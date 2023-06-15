Беспилотники поехали по трассе М-11

Фото: пресс-служба Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

Тягачи «Камаз» проедут без помощи человека около 650 км по скоростной магистрали М-11 «Нева», и по расчетам на доставку груза до хаба в Москве им понадобится меньше 10 часов. Запуск коммерческого рейса – это первый зримый результат проекта «Беспилотные логистические коридоры». И яркий: красные кабины с узнаваемыми камазовскими шильдиками, белоснежные тенты полуприцепов с российскими гербами и логотипами компаний-перевозчиков уже привлекают на трассе внимание водителей.

- Сегодня - кульминация реализации правительственной инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Создание беспилотного автомобиля, насыщенного искусственным интеллектом – это колоссальная работа, которую удалось проделать в условиях санкций, - отметил на торжественной церемонии запуска первого беспилотного рейса вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Событие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни. Что символично: инициатива проекта «Беспилотные логистические коридоры» также была озвучена на этом форуме, в июне 2021 года.

Cкоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом была оборудована цифровой инфраструктурой для безопасного движения автономных грузовиков.

- Ведь дело не только в автомобилях. Они – часть единой системы «автомобиль-дорога», это единое цифровое пространство, единая платформа. И здесь очень большую роль сыграла компания «Автодор» которая в сжатые сроки сделала все, чтобы этот день наступил, - сказал вице-премьер.

Концерн «Камаз» создал роботов-грузовиков на базе серийного магистрального тягача «Камаз-54901». Как рассказал на запуске первого рейса главный конструктор инновационных автомобилей «Камаз» Сергей Назаренко, машины снабжены сенсорами, системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. В них доработаны тормозная система, рулевое управление, система управления двигателем и коробка передач.

Работу беспилотных грузовиков тестировали в лаборатории НАМИ – где прежде всего проверялось их соответствие требованиям безопасности. По результатам тестирования «Камазы» получили сертификаты. Кстати, еще одна компания, которая прошла сертификацию – «Сберавтотех». Готовятся к ней и другие компании.

Беспилотные грузовики - не просто дань цифровой моде, но и экономический интерес.

- За счет использования автономного транспорта наша компания планирует сократить расходы на 12% и заметно улучшить скорость доставки, - сообщил заместитель генерального директора Первой экспедиционной компании Вадим Филатов.

Фото: пресс-служба Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

Как? Все просто. В программе беспилотника «зашиты» идеальные модели движения в разных дорожных условиях, что позволяет снизить расход топлива. Кроме того, по закону дальнобойщик может ехать без перерыва не больше 8 часов в сутки. Получается, что только треть всего времени маршрута грузовик находится в движении. Робот же останавливается только для дозаправки, и значит, может ехать 21-22 часа в сутки. По расчетам, беспилотники могут осуществлять доставку в 2,5 раза быстрее.

А подменный водитель – это двойная зарплата. Тем более, сейчас не так-то просто найти хорошего водителя-дальнобойщика, и большинство машин ведут одиночки.

В первый рейс беспилотные фуры тоже отправились с людьми на борту, сидящими на пассажирском сиденье. Впрочем, они выполняют функции оператора, а не водителя: следят за работой автопилота. И за всю дорогу могут даже не притронуться к системам управления.

Полностью в автономном режиме грузовики должны поехать в 2025 году, когда будет достроен обход Твери.

Фото: пресс-служба Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

КСТАТИ

После церемонии открытия коммерческого беспилотного рейса ее участники вернулись на площадку форума, где вместе с другими экспертами обсудили перспективы развития проекта «Беспилотные логистические коридоры».

На сессии Андрей Белоусов рассказал о перспективах проекта «Беспилотные логистические коридоры». Он отметил, среди основных решаемых задач – создание необходимого правового режима, цифрового двойника дороги, бизнес-модели, а также вывод беспилотного грузового транспорта на дороги общего пользования.

«Ближайшая задача состоит в том, чтобы «раскатать» бизнес-модель. Это означает запустить не три, а 30 беспилотников, выйти на другой уровень», – рассказал Первый заместитель Председателя Правительства.

Он также подчеркнул, что ключевой задачей для успешного развития проекта является завершение строительства обхода Твери для трассы М-11, которое запланировано на вторую половину 2024 года.

«Я уверен, что дорогу М-11 мы освоим, здесь будут ездить беспилотники. Дальше нам нужно радикально снижать затраты. Для этого нужно увеличивать плечо, двигаться на юг, либо на восток – в Казань, Екатеринбург», – отметил Андрей Белоусов.

По его словам, сегодня необходимо стремиться к переходу на пятый уровень автономности беспилотного транспорта, который предполагает управление без человека в кабине.

Участники сессии обсудили варианты решений такой задачи, как масштабирование новых технологий, протестированных на трассе «Нева», на другие крупные транспортные автомобильные коридоры.

На мероприятии также говорилось о поиске консенсуса между безопасностью и экономикой, рисками и темпами развития инноваций при регулировании создания, сертификации и эксплуатации беспилотных автомобилей, о макроэкономических и социальных эффектах проекта «Беспилотные логистические коридоры».

- Два года назад на питерском форуме 19 компаний, в том числе, присутствующие сегодня на сессии, создали консорциум для реализации беспилотной инициативы на М-11. Тогда этот проект еще не был поддержан правительством, но мы в него верили. На площадке Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" была разработана программа экспериментального правового режима для беспилотных грузовиков на М-11, которая принята Правительством в октябре прошлого года. А сегодня мы запустили на М-11 беспилотное движение с коммерческими грузами, - сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.