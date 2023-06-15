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Наука15 июня 2023 12:20

Планету будет «корежить», возможны катаклизмы: чем землянам грозит парад планет

Парад планет пройдет 17 июня 2023 года
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Редкое явление, почти парад: 17 июня 2023 года на небе соединятся сразу пять планет.

Редкое явление, почти парад: 17 июня 2023 года на небе соединятся сразу пять планет.

17 июня 2023 года пять планет выйдут парадом на небосвод и выстроятся в одну линию под острым углом к горизонту.

Какие планеты соединятся

Первым место в «парадном строю» займет Сатурн. Поднимется выше всех уже 16 июня в созвездие Водолея. Остальные планеты присоединяться на следующий день. Нептун окажется чуть левее и ниже Сатурна в созвездии Рыбы, еще ниже встанет Юпитер - в созвездие Овна, за ним выйдет Уран, последним прибудет Меркурий в созвездие Тельца.

Все пять планет будут видны над восточным горизонтом и чуть правее примерно за час до рассвета. Меркурий будет виден почти у самого горизонта, далее – слева на право – Уран, Юпитер, Нептун и Сатурн. Чтобы разглядеть Уран и Нептун потребуется бинокль.

Планеты выстроятся в одну линию на небосводе и это будет означать, что они соберутся в узком секторе солнечной системы по одну сторону от Земли и Солнца. Не парад, конечно, когда несколько планет выстраиваются друг за дружкой, и не великий парад, когда выстраиваются все планеты Солнечной системы и даже Плутон, который планетой сейчас не считается. Но тоже красиво. И волнительно.

Чем опасен парад планет

По мнению некоторых вполне серьезных астрономов и геофизиков, планеты, выстраиваясь по одну сторону от Земли, искажают гравитационное поле вокруг нее. В результате нашу планету корежит – и ее ядро, и тектонические плиты, лежащие ближе к поверхности. Повышенное гравитационное воздействие со стороны гигантов – особенно Юпитера и Сатурна - провоцирует катаклизмы, техногенные аварии и погодные аномалии. И «давит» даже на психику.

К примеру, в прошлый раз в конце декабря 2022, когда соединились 8 планет, на Мексику обрушился небывалый снегопад, мощное наводнение случилось на Филиппинах, шторм в США унес жизни почти 60 человек, 100 человек погубил мост, обрушившийся в Индии, 150 человек погибли в давке в Сеуле.

Хочется верить, что ближайшее соединение 17 июня не будет столь же трагическим – 5 планет все же не 8.

КСТАТИ

Можно ли будет из-за скопившихся по одну сторону от Земли планет зависнуть в возхдухе?

Ученые-скептики справедливо замечают, что планеты, скопившиеся в результате соединения, создают гравитационную добавку. Но она настолько ничтожна, что не может оказать заметного влияния. И люди не должны ничего почувствовать.

Однако в 1976 году известный британский астроном Патрик Мур, выступая по ВВС объявил, что начался парад планет, который люди все-таки почувствуют – ощутят, как Юпитер и Плутон потянут их на себя. То есть, вверх.

Ходят слухи, что скопившиеся по одну сторону от Земли планеты, снижают ее притяжение.

Ходят слухи, что скопившиеся по одну сторону от Земли планеты, снижают ее притяжение.

Фото: Shutterstock

Для полноты восприятия астроном рекомендовал слушателям подпрыгнуть на месте ровно в 9 часов 47 минут. И ощутить зависание. Что многие и сделали, когда наступил заветный момент.

Мур выступал в прямом эфире 1 апреля. Пошутил - День смеха, однако. Но не сказал, что шутит. И на радио начали звонить подпрыгнувшие и сообщать, что зависли. Одна женщина даже поведала, что она вообще летала по комнате вместе со своими друзьями.

Спустя много лет шутка астронома была признана одной из лучших в мире. И похоже, именно она до сих пор путает не только излишне доверчивых, но и некоторых ученых.

Или парады и соединения планет все же не проходят бесследно для человечества? Может, стоит попрыгать 17 июня? Вдруг зависнем? Хотя бы чуть-чуть.

Наука: Клуб любознательных