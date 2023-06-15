В сентябре ВЭБ.РФ и МШУ «Сколково» запустят обучающую программу, связанную с развитием индустрии гостеприимства

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ

Программу обучения анонсировал на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

- Есть города, где достаточно благоприятная городская среда, но они пока не готовы принимать туристов, потому что считают, что туристы – это скорее вызов. Наша задача – как раз с этими людьми отрабатывать, чтобы они поделились возможностями этой благоприятной среды, разделили эту радость с тем, кто посетит их город, - обозначил суть новой программы глава госкорпорации.

На это буквально сразу отреагировали эксперты в сфере туризма и градостроительства. Например, известный урбанист, член Градостроительного совета Дальневосточного федерального округа Алексей Муратов, сказал, что это отличная новость для всех, кто разбирается в городском развитии". Он уверен, что новой программе "на местах все обрадуются". Почему?

- Туризм сейчас — одно из ключевых направлений диверсификации экономик наших городов, расширения их сервисной составляющей. ВЭБ.РФ уже несколько лет активно занимается этим вопросом. Госкорпорация, в частности, вела очень интересную работу по подготовке туристических стратегий — и национальной стратегии, и стратегий макрорегионов: Центра, Дальнего Востока, Крыма. В «колесе» городской экономики ВЭБ.РФ туризм занимает заметное место.

Чтобы реализовать наработки, в городах требуются эффективные команды, состоящие как из государственных и муниципальных управленцев, так и из представителей гражданского общества, прежде всего бизнеса. ВЭБ.РФ это отлично знает и понимает. Госкорпорация уже провела совместно с МШУ «Сколково» две очень успешные на мой взгляд образовательные программы: сперва для команд моногородов, затем — для команд крупнейших городов России, - прокомментировал инициативу и оценил ее перспективы Алексей Муратов.

Новая программа будет проходить на базе Московской школы управления "Сколково". Обучение будет состоять из 5 модулей, которые посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой в условиях неопределенности.

Участники программы объединятся в команды из пяти человек от каждого города. Это представители муниципальных и региональных администраций, в том числе - специалисты по туризму. Обучение будет длиться год, но самое главное, что оно нацелено на конкретный проектный результат. В итоге для каждого города будет разработана модель городской экосистемы туризма.

- В настоящее время Минэкономразвития проводит ряд стратегических сессий по развитию туризма. Проделана большая аналитическая работа, в том числе, по определению кадровой потребности отрасли. Мы видим, какой запрос есть у бизнеса сегодня, какие специалисты востребованы и какие задачи им предстоит решить. Запуск такой масштабной обучающей программы позволит повысить привлекательность отдельных территорий, что благоприятно отразится на экономике регионов, а также улучшит стандарты сервиса в стране в целом, — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.