проявляет себя эффект, который оно оказывает.

Согласно простейшим законам физики, ускоряясь планета, перемещается по спирали на более дальнюю орбиту. Что, собственно, и требуется.

Чтобы сдвинуть Землю на необходимое расстояние понадобится тяжелый астероид – глыба диаметром 50 километров. Такие «водятся» в поясе астероидов, который располагается меже Сарсом и Юпитером. Задача – отыскать подходящий и каким-то образом направить в нужную сторону. Астероид совершит несколько маневров: сначала ускорится, сделав петлю вокруг Солнца, а потом полетит к нам ускорять Землю.

Архимед, двигающий рычагом Землю на фреске 15-го века в галерее Уффици во Флоренции

По словам профессора Зийлстры, проделывать гравитационный трюк надо будет многократно – миллион раз. Это не много при имеющимся запасе времени в миллиард лет – «запускать» астероиды придется раз в тысячу лет. Не слишком обременительно при том уровне науки и техники, которого человечество, надеюсь достигнет.

Кстати, сама идея сдвинуть Землю не нова. Еще Архимед предлагал. Но он не в счет – мудрец требовал точку опоры. И рычаг.

Из наших современников с планами по перемещению планеты ради спасения ее от перегрева выступал выходец из СССР инженер, физик и математик Роберт Зубрин (Robert Zubrin), который в 1996 году основал в США компанию «Pioneer Astronautics», нацеленную на разработку новых космических технологий. Его статья, опубликованная в 2014 году, так и называлась «Двигая Землю» (Moving the Earth). Ученый, правда, намеривался использовать реактивную тягу для самой планеты. И даже рассчитал, что потребуется чуть меньше 7 000 таких ракет как Saturn V. По его прикидкам, новая орбита планеты должна была находиться на расстоянии 7,5 миллионов километров от нынешней.

Из расчетов британских ученых – из Манчестера - следует: переехав, Земля окажется в 155 миллионах километрах от Солнца. Год при этом увеличится до 380 дней. Но лишние две недели никому не помешают. Особенно в отпуск.

От губительной солнечной вспышки защитит огромная медная катушка, размещенная в космосе

А ВОТ ЕШЁ ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

Спасение от испепеляющей вспышки на Солнце

Астрономы Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado Boulder), ведомые Ютой Нотсу (Yuta Notsu) разглядели в обозримом космическом пространстве несколько десятков звезд, похожих на Солнце, но очень беспокойных. Время от времени они полыхали так называемыми «супервспышками», которые по мощности в тысячи раз превосходили «обычные» — солнечные. Из чего напрашивается вывод: и наше Солнце способно на такие пакости. И даже хуже. Может буквально спалить Землю, как в фильме «Знамение». Выжечь её выбросом энергии, который будет несравненно мощнее тех, за которыми проследили Юта Нотсу с соратниками.

Американцы пугают, что катаклизм не исключен в ближайшие 150 лет. Его предрекает и знаменитый Ави Лоеб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). Но предлагает защититься - щитом станет электромагнит — гигантская катушка медной проволоки, питаемая от солнечных батарей.

Конструкцию весом примерно в 100 тысяч тонн ученые планируют разместить в точке Лагранжа - между Солнцем и Землей. Эта точка находится на расстоянии в 329 тысяч километров от нашей планеты — там, где силы притяжения Солнца и Земли уравновешивают друг друга.

Работающая катушка сформирует магнитный кокон. Кокон охватит Землю и не пропустит к ней зловредные выбросы. Какими бы мощными они не были.

Удар по астероиду отклоняет его

Защита от астероидов

Как известно, миссия DART (Double Asteroid Redirection Test) продемонстрировала: снаряд, запущенный с Земли способен сбить с курса угрожающий ей астероид.

Напомню, ночью 27 сентября 2022 года 500-килограмовый зонд миссии DART сходу врезался в глыбу весом 5 миллионов тонн, подлетев к ней на скорости примерно 6,6 километров в секунду.

Удар, как и планировалось, пришелся по небольшому «спутнику» - 160-метровому астероиду Диморф, сопровождающему более крупный астероид - 780-метровый Дидим. Столкновение оказалось сильнее, чем ожидали. Его сопровождала яркая вспышка и выброс вещества – у «малютки» даже образовался хвост. И астероид стал похож на комету.

Диморф делал один оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут. А после удара – за 11 часов 23 минуты. На 32 минуты быстрее. То есть, «малютка» сдвинулся ближе к Дидиму. Иными словами, отклонился.

Проверенный «ударный метод» - масштабированный соответствующим образом – внушает надежду и профессору Зейлстре. Именно с его помощью он предполагает направить к Земле астероид, необходимый для её перемещения. Важно будет не ошибиться в расчетах – чтобы гарантированно избежать столкновения.