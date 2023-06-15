Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 июня 2023 13:02

За один вылет российские пилоты уничтожают по два танка противника

16-ой бригаде армейской авиации вручена Георгиевская знаменная лента
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Церемония вручения прошла на аэродроме авиационной части.

Церемония вручения прошла на аэродроме авиационной части.

После Указа Президента России от 27.04.2023 № 308 «О присвоении 16 бригаде армейской авиации почетного наименования «Гвардейская» в Ростовской области прошло торжественное мероприятие: летчикам 16-ой бригады армейской авиации Южного военного округа торжественно вручили Георгиевскую знаменную ленту.

Церемония вручения прошла на аэродроме авиационной части. Командующий объединением армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев прикрепил к Боевому Знамени воинской части Георгиевскую знаменную ленту.

- Гвардейское наименование очень почетное. 16-я бригада стала вторым соединением, которое в наше время заслужила это звание, - заявил Герой России, заместитель полномочного представителя Президента России Анатолий Сафронов, который принял участие в мероприятии.

Отметим, Сафронов сам подготовил много отличных летчиков, которые сейчас проходят военную службу на командных должностях. Сам генерал-майор получил опыт в Афганской войне, а потом в антитеррористической операции в Чеченской республике, где пилотом вертолета совершил более 2000 боевых вылетов.

Героя России Сафронов получил за то, что в канун 2000 года буквально выдернул ночью в горах из Аргунского ущелья 19 раненых и 6 погибших разведчиков, которые попали окружение боевиков.

Сегодня пилоты бригады также показывают отличный уровень подготовки. Минобороны опубликовало кадры, как экипаж Ка-52 «Аллигатор» уничтожил за один вылет управляемыми ракетами на Южно-Донецком направлении сразу два танка ВСУ. Цели были поражены с первого пуска.

В завершении мероприятия заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов и боевой офицер-вертолетчик Герой России Александр Дзюба вручили военнослужащим Гвардейского соединения государственные и ведомственные награды.

Спецоперация на УкраинеАрмия