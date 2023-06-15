«Чужих возьмем или сами обучим?»: Тинькофф создает собственный университет

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Тема искусственного интеллекта сейчас одна из самых горячих. Ей посвящены десятки мероприятий, в том числе и в рамках проходящего сейчас в Санкт-Петербурге Tinkoff MediaDome . В среду там прошла дискуссия на тему «Индустриальная революция: как большие генеративные модели изменят будущее рынка труда». Эксперты пришли к выводу, что для устранения дефицита кадров бизнес и вузы должны активнее сотрудничать. А в Тинькофф заявили, что создают первый в России частный STEM-университет.

ЧТО ЗА НОВЫЙ ВУЗ

Центральный университет – такое название получило новое учебное заведение - это первый частный вуз в России, работающий на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Он призван объединить опыт лучших физико-математических и технических вузов страны и бизнес-экспертизу крупнейших компаний-работодателей для создания высококвалифицированных кадров.

- В основе STEM-модели — такие принципы как: фокус на решении проблем, умение использовать творческий подход и работать в команде, оттачивание коммуникационных навыков, а также развитие критического мышления, - сообщил Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф в рамках деловой программы Tinkoff MediaDome.

Программа обучения Центрального университета Тинькофф адаптирована под требования рынка. Каждый новый поток абитуриентов будет учиться по ежегодно обновляемой программе. В ее формировании — перечень и содержание дисциплин, время обучения — будут принимать участие известные на международном уровне специалисты академического мира, а также потенциальные будущие работодатели студентов — представители крупнейших компаний-работодателей ИТ-отрасли, ритейла, промышленность, e-grocery и пр.

ЧЕМУ УЧИТЬ БУДУТ И ПОЧЕМ

В сентябре 2023 года запускается первая двухгодичная программа Академия Data Science. А первый набор в бакалавриат пройдет следующим летом. Он охватит 500 студентов и 55 преподавателей. По окончании обучения студенты получат диплом государственного образца по направлению «Математика и компьютерные науки». А в скором времени будут разработаны образовательные программы по другим направлениям: естественные науки, биология, химия и пр.

Стоимость обучения на бакалавриате составит от 70 тысяч рублей в месяц. При этом талантливые абитуриенты и выпускники Тинькофф Образования могут претендовать на гранты. Также студенты смогут воспользоваться особыми условиями образовательного кредита. В рамках этой программы ставка составит 3% годовых. В течение всего периода обучения плата за университет составит до 3 тысяч рублей в месяц, а основные платежи по кредиту вступят в силу с момента окончания обучения и трудоустройства студента.

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- Мы видим множество возможностей для развития современного высшего образования - и здесь не обойтись без активной позиции ключевых игроков. Мы отмечаем глубину и качество фундаментального образования в прикладной математике и готовы делиться своей накопленной за много лет экспертизой, которая поможет получить практические знания о логике ведения бизнеса, важности продуктового подхода, - говорит Евгений Ивашкевич, ректор «Центрального университета».

Главное здание нового учебного заведения будет расположено в Москве, в течение нескольких лет филиалы появятся в других городах страны. Также до 2026 года будет построено общежитие вместимостью до 5 тысяч человек.

- Мы рассчитываем, что Центральный университет станет точкой взаимодействия бизнеса и науки, местом для роста талантливых кадров, востребованных топовыми компаниями и экономикой в целом. Мы с особой внимательностью относимся к компаниям-партнерам и формированию программы обучения, ведь с одной стороны наша цель — дать максимально полезные навыки подрастающим специалистам, с другой — закрыть потребности бизнеса и экономики в талантливых и сильных кадрах, - подытожил Станислав Близнюк.

КСТАТИ

Основные принципы Центрального университета:

- Продуктовый подход к образованию, минимум бюрократии, удобство использования всех систем как для студентов, так и для преподавателей, будущих работодателей;

- Подход «Test & Learn», который лежит в основе ДНК Тинькофф и помогает развивать бизнес, справляться с кризисами;

- Персонализация. Многопрофильная система оценки, которая учитывает не только базовые результаты прошлого обучения, но и ряд индивидуальных характеристик, что позволяет обеспечить равные возможности для поступления и учебы студентов, вне зависимости от города обучения, преподавателей и пр.;

- Прикладной формат обучения. Связь теории и практики, программы для студентов-практиков и тех, кому ближе научный подход;

- Обратная связь из индустрии. Программы обучения под актуальные востребованные направления;

- Менторство и поддержка студента на всех этапах обучения: научный ментор, отвечающий за академическую часть и вдохновляющий студента заниматься исследованиями, бизнес-ментор, который показывает, как применить на практике полученные знания на практике, помогает строить карьеру, и ментор-наставник, который будет поддерживать и делиться образовательным опытом на собственном примере.