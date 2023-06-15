«Я плохой крестный отец, раз такое случилось»: Охлобыстин сделал полное боли заявление об уехавшем Смольянинове**

Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Артур Смольянинов в прошлом году уехал из России и теперь на просторах зарубежья поливает грязью родную страну. Актер поселился в Латвии, откуда раздает интервью о том, что готов сражаться с оружием в руках на стороне Украины. Артист заявил, что ему будет не жалко, если по России ударят ядерными ракетами, и от нее останется радиоактивный пепел.

Крестный отец звезды «9 роты» Иван Охлобыстин прокомментировал поведение Смольянинова. 56-летний актер сообщил, что после отъезда скандального крестника из России разорвал с ним все отношения. Уже год Охлобыстин не общается со Смольяниновым и не в курсе его дел.

«Не контактирую с ним с того момента, как он уехал. Артур активно хочет упечь меня в Гаагу (международный суд в Нидерландах – Ред.). Надежды юношей питают», - пошутил Охлобыстин в интервью «СтарХиту».

Актер сожалеет, что его крестник выбрал для себя такой путь и разорвал все связи с родиной. Охлобыстин помнит его другим – молодым, трудолюбивым и упорным.

«Я плохой крестный отец, раз такое случилось. Во всем есть и моя вина… Я занимаю одну жизненную позицию, он - другую. Но это неправильно. Когда-то Артур был порядочным, трудолюбивым, талантливым человеком. Он был неплохим, кормил свою семью с раннего детства», - отметил Охлобыстин.

Иван Охлобыстин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас Смольянинов не помогает своим родным. Его мама выживает на маленькую пенсию, а бывшая жена, актриса Дарья Мельникова одна выплачивает ипотеку и растит двоих сыновей. Вероятно, Артур не присылает денег экс-супруге, поскольку сам сейчас сидит без работы. Месяц назад актер решил устроить гастрольный тур по США с собственным спектаклем. Но в итоге не смог собрать в Америке даже самые маленькие залы, хотя билеты продавались совсем дешево – в районе 50 долларов. В результате Смольянинову пришлось выступать в частных домах перед немногочисленными поклонниками из числа выходцев из России. Скорее всего, актер работал практически за еду – вряд ли на этих «квартирниках» он смог серьезно заработать.

Смольянинов прославился после роли Лютого в фильме «9 рота» - он сыграл положительного, героического персонажа. После начала СВО актер дал интервью, в котором признался, что готов вступить в ряды вооруженных сил Украины и убивать россиян. Например, если будет нужно, выстрелит в своего коллегу по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, воюющего добровольцем на стороне России. Артист сообщил, что ему плевать на судьбу страны.

«Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится», - заявил он.

*Признан в России иностранным агентом.

**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.