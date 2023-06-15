За один вылет российские пилоты уничтожают по два танка противника

Церемония вручения прошла на аэродроме авиационной части.

После Указа Президента России от 27.04.2023 № 308 «О присвоении 16 бригаде армейской авиации почетного наименования «Гвардейская» в Ростовской области прошло торжественное мероприятие: летчикам 16-ой бригады армейской авиации Южного военного округа торжественно вручили Георгиевскую знаменную ленту.

Церемония вручения прошла на аэродроме авиационной части. Командующий объединением армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев прикрепил к Боевому Знамени воинской части Георгиевскую знаменную ленту.

- Гвардейское наименование очень почетное. 16-я бригада стала вторым соединением, которое в наше время заслужила это звание, - заявил Герой России, заместитель полномочного представителя Президента России Анатолий Сафронов, который принял участие в мероприятии.

Отметим, Сафронов сам подготовил много отличных летчиков, которые сейчас проходят военную службу на командных должностях. Сам генерал-майор получил опыт в Афганской войне, а потом в антитеррористической операции в Чеченской республике, где пилотом вертолета совершил более 2000 боевых вылетов.

Героя России Сафронов получил за то, что в канун 2000 года буквально выдернул ночью в горах из Аргунского ущелья 19 раненых и 6 погибших разведчиков, которые попали окружение боевиков.

Сегодня пилоты бригады также показывают отличный уровень подготовки. Минобороны опубликовало кадры, как экипаж Ка-52 «Аллигатор» уничтожил за один вылет управляемыми ракетами на Южно-Донецком направлении сразу два танка ВСУ. Цели были поражены с первого пуска.

В завершении мероприятия заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов и боевой офицер-вертолетчик Герой России Александр Дзюба вручили военнослужащим Гвардейского соединения государственные и ведомственные награды.