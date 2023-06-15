Минобороны России разнесло ракетами цеха, где собирали беспилотники для ВСУ

Минобороны России сообщает об очередном ракетном ночном ударе. Его по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов нанесли Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На линии соприкосновения бои не прекращались: в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

- В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки противника в которых уничтожено до 25 украинских военнослужащих и три танка, - рассказал Конашенков и добавил, что действиями «Южной» группировки войск в течение суток отражены пять атак противника.

Генерал-лейтенант также сообщил данные о потерях наступающих подразделений ВСУ за минувшие сутки: на Запорожском направлении уничтожено до 155 украинских солдат, на Донецком до 340, на Купянском до 30, на Красно-Лиманском более 50, на Херсонском более 35.

Кроме 610 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, самоходку Cezar производства Франции, а также десятки бронемашин, гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

Тем временем, нашей армейской авиацией был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, ракетными войсками и артиллерией поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили над Краматорском украинский истребитель Су-27, пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и 25 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

238 - вертолетов.

4630 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

9994 - танка и других боевых бронированных машин.

1124 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5121- орудие полевой артиллерии и минометов.

10964 - единицы специальной военной автомобильной техники.