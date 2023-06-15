Германия закрывает глаза и на то, что благодаря вмешательству стран Запада Украина сейчас находится намного дальше от демократии и верховенства закона, чем когда-либо в своей истории. Фото: REUTERS

Германия впервые в своей истории разработала стратегию национальной безопасности. Германо-российским отношениям этот документ не сулит ничего хорошего, потому что Россия обозначена там как самая большая угроза для мира и безопасности в Европе.

«Современная Россия является в обозримом будущем самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом пространстве. Российское нападение на Украину – это вопиющее нарушение Устава ООН и совместного европейского порядка безопасности», - говорится в тексте.

Когда я прочитал это предложение, я почувствовал прежде всего одно - глубокое сожаление. Это предложение показывает, что правительство Германии отказывается мыслить глобальными категориями. Таким образом, оно отказывается от совместного поиска сбалансированной архитектуры безопасности для Европы, от которой выиграют все страны на европейском и евразийском континенте.

К тому же это предложение выражает стремление всегда возлагать вину только на Россию. То, что правительство Германии называет «российской агрессивной войной», произошло внезапно и потому представляет собой «цивилизационный перелом». В этой формулировке чувствуется немецкий расизм. Тот, кто следит за немецкими новостями, наверняка заметил, что понятие славянского недочеловека вернулось. Расистские клише регулярно используются в репортажах о России и её гражданах.

Со своей стратегией национальной безопасности правительство Германии отстаёт от духа просвещения, а также от основополагающей идеи ООН. Для Берлина здесь речь идет возложении вины и, следовательно, о соответствующем наказании, а не о поиске решений. Речь идет не о дипломатии, не о переговорах и поиске приемлемого для всех решения.

Что значит подходящее наказание, министр иностранных дел Германии ясно дала понять сразу после начала специальной военной операции: «Разрушить Россию».

Однако у конфликта на Украине долгая история, в которой свою роль сыграла и Германия.

Германия была страной-гарантом Минских соглашений. Она не выполнила своих обязательств и не заставила Украину выполнять условия договора. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель признала, что переговоры были нужны лишь для того, чтобы выиграть время, чтобы Украина стала сильнее.

Этой информацией Меркель поделилась с изумлённой публикой в прошлом году в интервью немецкой еженедельной газете «Die Zeit». Целью было не установить мир, а обмануть Россию. А международное право было инструментом для достижения этой цели.

В апреле совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую односторонние санкции как противоречащие международному праву. К тому же они нарушают права человека, потому что больнее всего бьют по бедным и беднейшим слоям населения. Но и об этом не говорят в Германии. Зато обсуждают вторичные санкции для наказания стран и компаний, которые участвуют в обходе санкций.

Правительство Германии и Евросоюз активно вмешивались во внутренние дела Украины ещё до 2014 года и внесли серьёзный вклад в её дестабилизацию. Об этом также никто сейчас не хочет знать, ведь Германия тогда якобы просто поддерживала демократическое движение.

Германия закрывает глаза и на то, что благодаря вмешательству стран Запада Украина сейчас находится намного дальше от демократии и верховенства закона, чем когда-либо в своей истории.

Аналогичным образом в Германии отрицается, что именно США нарушили баланс безопасности, когда вышли из всех соглашений по контролю над вооружениями. Германия привержена трансатлантическому альянсу и становится опасно зависимой от него.

Агрессивный и экспансивный характер НАТО также открыто отрицается. Альянс не угрожает России, утверждает Германия. А расширение НАТО на восток объясняется желанием конкретных стран вступить в альянс. Отрицается и тот факт, что было дано обещание не расширять НАТО на восток, как и то, что НАТО не обязана принимать каждого кандидата, желающего вступить в альянс. Здесь ссылаются на свободу выбора и упускают из виду, что эта свобода ограничивается тем, что одна страна не может повышать уровень своей безопасности за счёт другой. Это тоже часть международного права, которая игнорируется.

Стратегия национальной безопасности является, к сожалению, выражением того факта, что Германия не хочет мира. Она хочет власти.

Германия упускает, что немецкий взгляд на конфликт на Украине не разделяет никто в мире. Исходя из хронологии событий, страны, которые не входят в коллективный Запад, видят как минимум причастность Запада и Германии к возникновению и эскалации конфликта. Если бы Германия и коллективный Запад придерживались принципов международного права, украинского конфликта никогда бы не было. На этот факт в Германии закрывают глаза. То, что Германия является одним из разжигателей войны, так как поставляет оружие в зону боевых действий, также не признаётся.

Большой опасностью в Германии помимо России воспринимается дезинформация.

К дезинформации в Германии относится всё то, что я сейчас перечислил. Считается, что отсылка к историческим событиям «играет на руку Кремлю». Поэтому в Германии ужесточили уголовное законодательство. Любому, кто публично усомнится в том, что Россия безосновательно вторглась на Украину, грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.

Стратегия национальной безопасности показывает, насколько Германия далека от реальности. Она больше не мыслит контекстами, а лишь понятиями морали – но только, когда речь идет о странах, не входящих в коллективный Запад.