Подольская в микробикини оконфузилась на пляже в Испании

Наталья Подольская отдыхает в Испании. Фото: соцсети.

Наталья Подольская устроила себе каникулы в Европе. Певица отправилась в Испанию в компании старшего сына, восьмилетнего Артемия, своей сестры-двойняшки Юлианы и ее дочерей. Муж артистки Владимир Пресняков остался дома вместе с двухлетним сыном Иваном.

Подольская с родственниками поселилась в Дении – популярном курорте на побережье Средиземного моря. Погода в городе очень удивила звезду. Дения встретила ее сильным ураганным ветром и совсем не жаркой температурой. Тем не менее, Наталья отправилась купаться, но оказалось, что вода в море пока еще слишком холодная.

Артистка решила сделать на пляже красивые фото для соцсетей. Наталья в крошечном бикини и широкополой панамке устроилась на песке у линии прибоя. В самый неподходящий момент ее окатила холодная волна, так что вместо сексуальных фото она получила забавные кадры с поджатыми ногами.

«Ожидание - реальность. Водичка бодрящая. Но мы не сдадимся ни за что!» - подписала пляжные снимки Наталья.

Артистка решила сделать на пляже красивые снимки для своего блога. Фото: соцсети.

Несмотря на комичность ситуации, поклонники по достоинству оценили ее стройную фигуру и стильный купальник. «Шикарные ножки у вас, и шляпка вам идет», «Наташка, ну ты худышка! Когда кушать начнешь?!», «Класс! В отличной форме, как девочка!», «Шикарная фигура у Наташи, восхищаюсь», «Просто красотка, счастливого отдыха вам!» - пишут фолловеры в комментариях.

Перед отпуском Подольская записала новый выпуск своего YouTube-шоу «Ваша Наташа». В программе певица вместе со звездными гостями обсуждает актуальные темы материнства. Артистка призналась, что столкнулась с проблемами при зачатии ребенка. Они с Владимиром Пресняковым около десяти лет пытались родить первенца, но у них ничего не получалось. В конце концов Наталья впервые стала матерью в 33 года. Певица не жалеет о позднем материнстве, так как считает его более ответственным.

«Это было очень долгожданно, и я была готова. Многие говорят, что те, кто рожают в 18 лет, еще сами дети, не могут осознать и получить кайф», - сообщила артистка.

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