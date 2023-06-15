Испанцы в России: "Не хотим уезжать, здесь безопаснее, чем в Евросоюзе"

Россия и Испания – две страны с долгой историей, которые веками поддерживали тесные связи. Наше взаимодействие и обмен культурой оставили глубокий след в обоих народах, привнеся уникальные вклады в литературу, искусство и другие сферы жизни. Фото: Shutterstock

Россия и Испания – две страны с долгой историей, которые веками поддерживали тесные связи. Наше взаимодействие и обмен культурой оставили глубокий след в обоих народах, привнеся уникальные вклады в литературу, искусство и другие сферы жизни.

Полотна Диего Веласкеса вдохновили многих наших художников, включая таких гигантов как Репин и Серов. Писатель Мигель де Сервантес Сааведра известен нам благодаря своему знаменитому роману «Дон Кихот». В свою очередь, русские писатели - Толстой, Достоевский и Чехов - оказали влияние на испанскую литературу.

Советский Союз поддержал испанских республиканцев во время вспыхнувшей в стране в 1936 году гражданской войны, отправляя им военную помощь и специалистов. Это также укрепило исторические связи между испанским и русским народом и имело влияние на общественное мнение в обеих странах.

С течением времени все больше испанцев обнаруживают в России уникальные возможности для жизни и работы. Многие из них находят нашу страну подходящей для переезда в нее.

До пандемии и начала СВО на Украине в течение полугода РФ посещали около двух миллионов иностранных туристов. А самую активную динамику демонстрировали именно испанцы. По данным МИД Испании, в феврале прошлого года в России проживало почти три тысячи испанских граждан.

В феврале этого года советник-посланник посольства РФ в Мадриде Дмитрий Соколов заявил, что отношения между Россией и Испанией практически прерваны, королевство присоединилось к антироссийским санкциям и «поддерживает довольно враждебный курс против Москвы». Дипломат выразил сожаление в связи с ситуацией и добавил, что «Россия была очень довольна братскими отношениями, существовавшими прежде с Испанией».

Тем не менее многие испанцы, оставшиеся в России, говорят, что чувствуют себя здесь как дома и не стремятся уезжать. Они понимают всю сложность происходящего на международной арене, внимательно наблюдают и глубоко анализируют сложившуюся ситуацию.

48-летний Хоан Коломе приехал из Барселоны в Россию в августе 2022 года. Он устроился на работу шеф-поваром и мечтает познакомить всех русских со своей фирменной паэльей.

«Кто бы что ни говорил, Россия – это страна возможностей. А еще в ней столько достопримечательностей и богатая культура. Как и любая другая семья, моя также обеспокоена развернувшимся в мире противостоянием, но я себя чувствую здесь очень уверенно и хорошо. Я ощущаю любовь русского народа», – поделился своим мнением каталонец.

«Я приехал с юга Испании и это был мой третий визит в Москву. Мне очень нравится архитектура города и его жители. Я женился на русской и теперь живу здесь. Мне здесь не страшно, хотя и признаю, что ситуация в мире сложная. Мои испанские родственники немного переживают за меня, но все же доверяют моей удаче», – рассказал корреспонденту «КП» 44-летний Мануэль.

30-летний Александер приехал в Россию лишь в январе этого года. В Испании он занимался ремонтом квартир, но сейчас не работает, поскольку оформляет все необходимые документы.

«Моя семья не считает вашу страну враждебной. Это политики витийствуют на все лады, а вот сам народ не имеет ничего против русских. И я с этим согласен. По правде говоря, сейчас я чувствую себя здесь в большей безопасности, чем в Европейском союзе», – признался испанец.

А вот 38-летний Карлос Аранда живет в Москве уже 4 года. Его жена русская, они познакомились в Испании много лет назад и жили там, пока не осознали, что хотят большего.

«Мы оказались в тупике с точки зрения работы и возможностей для роста и решили попытать счастья в России. Собрали вещи и приехали в Москву. Я люблю Россию и русских. Правда, погода здесь хуже, но зато больше работы, услуги дешевле, и всё здесь как-то экологичнее. Что касается нынешней ситуации, я всегда был настроен антиамерикански, так что случившееся меня не удивило. Сейчас я счастлив – у нас больше возможностей, чем в Испании, так что теперь Россия будет нашим домом».