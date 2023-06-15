Дмитрий Песков: Вопрос оплаты за подбитые танки - на заметке у президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В пятницу, 15 июня, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему:

…- Дмитрий Сергеевич, может быть, мой вопрос больше к Минкульту и к Минобороны… Мы понимаем, что наши ребята бьются за Родину, а не за деньги. Но вот Лепс и Басков пообещали платить по 1 миллиону за каждый подбитый танк ВСУ. И музыкальный продюсер Киселев (это основатель рок-группы «Земляне») учредил даже премию за подбитые танки. Инициативу поддержали - я быстренько перечислю - Маршал, Дайнеко, Майданов, Долина, Слава, Семенович, Успенская, Иванов (группа «Рондо»). Как в Кремле оценивают эти инициативы? И еще раньше Владимир Соловьев, телеведущий, в эфире обратился к предпринимателям материально поддержать подвиги наших воинов.

- Конечно, это такие патриотические проявления, - заметил Песков. - Мы знаем, что еще раньше целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. То есть, это - не единичная инициатива, таких инициатив, похожих, - их много. Действительно, общество поддерживает наших Героев, наших бойцов. Это хорошо.

- И еще один вопрос. Я с одним из инициаторов беседовал, который как раз хотел включиться в эту кампанию. Он сказал, что очень трудно через Минобороны это все оплачивать, организовывать. Может быть, какой-то механизм учредить, как-то помочь Министерству обороны поактивнее подключаться?

- Вы знаете, - поддержал предложение «Комсомольской правды» пресс-секретарь, - эта тема, она обсуждалась на недавней встрече президента с военными корреспондентами. Она обсуждалась, и президент ее себе пометил, чтобы навести справки.

- Если пометил, - предположил я, - значит, будет этот пункт выполнен.

- Однозначно.

- Будем ждать. Спасибо вам огромное, Дмитрий Сергеевич.

- Спасибо вам.