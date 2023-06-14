Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на ПЭМФ в студии «Комсомольской правды»: «Всего три документа – и газ проведут бесплатно до участка»

На площадке работает открытая студия «Комсомольской правды», гостем которой в первый день форума стал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПЭМФ) – это самое масштабное деловое событие России. На полях форума проходят сотни встреч и десятки мероприятий, звучат острые вопросы и ответы на них.

На площадке работает открытая студия «Комсомольской правды», гостем которой в первый день форума стал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Он рассказал о масштабной программе догазификации и объяснил, как провести газ дешевле, а в некоторых случаях полностью бесплатно.

- Сергей Вадимович, с «Комсомольской правдой» ваша компания готовит интересный проект, конкурс плакатов на тему «Газификация. Безопасный газ. Платежная дисциплина». Расскажите подробнее.

- Во-первых, у нас это не первый проект с «Комсомольской правдой», в этом смысле у нас хорошее, плодотворное сотрудничество, потому что та большая программа газификации и догазификации, которая идет в стране, требует участия средств массовой информации, такого уважаемого, известного и широко читаемого ресурса, как «Комсомольская правда». «Газпром межрегионгаз», конечно, уделяет большое внимание безопасности использования газа в быту. У нас в стране есть все для того, чтобы пользоваться газом было безопасно, надежно и качественно. В то же время порой случаются несчастные случаи при эксплуатации газового оборудования. Чаще всего из-за нарушений тяги в вентиляционных каналах, особенно это касается многоквартирных домов. К сожалению, есть эти проблемы, поэтому наш с вами совместный проект по безопасному использованию газа в быту будет информировать читателей и потребителей. Еще раз подчеркну – пользоваться газом в быту нужно безопасно.

Кстати, в этом проекте также участвует Министерство по чрезвычайным ситуациям. Эта работа включит в себя три направления: газификация страны, безопасность потребителей и платежная дисциплина. Последнее может сначала покажется неинтересным, но это тоже важное направление. Все эти три составляющие в приоритете у нашей кампании. Нам важно, чтобы каждый человек имел возможность пользоваться газом и был в безопасности.

Такие истории важны, они доносят до людей нужную информацию. Например, наш с вами предыдущий проект рассказывал о том, что очень просто стать участником программы догазификации. Нужны всего три документа: паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом. И благодаря широкому освещению в прошлом году мы довели газ в 504 тысяч домов!

- В конце прошлого года федеральное правительство приняло постановление о расширении проекта догазификации. Судя по вашим цифрам, проект идет достаточно успешно, да?

- Программу сделали бессрочной – это было решение президента Российской Федерации. К догазификации добавили объекты образования, здравоохранения. И теперь «Газпром» построит газопроводы до границ школ, детских садов, поликлиник… Мы делаем упор на клиентоориентированность компании «Газпром межрегионгаз», и здесь у нас тоже проведена серьезная работа – мы показываем, что, действительно, можно достучаться до любого сотрудника в большой команде «Газпром межрегионгаз». Сейчас у нас функционирует более полутора тысяч клиентских центров, во главе угла стоит доступность для всех категорий населения. Ведь несмотря на все цифровые сервисы, очень много людей, которым важно прийти, пообщаться лично.

Для многих надежнее прийти, написать заявление, чем пользоваться сайтом Единого оператора газификации, либо сайтом Госуслуг. Поэтому сегодня в целях повышения доступности получения услуг по газификации мы в эту работу включили многофункциональные центры. И сейчас у нас почти со всеми МФЦ по всей стране заключены договоры, обеспечена возможность подачи заявок и документов о получении полного комплекта услуг по газификации, включая подачу заявки, заключение договоров на техническое обслуживание, договоров на поставку газа. То есть, все в одном месте – это очень важно для жителей страны. В части дистанционного обслуживания в последние годы, мы постарались организовать взаимодействие с клиентами через различные цифровые сервисы. Можно подать заявку на портале Единого оператора газификации, через сайт Госуслуг (в поисковой строке набираешь «догазификация»). И мы доведем газ до границы вашего земельного участка без каких-либо доплат.

- Понятно, что до границ участка вы проведете все работы по сути дела за государственный счет. А на самом участке работы, насколько я понимаю, за свой счет проводить? Они тоже, скорее всего, не самые дешевые. Есть ли возможность оформления каких-либо льгот?

- Есть категории льготников, которые определены поручением президента Российской Федерации, там широкий круг лиц. Это и многодетные семьи, и малоимущие, и ветераны войн, и во многих субъектах одиноко проживающие пенсионеры, они тоже получают льготу на обустройство газового хозяйства внутри вашего дома. Им помогают в приобретении газоиспользующего оборудования – плиты, котла, счетчиков, систем безопасности. Это очень хорошее подспорье, потому что в 100 тысяч рублей, которые предоставляются льготным категориям, как правило, входят все затраты, связанные с прокладкой газопровода внутри дома. Но если вы не являетесь льготником, то во многих субъектах у нас действует так называемая газовая ипотека. Например, в Кировской области можно взять кредит на работы в ряде банков (перечень определен региональными властями – ред.,), а правительство Кировской области платит проценты по этому кредиту.

- То есть, это не коммерческая ставка? Там вообще ставки нет, получается.

- Там остается у человека какая-то минимальная ставка к телу кредита, а все остальное компенсирует бюджет области. Тут можно сравнить, ведь при переходе на газ в первые же месяцы вы начинаете экономить на отоплении, причем, значимые суммы. На этой экономии тело кредита можно погасить буквально в течении 1-2 лет. Очень интересный пример в Пермском крае. Там губернатор и правительство решили, что прокладку газовой сети внутри земельного участка компенсируется за счет местного бюджета. Причем всем без исключения, а не только льготникам. То есть, до границы земельного участка – за счет «Газпрома», а от границы земельного участка до газовой плиты – за счет правительства Пермского края. И вам останется только купить плиту, подсоединиться – и вы уже счастливый обладатель природного газа в доме. Я считаю, что это тоже очень хорошая инициатива.

Таких новаций много. Например, в Ленинградской области льготы сразу идут в адрес газораспределительной организации. Раньше было как: сначала понесите расходы, потом принесите бумаги и вам компенсируют. Некоторым людям все-таки тяжело отвлечь из семейного бюджета 50-80 тысяч рублей. Теперь деньги идут сразу в организацию, без привлечения собственных средств человека.

- Кажется, есть еще один момент, который имеет смысл с вами обсудить, потому что мало довести газ до дома, но необходимо так все оборудовать, чтобы не было каких-либо опасений или рисков. Как это сделать?

- Понятно, что нужно построить котельную в доме. Либо это настенный или напольный газовый котел. В нашей стране они производятся в достаточном количестве и в очень хорошем качестве. Нужно оборудовать системы вентиляции. Конечно, это некоторые затраты, но российская промышленность придумала так называемый термоблок газовый уличный – это такой пример комплексного технического решения. Теплогенерирующая установка монтируется снаружи дома в специальном влагозащитном и термозащитном корпусе, газопровод подходит к теплогенератору на улице, а в дом поступают уже трубы с горячей водой. Это тоже очень интересное решение, потому что действительно во многих домах в сельской местности просто не найти место для котельной, которая бы соответствовала всем параметрам, предъявляемым к газоиспользующему оборудованию. Такое ТГУ способно отапливать, подавать горячую воду для объектов площадью до 300 метров квадратных. Это, конечно, хорошее подспорье для программы догазификации.

- Расскажите о реализации газа на внутреннем рынке. Насколько я понимаю, газ сейчас проникает все глубже и в экономику, и в частный сектор. Кто крупнейший потребитель? Есть ли какие-то регионы в лидерах?

- Сейчас можно надежно с цифрами анализировать 2022 год и хочу сказать, что объемы реализации газа на внутреннем рынке больше, чем в 2021 году. Показали рост газопотребления предприятия агрохимии, те предприятия, которые производят минеральные удобрения. Есть газопотребление в электроэнергетике, в металлургии. Большую роль оказала строительная индустрия, особенно в производстве цемента. У нас растет потребление газа коммунально-бытовыми потребителями и населением. 504 тысячи домовладений получили газ в прошлом году и это много даже для нашей большой страны. 504 тысячи домов! В год.

- А раньше были такие прецеденты?

- В год – нет! Максимум 150-160 тысяч домов подключалось. Прошлый год был рекордным. Надеемся, что и 2023 год будет такой же рекордный и цифры будут похожие или близки. Представьте, за два года плюс миллион домов в Российской Федерации будут иметь возможность газоснабжения. А значит в доме будет тепло, уютно, чисто, потому что, когда уголек занесешь, он превратится в золу – надо вынести. Дровами такая же история – зола появляется. И вставать надо рано, а когда зима холодная, то еще и два раза в день топить. А тут технологично, экологично, атмосферонезависимо и, самое главное, безопасно. Но чтобы пользоваться газом безопасно, нужно соблюдать несколько правил, о которых мы как раз расскажем вместе с «Комсомольской правдой» в новом проекте.

- Все вопросы, которые я заготовил для интервью с вами, я задал. Все, что интересно, я у вас спросил, но, может быть, в жизни вашей кампании остались какие-то нюансы небольшие, которые имеет смысл осветить?

- Обращаясь к вашим читателям, хочу сказать – пишите заявления, подайте заявки на догазификацию вашего дома. Я удивляюсь даже, сколько моих друзей только с третьего раза понимают и удивляются: «Правда, можно написать заявку и бесплатно «Газпром» построит газовую трубу до дома?» Я говорю – да! Станьте участником программы, три документа и все. В короткие сроки газ придет к вам к участку, к дому. Вот у вас есть дом?

- Нет. У меня есть квартира.

- Покупайте дом и пишите заявку.

- Хорошо. Спасибо!