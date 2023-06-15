Глава Норильска Дмитрий Карасев: «Наша цель – сделать Норильск городом, где хочется жить»

Фото: Андрей Минаев

Комфортная городская среда – это уже не мода, а необходимость. Ее созданием теперь озаботились по всей стране. И особенно в тех местах, которые ранее ассоциировались только с работой. Какие позитивные изменения происходят в Норильске? И что власти города делают для того, чтобы жизнь норильчан с каждым годом становилась все более комфортной? Об этом в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Дмитрий Карасев, глава города Норильска.

«СКОРО УВИДИМ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ НОРИЛЬСК»

- В Норильске мало кто бывал, но есть стереотипное представление о нем. Мол, закрытый промышленный город, плохая экология, суровый климат и т.д. Как город видоизменяется в последние годы?

- Норильск уникальный сам по себе город. Он расположен на севере, в Арктике, в 300 километрах за Полярным кругом. И, конечно же, развивать такой город очень сложно. Здесь стоит отметить, что город промышленный, сначала строился комбинат, вокруг комбината появлялся город. И это нормально. И город, и комбинат, они друг с другом вместе идут по жизни. Конечно же, в городе есть отпечаток советского прошлого. Сейчас все меняется - меняются подходы к экологии, к развитию города. И эти изменения видно невооруженным взглядом. В Норильске реализуется масштабная программа развития города, строится новое жилье, социальные объекты – детские сады, поликлиники, музей, бассейн и многие другие. Реконструируется инженерная система. И это в целом влияет положительно на город.

- А с чем связаны эти изменения? Появились какие-то дополнительные инвестиции или просто пришло время заменять устаревший фонд?

- Все вместе. Но здесь хочется отметить, что заключено уникальное соглашение государственно-частного партнерства между правительством РФ, Красноярским краем, администрацией города Норильска и компанией «Норильский никель», в рамках которого в город инвестируются колоссальные средства. Они направлены на жизненно важные направления, которые требуют оперативного подхода. Таких крупных соглашений, наверное, в России нет, - более 120 млрд. рублей. И большая часть из них (81 млрд) – это «Норникель» финансирует. И здесь нужно отдать должное коллегам за то, что проявляют такой подход.

- А сколько у вас жителей?

- 180 тысяч.

- Получается, почти по миллиону на жителя.

- Да, это очень крупный город в Арктике, не связанный с «большой землей» постоянным сообщением. Эти направления развития города очень важны, и действительно их нужно обновлять и развивать. Кроме того, если мы говорим об изменениях города, нельзя не упомянуть, что в городе улучшается экологическая ситуация. В 2016 году был закрыт один из старых заводов, один из первых никелевых заводов, который давал никель. И с этого времени мы видим, что экологическая ситуация меняется. Например, я как коренной норильчанин знаю, что в районе расположения этого производства уже подрастает кустарная береза, растет северная ива и прочая растительность. И здесь компания «Норильский никель» как градообразующее предприятие, участвуя в федеральном национальном проекте «Чистый воздух», осуществляет внедрение серной программы на территории города.

- Что она под собой подразумевает?

- Это, прежде всего, создание специальных процессов, которые будут улавливать вредные вещества, которые попадают в воздух. И такие процессы сейчас реализуются на Надеждинском металлургическом заводе. В этом году коллеги предполагают запустить их в эксплуатацию, что позволит уже в этом году снизить выбросы вредных веществ на 45%. Это первый этап. Второй этап – медный завод. Внедрение таких процессов на медном заводе позволит снизить вредные выбросы до 90%. Это в корне меняет экологическую ситуацию в городе. И все это ожидает наш город в ближайшие годы. Поэтому мы в скором времени увидим совершенно другой Норильск, с учетом всех этих программ, которые сейчас реализуются на территории города.

РЕНОВАЦИЯ В НЕ ОЧЕНЬ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

- 120 миллиардов рублей – сумма приличная. Какие основные приоритеты стоят по их расходованию? Экология, повышение комфортности городской среды. Что еще?

- Одно из важнейших направлений – реновация жилищного фонда. Жилье, которое сейчас есть в городе, построено в советский период. За это время не происходило обновление фонда, а лишь поддержание существующего в надлежащем состоянии. Поэтому в городе назрела ситуация, когда необходимо строить новые дома. И как раз эта программа комплексного развития города направлена в основной своей части на строительство новых жилых домов. До 2024 года, то есть к концу следующего года, мы должны ввести в эксплуатацию 10 домов. Они сейчас в активной фазе строительства. И это не может не радовать, потому что мы видим подрастающие буквально каждый месяц этажи новых домов. Второе направление этой программы, тоже немаловажное, - реконструкция, капитальный ремонт инженерных сетей. Мы сейчас говорим про тепло-, водо-, электросети, канализацию, которые были построены в советский период и требуют существенного обновления. В настоящее время в рамках этой программы уже выполняются работы по ремонту водных сетей. В следующем году мы начнем ремонт магистральных инженерных сетей. И это неотъемлемая часть программы, которую точно так же надо выполнять.

- Говоря о стандартах строительства… У вас вечная мерзлота, есть определенные проблемы, у вас дома строятся без фундамента, на сваях и т.д. В связи с этим есть ли какие-то трудности с реализацией всех этих планов? Может быть, сейчас какие-то новые технологии появились?

- Конечно, строительство на Севере всегда велось по первому принципу, то есть сохранение вечной мерзлоты, на сваях. На сегодняшний день, выполняя мероприятия строительства, мы видим, что не везде уже на самом деле сохранилась мерзлота. На сегодняшний день из тех 10 домов, про которые я сказал, что мы ведем строительство, некоторые дома уже строятся не по первому принципу, то есть сохранение вечно мерзлого слоя, а по второму принципу, то есть без сохранения. Это уже совершенно другие фундаменты, другие ростверки, и это требует других определенных вложений. Но, так или иначе, строить на Севере, в таких нестабильных грунтах всегда дорого. Основная часть всей стройки, дорогостоящая часть, это фундаменты, какие бы они ни были, первый принцип или второй. Потому что требуют большого количества строительных материалов, вложений, трудовых усилий и пр. Поэтому в комплексном плане есть одно мероприятие, про которое мы с вами не говорили, оно называется «Термостабилизация грунтов». Что оно под собой подразумевает? Первое – изучение грунтов, определение порядка их стабилизации. Есть несколько вариантов. За последние несколько лет мы применили на территории города мероприятия по заморозке грунтов. Бурятся специальные шурфы, вставляются трубки, устанавливается на улице специальная морозильная установка, закачивается туда газ, и этот газ гоняется по периметру дома, охлаждая грунт вокруг каждой сваи.

- Получается искусственное сохранение вечной мерзлоты?

- Да. Даже там, где уже произошло растепление и ее нет, то она заново замерзает, тем самым стабилизируя основание дома, подвижки свай. Для примера могу вам сказать, что по некоторым домам, которые мы уже термостабилизировали, если температура грунтов была +1,5, +2 градуса, то за год эксплуатации этой установки, мы видим, что температура грунтов изменилась в минусовую сторону, и она составляет сейчас -2,5, местами -5 градусов. Она неравномерна, но, тем не менее, заморозка происходит. Тем самым мы сохраняем жилой фонд, позволяя продлить его жизнь на многие годы.

- Но это, наверное, предусматривает какие-то постоянные расходы?

- Конечно, эта установка подразумевает обслуживание ее, но они небольшие, несоразмерные со строительством нового дома или какими-то другими работами. Поэтому управляющие компании выполняют это в рамках своей жилищной услуги. Само мероприятие, конечно, недешевое, но позволяет сохранить дорогостоящие дома. Мы получаем такой опыт и распространяем его на другие многоквартирные дома в рамках мероприятий комплексного плана.

«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗИМЫ ДАЮТ О СЕБЕ ЗНАТЬ»

- Еще одна интересная деталь пазла про комфортную городскую среду – спортивные объекты, возможность досуга и т.д. В этом плане что делается, каким образом улучшаете эту сферу жизни?

- Каждый год город Норильск участвует в федеральном проекте «Комфортная городская среда», где мы реализуем ежегодно по детской площадке либо одной общественной территории в разных районах нашего города, проводим специальные опросы населения, голосование проводим, люди предлагают территории к обустройству. Они ГОВОРЯТ: посмотрите вот эту территорию, мы предлагаем, допустим, спортивный комплекс построить, чтобы дети занимались спортом на улице, либо общественную территорию для отдыха. И такие территории каждый год мы реализуем в рамках федерального проекта. Помимо этого, в рамках муниципальной программы выделяем средства на создание мест отдыха и мест развлечений детей нашего города. Я говорю сейчас о детских игровых комплексах и других местах общественного созидания.

- Есть, допустим, пример с Эмиратами, у которых большой стенд на этом форуме. У них жарко, особенно летом, и у них очень много больших общественных пространств, где есть кондиционеры и можно жить, скажем так. У вас, наоборот, другая ситуация, у вас очень холодно, соответственно, нужны общественные пространства, где будет тепло.

- Да, в этом мы с ними похожи, только наоборот. Конечно, 9 месяцев зимы дают о себе знать. И надо обустраивать уличные пространства хорошо, потому что людям нужно где-то отдохнуть летом. Но для 9 месяцев зимы хочется создать и хорошие, качественные крытые общественные пространства. Например, сейчас мы реализуем проект под названием «Башня». Это большое 6-этажное здание, сверху - полностью остекленная башня, и в рамках этой части всей башни с 1 до 6 этажа мы создаем общественное пространство, где может собираться как молодежь, так и общественные организации. Там будут различные коворкинг-помещения, общественный зал, аудитории, где можно будет проводить различные мероприятия. Будет небольшой оазис и пресс-центр. То есть можно будет прийти и каждому по разным направлениям найти себе применение. Это будет, наверное, первое такое большое общественное пространство для наших горожан.

- Куда можно будет прийти, по сути, на весь день…

- Да, на весь день, найти себе применение, сделать свои дела и провести хорошо время.

- Суперцель всех этих изменений. Какой вы ее видите? Раньше Норильск воспринимался как такой вахтовый город, люди работали, на пенсию выходили и уезжали на юг. Меняется ли отношение норильчан к городу после всех этих изменений?

- Изменения - процесс непрерывный. На каком-то этапе мы придем к тому, что город Норильск будет комфортным городом для проживания, городом, где хочется не только просто работать и зарабатывать, а где хочется жить, учить своих детей, планировать свое будущее и остаться здесь навсегда. Я вижу его именно таким.

КСТАТИ

- А что по поводу туризма. Внутренних туристов сейчас много. Все открывают разные уголки России. Планируете ли развивать это направление?

- Город Норильск - уникальная точка в части посещения плато Путорана. Именно оттуда отправляются в эти красивые, уникальные места. С каждым годом туризм растет, сначала было 5 тысяч человек в год, потом 7 тысяч, сейчас у нас 12 тысяч человек в год посещают Норильск с различным туризмом – промышленным, природным и пр. В этом году мы заложили основу для создания туристического визит-центра. На главной артерии города, Ленинском проспекте, мы создаем туристический визит-центр, где будут размещены все туристические продукты нашего города, на любой вкус и цвет, как говорится, на любую цену. И дадим возможность всем туристическим операторам размещать там свои предложения. Этот туристический центр сможет посетить любой горожанин, любой гость нашего города, получить полную информацию о туристических продуктах города. Не так давно мы проводили ярмарку, куда приглашали всех туроператоров нашего города. И вы знаете, с удивлением для себя я отметил, что у нас в городе есть различные туристические предложения – от 2 тысяч рублей. Это разные интересные маршруты по историческим местам нашего города, близлежащие точки плато Путорана, которые можно посетить недорого и посмотреть, что это такое, водопады, какие-то маршруты на джипе, сплавы разные. Я думаю, что это будет востребованная точка в нашем городе.

СПРАВКА «КП»

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