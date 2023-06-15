Путин дал старт запуску движения на обходах Аксая и Краснодара

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия дорог по видеосвязи. Фото: REUTERS

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия дорог по видеосвязи.

- Мы с вами сегодня открываем два новых участка федеральной трассы «Дон» – это дорога в обход города Аксай в Ростовской области и дальний западный обход города Краснодара, - заявил президент.

Он добавил, что в прошлом году по всей стране отремонтировали 6200 километров и 20 тысяч километров региональных дорог.

- Особое внимание обязательно будем уделять дорожной сети новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, - пообещал глава страны.

Сам пуск движения прошел довольно традиционно. После президентской команды: «Поехали», - по новым участкам магистрали двинулись колонны строительной техники.

Строительство двух скоростных участков началось еще в 2018-м году. Всего в 110 километров магистрали вложено 77 млрд. рублей.

Обход Аксая – это частно-государственное партнерство. Есть платные и бесплатные участки. Было сделано 8 развязок и 16 путепроводов.

По новым отрезкам трассы «Дон» можно будет ехать со скоростью 130 километров в час. Водители из Москвы смогут сэкономить около 50 минут по дороге в Крым.