Запрос на любовь, смелость и эмпатию: участники Петербургского экономического форума составили идеальный образ женщины-лидера

В чем сила "слабого пола", почему искусственный интеллект думает по-женски, где обитают самые милые квантовые физики, рассказали на бизнес-бранче "Роль женщины в формировании будущего России" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Петербургского экономического форума прошел бизнес-бранч «Роль женщин в формировании будущего России». Участницы — яркие представительницы из сфер политики, экономики, технологий и образования, международных отношений, науки, воспитания и образования — обсудили, как женщины меняют жизнь в России к лучшему, и почему любовь и доброта — главное женское оружие. Гости бранча успели и поспорить, и поплакать вместе, обсудить перспективы женщин в политике и науке, и согласиться, что главной все равно останется роль матери. Мы собрали самые яркие цитаты и тезисы.

47 специальностей, традиционно закрытых для женщин, теперь им доступны

Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федераций по социальной политике, напомнила: 55 процентов женщин в России имеют высшее образование, 50 процентов заняты в той или иной сфере экономики. Более того, каждую третью организацию малого и среднего бизнеса возглавляет женщина. Доля женского предпринимательства в социальной сфере в нашей стране достигает невероятных 90 процентов!

По словам Инны Святенко, в 2020 году в России был пересмотрен список профессий, к которым не допускаются женщины. Список этот не пересматривался с 1937 года. Многие женщины хотели бы работать, скажем, авиационными инженерами и в других «мужских» отраслях. Раньше запрет объясняли тем, что это тяжелый труд — но ведь теперь он механизирован. И 47 специальностей сейчас впервые открыты для женщин, которые хотят развиваться по-другому.

Инна Святенко подчеркнула при этом, что на первом месте для женщины была и останется роль матери, а на втором — роль драйвера экономики. Она напомнила, что национальная безопасность начинается с вопросов демографии.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запад хочет включить нас в «гендерную повестку», но этому нужно сопротивляться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала свое выступление довольно эмоционально. По ее словам, давно пора закончить с формулировкой — «какая роль отведена женщине».

«Что значит — отведена? Ты решаешь! Как ты сама хочешь, так и делай. Хочешь будь матерью, хочешь бизнес, хочет — служба, хочешь — сочетай», - говорит Захарова.

По ее словам, если на Западе женщины вынуждены были бороться за свои права, в России исторически так сложилось, что большое количество прав было законодательно закреплено за женщинами. Поэтому говорить о феминизме и противоборстве полов у нас нет смысла, мужчины и женщины находятся в хорошем синтезе. Перед российскими женщинами стоят задачи поважнее — сохранения нас как цивилизации.

«Изменение половой ориентации, извращенное насаждение всех видов мракобесия под видом гендеров. Издевательство над здравым смыслом, удар по психологическому здоровью населения планеты», - перечисляет «достижения» Запада Мария Захарова.

По ее словам, у нас не должно быть иллюзии, что кто-то сбережет нас, кроме нас самих. Захарова назвала это «страшным испытанием», которое все равно рано или поздно закончится. Но как оно закончится и сколько выживет?

«Натиск идет сумасшедший. Их задача — нас включить в эту гендерную повестку. Сделать так, чтобы в наших садах и школах это тема тоже стала доминировать и развиваться. Каждый день противодействовать надо — и роль женщина очень важна. Под сохранением семьи мы теперь уже понимаем сохранение человеческого достоинства», - уверена Захарова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Женщина — монолит и клей общества»

В свою очередь Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), говоря о «зеленой повестке», подчеркнула, как важно думать не только об экологии планеты, своей страны и города, но и об экологии своей… души.

«Мы, женщины, наводим порядок дома, в душе, в дневнике ребенка и в его уроках, в его развитии, и в организации себя», - считает Радионова.

Экология души — так она обозначила важнейшую женскую миссию. По слова Радионовой, женская солидарность — лучшее, что мы могли сделать для себя, а женщины — это монолит и клей общества.

В кризис женщины более адаптивны

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) и социальный психолог, коснулся вопросов возможностей женщин в условиях турбулентности.

«Женщины оказываются более адаптивны. Они более репертуарно оснащены для этой кризисной ситуации. Мужчины даже на больших фокус-группах признаются, что женщины справляются лучше. При этом женские образы в политике становятся более востребованы», - уверен Потуремский.

По его словам, идеи о том, что женщинам нет места в политике, уходят в прошлое. Роль коммуникации к политике и бизнес-процессах постоянно растет, и тут женщины дадут 100 очков вперед мужчинам.

Сенатор Дарья Лантратова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщины Донбасса продолжают дело своих мужчин

Сенатор Дарья Лантратова напомнила, что российские показатели по вовлеченности женщин в руководящие должности в бизнесе — почти в 2 раза превышает общемировой.

При этом, по ее словам, миссия женщины — консолидация и объединение. Конкуренция в бизнесе — возможность нанести оппоненту удар, сделать ему хуже, и для женщин это бывает непросто. И все-таки женщинам есть, где раскрывать свои таланты.

«В новых российских регионах работают новые факторы. Здесь часто причина того, что женщина приходит в общественно-политическую деятельность, простая — они хотят продолжить дело своих мужчин. К сожалению, многие гибнут, многие получают ранения… Желание подхватить знамя, продолжить дело, сделать добро — вот что движет женщинами Донбасса», - объясняет Лантратова.

Писатель и общественный деятель Юлия Барановская Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщинам Донбасса не нужно ничего, кроме мира

Тему женщин Донбасса продолжила писатель и общественный деятель Юлия Барановская. И ее выступление получилось самым пронзительным. Несколько месяцев назад она запустила видеопроект «Женщины Донбасса» - истории о самых обыкновенных, казалось бы, женщинах этого региона. Когда Юлия рассказывала о матерях, женах, дочерях Донбасса, ее голос заметно дрожал, - и многие в зале не могли сдержать слез.

«Я разговаривала с людьми на улице, с незнакомыми.. Все, что там происходило с 2014 года, можно очень быстро понять через простые человеческие истории. Судьба женщин на Донбассе 9 лет назад трагически изменилась, но они выдержали, и свою жизнь перестроили», - говорит Юлия Барановская.

По ее словам, замысел проекта — не только рассказать о Донбассе через истории женщин, но и помочь им. Однако всякий раз, когда Барановская заводила об этом речь, она слышала одно и то же - «нет, нам ничего не надо, главное, чтобы мир наступил». Ни одна не попросила ничего для себя.

Одна из героинь проекта — Светлана Щербина — 12 дней укрывала в своем доме танкиста, когда ВСУ уже были на ее улице.

«Противник был у нее в огороде, и она украинским военнослужащим в окно кричала — а ну-ка пошли из моего огорода! Она его прятала, это мальчика! Смелость», - говорит Барановская.

СКАЗАНО

Юлия Барановская:

«Я 10 лет была домохозяйкой, я не работала, потому что моему мужу (Андрею Аршавину — прим. ред.) это не нравилось. И вот что я скажу. Прекрасно быть и домохозяйкой, и лидером, и бизнесом заниматься. Главное чтобы вы себя прекрасно чувствовали и не оправдывались перед другими за то, что вы делаете. Это очень важно — просто любить то, что ты делаешь, и чувствовать себя полноценным человеком. Женщина — это источник любви, так давайте мы себя будем любить! Потому что если мы себя не будем любить, мы будем неспособны подарить эту любовь никому. Это касается и политики, и бизнеса, и всех сфер».

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экскурсии для бойцов и чтение «Ремарка» в отделении нейрохирургии

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, как курсы младшей медицинской сестры привели ее в военный госпиталь Бурденко, и что из родилось.

«Ребята, которые там лечатся, сами подсказали нам эту идею — показать им страну, они не видели Красную площадь, они многие никогда не бывали в Москве. Минобороны нас поддержало, и мы запускаем сейчас экскурсии для них по городу Москве. ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковка нас поддержали. На очереди Петербург и Ростов», - говорит Стенякина.

Она также заявила, что готова оказывать поддержку женщинам, которые захотят присоединиться к проекту в своих городах.

«Я первый раз поняла что бойцам это нужно, когда в отделении нейрохирургии я решила почитать им книгу Ремарка «Три товарища». В палате лежало 5 бойцов и была абсолютная тишина, и они все слушали. Нашим бойцам важно понимать что мы здесь девочки им всем помогаем и их всех очень любим», - говорит она.

Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вернуться к высоким стандартам воспитания, которые были в Советском союзе

Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания, в свою очередь напомнила о том жесточайшем диссонансе, который есть сейчас у родителей и педагогов с информационным полем.

«В школе мы говорим, что такое хорошо и что такое плохо, а потом мы включаем ТВ, не говорю уже про интернет... И что мы там видим? Конечно, это совсем не та речь которую мы хотели бы слышать, совсем не те ценности. К сожалению и проект Юлии Барановской, его тоже там сейчас не увидишь», - рассуждает Агре.

По ее словам, у детей нет единой картины, но ее очень важно создать. Педагоги и родители не смогут в одиночку бороться с засильем бескультурья и пошлости — что-то должно поменяться и в федеральной повестке в СМИ. Наталья Агре напомнила, какие высокие стандарты были в советские времена при создании передач и журналов для детей. Она также сообщила, что вместе с Министерством образования Институт изучения детства, семьи и воспитания пытается возродить традиции воспитания Советского союза.

НАКИПЕЛО

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Может быть это мелочь, но это мелочь загадочная — почему, когда мы уходим рожать, нам выписывают листок нетрудоспособности? Я не могу этого понять. Кто нетрудоспособен? Тянешь работу, тебе звонят, ты консультируешь, дома тянешь... Можно как-то это переназвать? Почему женщина, которая занимается трудом и воспитанием, получает бумажку где написано, что она нетрудоспособна? Да она трудяга в нескольких проекциях!

Искусственный интеллект — женщина?

Ольга Ускова, основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies, развернула дискуссию на форуме в новую плоскость.

«Мы не в кризисе, мы в революции! Это мировая революция по всем системам — финансовым, экономическим, технологическим», - считает она. И приводит пример из недавних турецких выборов, когда конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана за 8 месяцев смог «забрать» электротат через социальные медиа. Этот кейс уникален тем, что была создана фабрика искусственного интеллекта, а сценарии расписывались профессионально, на «голливудском» уровне. Нейронные сети глубокого обучения учились на практике, а электорат — 40 миллионов человек!

По словам Усковой, еще недавно считалось, что искусственный интеллект (ИИ) строится по логическому принципу. Но, как выяснилось, логические последовательности не важны. Это позволяет сделать вывод о том, что ИИ — это женщина в больше мере, нежели мужчина.

«Ныне мышление ИИ — ближе к женскому! - сделала сенсационное заявление Ускова. - ИИ — это просто инструмент, если мы хотим победить, мы должны вооружиться лучшим инструментом».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина — квантовый физик? Запросто!

Анна Старкова, директор по коммуникациям в Российском квантовом центре, продолжила тему женщин в науке. По ее словам, мотивировать детей идти в науку можно, рассказывая об этом через СМИ. Важна и поддержка в локальных сообществах.

«Нас как ориентировали? Что девушка должна быть хорошей и красивой и умной и гуманитарием, - рассуждает Старкова. - Я работаю в квантовом центре. У нас девчонки невероятно красивые и умные, и они квантовые физики! Мне кажется, нам надо менять вот это отношение в первую очередь, говорить о том, что это круто — быть ученым».

По ее словам, и в родительских чатах, и на детских площадках мамам важно говорить об этом. Не стоит бояться, если ваша дочь вдруг увлеклась математикой или физикой. Поддержите ее, расскажите, что ученый — не только скучный дядя в толстых очках и засаленном пиджаке. Анна Старкова уверена: только женщины могут сломать давние стереотипы о «женских» и «мужских» научных сферах.

У российской науки есть женское лицо

Екатерина Харченко, доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, продолжила тему женщин-ученых.

По ее словам, сейчас чуть меньше половины всех ученых — 40 процентов — это женщины. При этом 60 тысяч из них — младше 39 лет.

«Дашкова, Ковалевская, Бехтерева, Черниговская — у российской науки есть женское лицо, и для этого есть все возможности», - говорит Харченко.

Она рассказала о проекте «Женщины: Школа наставничества», который реализуется уже второй год. Это уникальная возможность для любой студентки поработать в команде с женщиной-лидером, экспертом в своей области, и перенять бесценный опыт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женский бизнес — это про инвестиции в другого

Анна Палагина, ректор корпоративного Института Торгово-промышленной палаты, подчеркнула: почти 90 процентов всех доходов, которые женщина-предприниматель формирует у себя, она тратит на вещи, связанные с развитием человеческого капитала, развитием своей компании, а также инвестирует в социальные и гуманитарные сферы.

«Если в Европе тренд — все для меня, в Азии — все для коллектива, то в России - это про инвестиции для другого. И это совершенно точно про женский бизнес», - рассуждает Палагина. Она также призвала не забывать, что на женщине как правило лежит двойная нагрузка — и на работе, и дома.

Площадка для женщин-предпринимателей

Депутат Госдумы Наталья Полуянова рассказала о новых образовательных трендах для женщин, запущенных государством.

«Мы будем приглашать экспертов, это будут образовательные треки, треки консультаций, и площадки, на которых бизнес может встретиться друг с другом. Большая потребность в регионах — контактировать друг с другом, общаться», - говорит Полуянова.

Второе направление работы совместно с Министерством экономразвития — гранты для лучших социальных предприятий, основанных женщинами.

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина-лидер: итоги

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», призналась, что бизнес-бранч помог ей почувствовать пульс времени.

«Я сегодня записала профиль женщины-лидера: это хорошая, умная, красивая, способная договариваться женщина. Эмпатичная, готовая к командной работе. Гибкая, с критическим мышлением, умеющая сохранять баланс. Она яркая, харизматичная, с активной позицией. И не будем забывать про любовь — в том числе про любовь к себе», - резюмировала Афонина.