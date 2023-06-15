Редкое явление, почти парад: 17 июня 2023 года на небе соединятся сразу пять планет.

17 июня 2023 года пять планет выйдут парадом на небосвод и выстроятся в одну линию под острым углом к горизонту.

Какие планеты соединятся

Первым место в «парадном строю» займет Сатурн. Поднимется выше всех уже 16 июня в созвездие Водолея. Остальные планеты присоединяться на следующий день. Нептун окажется чуть левее и ниже Сатурна в созвездии Рыбы, еще ниже встанет Юпитер - в созвездие Овна, за ним выйдет Уран, последним прибудет Меркурий в созвездие Тельца.

Все пять планет будут видны над восточным горизонтом и чуть правее примерно за час до рассвета. Меркурий будет виден почти у самого горизонта, далее – слева на право – Уран, Юпитер, Нептун и Сатурн. Чтобы разглядеть Уран и Нептун потребуется бинокль.

Планеты выстроятся в одну линию на небосводе и это будет означать, что они соберутся в узком секторе солнечной системы по одну сторону от Земли и Солнца. Не парад, конечно, когда несколько планет выстраиваются друг за дружкой, и не великий парад, когда выстраиваются все планеты Солнечной системы и даже Плутон, который планетой сейчас не считается. Но тоже красиво. И волнительно.

Чем опасен парад планет

По мнению некоторых вполне серьезных астрономов и геофизиков, планеты, выстраиваясь по одну сторону от Земли, искажают гравитационное поле вокруг нее. В результате нашу планету корежит – и ее ядро, и тектонические плиты, лежащие ближе к поверхности. Повышенное гравитационное воздействие со стороны гигантов – особенно Юпитера и Сатурна - провоцирует катаклизмы, техногенные аварии и погодные аномалии. И «давит» даже на психику.

К примеру, в прошлый раз в конце декабря 2022, когда соединились 8 планет, на Мексику обрушился небывалый снегопад, мощное наводнение случилось на Филиппинах, шторм в США унес жизни почти 60 человек, 100 человек погубил мост, обрушившийся в Индии, 150 человек погибли в давке в Сеуле.

Хочется верить, что ближайшее соединение 17 июня не будет столь же трагическим – 5 планет все же не 8.

КСТАТИ

Можно ли будет из-за скопившихся по одну сторону от Земли планет зависнуть в возхдухе?

Ученые-скептики справедливо замечают, что планеты, скопившиеся в результате соединения, создают гравитационную добавку. Но она настолько ничтожна, что не может оказать заметного влияния. И люди не должны ничего почувствовать.

Однако в 1976 году известный британский астроном Патрик Мур, выступая по ВВС объявил, что начался парад планет, который люди все-таки почувствуют – ощутят, как Юпитер и Плутон потянут их на себя. То есть, вверх.

Ходят слухи, что скопившиеся по одну сторону от Земли планеты, снижают ее притяжение. Фото: Shutterstock

Для полноты восприятия астроном рекомендовал слушателям подпрыгнуть на месте ровно в 9 часов 47 минут. И ощутить зависание. Что многие и сделали, когда наступил заветный момент.

Мур выступал в прямом эфире 1 апреля. Пошутил - День смеха, однако. Но не сказал, что шутит. И на радио начали звонить подпрыгнувшие и сообщать, что зависли. Одна женщина даже поведала, что она вообще летала по комнате вместе со своими друзьями.

Спустя много лет шутка астронома была признана одной из лучших в мире. И похоже, именно она до сих пор путает не только излишне доверчивых, но и некоторых ученых.

Или парады и соединения планет все же не проходят бесследно для человечества? Может, стоит попрыгать 17 июня? Вдруг зависнем? Хотя бы чуть-чуть.