«Комсомолка» приготовила своим читателям подарок

16 июня исполняется 60 лет со дня первого полета женщины в космос. В этот день при покупке ежедневного выпуска «Комсомольской правды» вас ждет подарок – исторический номер «Комсомолки» от 16 июня 1963 года.

16 июня 1963 года в абсолютной секретности стартовал космический корабль «Восток-6». На борту «Восток-6». Был один единственный человек – Валентина Терешкова. Первая женщина, покорившая космос, Валентина Терешкова провела на орбите 70 часов и за это время 48 раз облетела вокруг Земли. Это достижение, которое невозможно превзойти! Валентина Терешкова не только первая, но и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.

Этот выпуск «Комсомольской правды» был полностью посвящен космическому полету первой женщины-космонавта. Новость, облетевшая весь мир. На каждой странице газеты —гордость, радость, восхищение. Репортаж прямо с космодрома специального корреспондента «Комсомолки» В. Пескова.

И сейчас у вас есть уникальная возможность самим прочитать, КАК 60 лет назад страна и весь мир чествововал женщину-легенду с позывным «Чайка».

Вы узнаете о том, что сказал сказала Валентина Терешкова перед стартом, о чем она докладывала в радиограммах Н.С. Хрущеву. Какие эмоции испытывали обычные люди. Узнаете малоизвестные факты из жизни Валентины Терешковой.

«Первая в мире – наша!», гласит яркий заголовок на первой полосе. Не пропустите исторический номер, покажите его своим детям и внукам, расскажите об одном из самых важных событий в истории освоения космоса!

Спрашивайте «Комсомолку» во всех точках продажи прессы.

Архивные номера газеты о других важнейших событиях в истории нашей страны покупайте на shop.kp.ru.