Мигрант получил 18 лет колонии за финансирование террористов

Приговором суда Джумабаев получил 18 лет за содействие террористической деятельности.

УФСБ России по городу Москве и Московской области пресекла в России деятельность 23 -летнего гражданина одной из Среднеазиатских республик С.И. Джумабаева. Мигрант признан следствием и судом причастным к деятельности международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (далее – МТО «КТД»).

«Установлено, что Джумабаев, являясь последователем террористической идеологии, посредством банковских карт организовал сбор денежных средств, которые направлял в адрес установленных членов МТО «КТД»», — говорится в материалах следствия.

При этом суммы через Джумабаева прокачивали значительные: следствием задокументированы факты неоднократных денежных переводов установленным террористам на сумму более 300 тысяч рублей!

На своей странице в запрещенной на территории России социальной сети «Instagram» Джумабаев размещал видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению терроризма в составе МТО «КТД».

Приговором 2-го Западного окружного военного суда Джумабаев получил 18 лет за содействие террористической деятельности. Из них первые 3 года он проведет в тюрьме, а 15 лет в исправительной колонии строгого режима.