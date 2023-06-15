Робот-мороженщик, «Девочка с персиками», Беляна и камни-пуфики: четыре интересных стенда ПЭМФ-2023

Беляна на стенде Нижегородской области подчеркивает тесную связь настоящего со славной историей региона. Фото: Нижний 800

Неподалёку друг от друга расположились стенды трех столиц-мегаполисов: Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода, который в этом году стал Молодёжной столицей России.

Стенд хозяина выставки – один из самых масштабных по площади и интересных по представленным проектам. Доминанта экспозиции Северной столицы— инсталляция «Человек», которая отражает городскую систему развития человека и, одновременно, символизирует основные темы форума этого года: обеспечение технологического суверенитета, устойчивое развитие российского бизнеса в современных условиях и трансформацию глобальной экономики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В общей сложности Петербургский стенд презентует двадцать пять проектов, которые отражают развитие города в различных сферах - промышленной, научной, культурной.

Неподалеку расположилась беляна Нижегородской области. Беляна — уникальное инженерное сооружение – деревянная некрашеная плоскодонная барка, использовавшаяся для сплава леса по Волге в XIX — начале XX века. Беляны достигали в длину 120 метров, а борта могли быть до 6 метров. Для жителей Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков проходящие по реке беляны были довольно привычным зрелищем.

На стенде Нижегородской области можно узнать много интересного о народных художественных промыслах и ремеслах региона. Фото: Нижний 800

Тесную связь настоящего региона с его славной историей подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время презентации стенда.

«Нижегородская область – регион, который ценит прошлое и создает будущее. Мы уже не первый раз делаем на ПМЭФе акцент на сохранении исторического наследия, которым, безусловно, является Беляна. Беляна олицетворяет лучшие качества нижегородцев – трудолюбие и предпринимательский дух. Расположение нашего стенда между двумя столицами в свою очередь подчеркивает роль Нижнего Новгорода и тесные экономические и туристические связи между нашими городами. На интерактивных панелях посетители смогут ознакомиться с туристическими маршрутами, объединяющими Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород», - сказал Глеб Никитин.

Фото: Нижний 800

Для знакомства посетителей с основными проектами по привлечению инвестиций, сферы культуры и туризма, а также с достопримечательностями региона на стенде установлены тач-панели и оборудованы интерактивные зоны. Также здесь презентуется онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов и представлена событийная программа региона.

Фото: Нижний 800

На стенде Москвы в этом году размещены большие экраны, кресла для посетителей и яркий логотип. Но притягивать посетителей, скорее всего, станет робот от столичного департамента транспорта, который раздает мороженное. В целом экспозиция выглядит довольно минималистично.

Фото: Нижний 800

Очень необычный стенд у Подмосковья. Здесь представлена продукция всех региональных брендов в виде анаморфной инсталяции. Это такой объект, который можно полностью увидеть и понять, только взглянув на него под особым углом, или с конкретного места. Для ее создания использовались продукты и товары, которые производятся в Московской области - начиная с ватных палочек и заканчивая деталями лифтов и стройматериалами.

Фото: Нижний 800

Основная сложность в изготовлении такой инсталяции в том, чтобы правильно настроить свет и подобрать анатомию изображения человека. Но оно того стоит. Если посмотреть на инсталяцию сквозь специальную рамку, взору предстанет знаменитая картина русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками». Это очень символично, так как это прекрасное произведение искусства создано в усадьбе Абрамцево Московской области. А в наши дни в регионе производится множество прекрасных товаров.

Фото: Нижний 800

Экологичным получился стенд у Ленинградской области. Гости могут здесь уютно расположиться на маленьких пуфиках в виде камней. Регион делает ставку на инвестиции в сферу отдых и туризма и делает упор на довольно короткий срок окупаемости вложений в туристические объекты в Тихвине и на Ладоге. Поэтому основным фоном для стенда стали красоты региона - озера, цветы, лес и экотропы. Кстати, здесь участникам форума можно просто сделать паузу в участии в мероприятии и немного помедитировать.