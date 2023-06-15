Пить холодную воду в жару опасно для здоровья: Врач объяснила почему

Когда организм насыщен водой, у него хорошая терморегуляция и, значит, минимальный шанс получить тепловой удар Фото: Shutterstock

В столице установилась долгожданная летняя жара. Но для многих москвичей это не повод для радости, а настоящее мучение. Как пережить жару в мегаполисе мы расспросили д.м.н., эндокринолога, автора бестселлера «Обман веществ» и телеграм-канала «Доктор Павлова» Зухру Павлову.

Если человек плохо переносит жару - это нормально или повод задуматься о своем здоровье?

- В целом, любое отклонение погоды от климатической нормы для человека – это стрессовый фактор. Условно говоря, в июне норма – это не выше 22-24 градусов тепла. Если сейчас на солнцепеке 29-30 – уже не норма. И если раньше вы спокойно переносили такие знойные дни, а теперь начинает кружиться голова и темнеть в глазах, едва выходите под яркое солнце – это повод задуматься о своем здоровье. В первую очередь это говорит о проблемах сердечно-сосудистой системы.

Если есть ощущение нехватки воздуха, то кроме сердечно-сосудистой патологии, стоит проверить и органы дыхания. Если в жару вы не потеете (не работает терморегуляция, как это полагается у любого здорового человека), значит могут быть проблемы не только с кожей, но и с мочевыделительной системой, почками. Тогда нужна консультация нефролога, дерматолога, иногда эндокринолога. Но для начала нужно посетить терапевта, чтобы сдать необходимые анализы. Ведь причины могут быть разными, а проявления (та же дурнота в жару) – одна.

Как бороться с дурнотой и тошнотой?

- Лучше ее предупредить. А для этого одеваться по погоде: светлые, легкие, струящиеся ткани, максимально натуральные, чтобы было пространство для естественного теплообмена, обдува. Шляпы, панамы с длинным козырьком. Очень хороший способ справиться с дурнотой – намочить платок или шарф и накинуть на шею. Еще советую обязательно носить с собой небольшой пульверизатор, чтобы обрызгать лицо или внутреннюю сторону рук, если почувствовали себя нехорошо. И, конечно, пить много воды.

Сколько пить в жару?

- Пить нужно много, по потребности, не менее 2 литров воды в день (35-40 мл воды на один килограмм веса). Обычно тело само сигналит жаждой и мы должны ее удовлетворять. Вода должна быть не холодной, комнатной температуры. А лучше, если 35-40 градусов – так организм максимально насыщается.

Если пить холодную воду, можно спровоцировать заболевания лор-органов. Кроме того, в жару организм и без того работает с большими нагрузками, то есть иммунитет напряжен, лишний «пинок» в виде холодной воды ему не нужен.

Когда организм насыщен водой, у него хорошая терморегуляция и, значит, минимальный шанс получить тепловой удар.

А как же отеки, если пить много воды?

- Отеки при жаре – это сигнал нехватки воды. Мы активно потеем и дышим, часто открытым ртом, что опять же способствует потере влаги. И если при этом мало пьем, то организм начинает активно запасать воду в межклеточном пространстве. И так возникают отеки. Чтобы их не было, надо пить воду в том количестве, которое покрывает расходы не только на обменные процессы, но и на терморегуляцию.

Важно! Мы сейчас говорим об отеках, которые проходят после прохладных ванночек и отдыха. Если они мучают постоянно, распространяются на руки, лицо – значит, стоит задуматься о проблемах с сердечно-сосудистой, мочевыделительной или эндокринной системами. Необходимо обследоваться.

И еще один момент: пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советы просто пить больше воды в жару не подходят – им необходимо получить разрешение лечащего врача.

Кофе, чай с жарой не совместимы? А квас можно? Что лучше в жару?

- Сложный вопрос. Если пить чай и кофе прохладными и не более одной-двух порций в день, то почему бы и нет? Когда жарко и душно, немножко прохладной бодрости не повредит. Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут. Квас, если он без сахара и домашний, полезен и очень хорош, как продукт ферментирования. Но в жару я вас призываю пить больше воды, самой обычной, без газа, не холодной – это максимально поддержит организм. Для заряда бодрости добавьте в нее дольку лимона или свежего огурчика.

А если сил нет с постели встать по такой жаре, что делать? Может, настойки какие?

- В первую очередь все же советую попить воды. А потом прохладный кофе. Но в состоянии гипервалиемии (острой нехватки жидкости) стимулировать себя какими-то препаратами не стоит. Если вы выпили воды и вам не стало легче, то можно попробовать что-то одно: настойку лимонника, женьшеня, элеутерококка. Но только после того, как насытите организм водой.

А прохладный душ поможет?

- Если у вас нет проблем с сердечно-сосудистой системой, то почему бы и нет? Но часто люди путают понятия «прохладный» и «ледяной». И вот второе – опасный вариант, особенно в жару. Известны случаи, когда холодный душ провоцировал спазмы сосудов, вызывая инсульт или инфаркт, когда пациентов не удавалось спасти… Поэтому вода должна быть именно прохладной, то есть чуть теплой! И принимать такой легкий душ можно столько раз в день, сколько вам хочется, чтобы охладить разгоряченную кожу. Главное – не долго и без моющих средств, чтобы не пересушивать кожу, которая и без того страдает от солнечных лучей. Запомните – не холодная ванна, не ледяной душ, а прохладные струи 3-5 минут – это хорошо и полезно.