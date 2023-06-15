В России некуда девать айфоны: цены на премиум-телефоны рухнули из-за переизбытка товара

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На необычную — для прежних лет - проблему жалуются продавцы смартфонов. У них обнаружилось затоваривание айфонами. Сложности начали возникать еще где-то с апреля, но сейчас ситуация стала приобретать катастрофический размах. Из-за неконтролируемых поставок по параллельному импорту и падения спроса айфонов понавезли чуть ли не вдвое больше, чем их реально продать.

Неужто правда?

- Вдвое или не вдвое, оценить сложно, поскольку фактически это серый рынок, точных данных по нему нет, можно ориентироваться только по косвенным признакам. Но да — их действительно привозят гораздо больше, чем можно продать. И прежде всего застревают в продажах наиболее дорогие модели, которые в основном и везут как текущие. Никто ведь сейчас сюда не повезет 10-й айфон, везут 13 и 14-й, - рассказал «КП» аналитик Mobile Research Group Константин Иванов. - Почему застревают? Чем дороже модель, тем больше неудовольствия у человека вызывает тот факт, что вот он это купит, а многими привычными сервисами пользоваться не сможет. Или что этот вот этот дорогущий телефон вдруг вообще работать перестанет. От айфонов ведь в первую очередь ожидают, что американские санкции могут превратить их в кирпичи. Это дорогой товар с урезанными функциями и плохими ожиданиями.

В самом деле, с айфонами уже возникли проблемы, в частности, с их ремонтом. Как говорят эксперты, например, заменить разбитое стекло на новом айфоне сейчас невозможно нигде и никак.

Дождемся ли мы распродажи любимых многими некогда «яблочных» гаджетов?

- Цены на смартфоны Apple в России уже находятся на минимально возможном уровне. Да, он неприятен для покупателя, потому что этот минимальный уровень значительно выше, чем у аналогичных андроид-смартфонов. Но на айфонах уже практически не зарабатывают, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Иными словами, все что могло подешеветь, уже подешевело. Это правда, как рассказывают знатоки, айфон 13 мини, который несколько месяцев назад стоил больше 70 тысяч рублей, сейчас можно найти за 61 тысячу. Но на еще большее снижение цен рассчитывать особо не стоит. Как объясняют аналитики рынка, айфоны — все же не яблоки, от длительного хранения не портятся. Поэтому распродавать их совсем в убыток смысла нет, можно подождать некоторое время — а вдруг ситуация рассосется.

А тем временем россияне все больше «подсаживаются» на китайские марки смартфонов.

- У людей сейчас денег не так много. А китайские аппараты предлагают максимум возможностей за наименьшую сумму. В том числе идет бурный рост продаж тех брендов, которые раньше не занимали здесь большой доли. Те же TECNO активно продвигаются, - утверждает Константин Иванов. - По-прежнему большое число людей покупают смартфон, просто придя в обычный магазин электроники. И что там с рекламного стенда консультант посоветует по приемлемой цене, то, скорее всего, и выберут. Поэтому агрессивный маркетинг всех этих относительно новых китайских брендов вполне себе работает.