Нейросети для каждого: учимся создавать роскошные картинки с помощью искусственного интеллекта

Еще совсем недавно искусственный интеллект казался нам чем-то далеким и фантастическим, чем-то из книжек и фильмов о будущем. Но вот он уже повсюду: компании использую виртуальных ботов-консультантов, программы сами подбирают нам рекомендованные новости и статьи, товары, которые могут быть нам интересны. Более того, простые пользователи уже могут и сами управлять искусственным интеллектом, например, создавать изображения в нейросетях.

Отредактировать собственное фото – легко! Преобразить простой снимок в шедевр в стиле Пикассо – запросто! Даже просто создать картину с нуля можно всего за одну минуту.

Однако, как и все новое, технологии искусственного интеллекта требуют времени и внимания, чтобы в них разобраться. Сайт KP.RU сам протестировал несколько видов графических нейросетей и предлагает вашему вниманию их краткий обзор.

Онлайн-нейросети

Первая и самая привычная для многих категория – нейросеть в формате сайта. Забиваем название в поисковике заходим на страничку и – вуаля – перед нами удобный интерфейс.

В качестве примера мы выбрали нейросеть «Кандинский». Она бесплатная, простая в использовании, не требует особых возможностей компьютера, и что немаловажно, ее интерфейс на русском языке. Отлично подойдет тем, кто пользуется подобной программой впервые или начал осваивать нейросети совсем недавно.

Программа предлагает ввести максимально подробный запрос на русском языке и выбрать стиль, в котором нужно создать изображение.

Мы попросили систему нарисовать нам собаку породы корги сначала в стиле «мультфильм», а потом в стиле «Новый год». Обе картинки вышли довольно удачными и милыми.

Нейросети – чат-боты

Следующая категория нейросетей – боты в мессенджере. Такими программами удобно пользоваться, если вы чаще планируете создавать картинки с телефона, а не с компьютера. Вам не потребуется устанавливать никакие дополнительные приложения, только добавить в подписки канал нейросети.

Для своего теста мы выбрали чат-бот в Телеграм Regenson. Он прост в использовании, обрабатывает запрос всего за 30 секунд и выдает довольно реалистичные фото. Мы ввели запрос «Белый лев стоит один среди песчаной пустыни» и получили снимки как из программы «В мире животных».

В следующем запросе мы попросили изобразить фантастический город и получили многоярусный плавучий остров.

Минус таких ботов – часто количество запросов в день ограничено, если хотим пользоваться ими безгранично – нужна платная подписка.

Нейросети-приложения

И еще один вариант нейросетей – самостоятельные приложения. Мы решили опробовать программу LOOKY, приложение можно установить на любой смартфон на системе Android или iOS, весь интерфейс на русском языке. Главный плюс нейросети в LOOKY – ею можно пользоваться неограниченное количество раз абсолютно бесплатно.

Можно не только генерировать свои картинки через нейросеть, но и делиться ими со своими друзьями, а также просматривать в ленте посты из нейросети от других пользователей.

В отличие от предыдущих нейросетей, здесь создается картинка по вашему фото, а не по текстовому запросу. Любой снимок можно просто слегка улучшить, а можно изменить так, что изначальный вариант в нем уже и не узнать.

На каждый запрос нейросеть создает сразу от 5 до 15 вариантов картинок. Предварительно можно выбрать стиль (и даже не один, а при желании сочетать до трех разных стилей), будь то картина как у Ван Гога или кадр из аниме. Обработка занимает около одной минуты.

Мы выбрали фотографию певицы Полины Гагариной и обработали ее сразу в нескольких стилях. Получилось целых три варианта для новой необычной аватарки в соцсетях. Интереснее всего тестировать LOOKY именно на портретах – выходит креативно и ярко.

Уличный котик в стиле «аниме» тоже вышел как удачный стоп-кадр из мультика. При этом приложение сохранило все наши тестовые нейро-сеты, опубликовать картинку в своем профиле можно в любой момент, а если этого делать не хочется, то можно просто оставить фото на память или скачать его на смартфон.

Вместо итогов

Мы разобрали все существующие версии нейросетей, которые помогут вам сгенерировать необычные картинки, улучшить или разнообразить ваши фото, создать неповторимые иллюстрации быстро, легко и бесплатно. Какой формат нейросетей удобнее лично для вас – решать вам, а мы постарались продемонстрировать лучшие стороны каждого из предложенных форматов.