Украина не может оправдаться перед Западом: Где успехи наступления, Зеленский?

В Киеве сейчас действительно не знают, что делать. Вернее, что говорить о ходе «контрнаступления ВСУ», которое на данный момент, по признанию украинских ТГ-каналов, свелось к топтанию вот уже более 5 суток возле весьма небольшой деревеньки Макаровка. Фото: REUTERS

В Киеве сейчас действительно не знают, что делать. Вернее, что говорить о ходе «контрнаступления ВСУ», которое на данный момент, по признанию украинских ТГ-каналов, свелось к топтанию вот уже более 5 суток возле весьма небольшой деревеньки Макаровка. Вариант, который ВСУ использует под Артемовском, когда от генерала Сырского ежедневно докладывают о продвижении на 200-250 метров, в докладе о контрнаступлении не прокатит. Тем более, что и там бывает, что 200 метров туда, а 250 в обратную сторону.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр (хорошо, что не штукатур, хотя штукатуром явно была бы найкраще) решила по-своему, по-видимому, по-женски объяснить происходящее.

- Украинским войскам очень сложно вестинаступление, потому что российские войска очень плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление, - рассказала украинская замминистра.

Ох уж эти коварные русские – мины понаставили, понимаешь, да еще и стреляют, и не в воздух, а на поражение. Кто бы мог подумать, что они станут так себя вести?!

Между тем, влиятельная американская газета Politico без всяких дипломатических экивоков написала, что «США требуют от Украины больших результатов наступления - и в ближайшее время».

И что прикажете делать в такой ситуации? Крокодил, понимаете ли, не ловится, не растет, сами понимаете, кокос. А «Леопарды», даже не битые, так и норовят съехать куда-нибудь в канаву, откуда их тремя тягачами приходится вытаскивать.

И тут на помощь Зеленскому и командованию ВСУ пришел советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, который, как вы помните, причислил себя к мировой элите. Правда Подоляк не дурак, застолбил местечко в мировой элите не только для себя, но и для украинского руководства.

- ВСУ еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите РФ, - заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире единого всеукраинского телемарафона. - Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», - внезапно начал противоречить всем предыдущим заявлениям Подоляк.

И пошел дальше наставлять и учить мировую элиту и украинцев уму-разуму, как, естественно, мировой элитарий. По его словам, у нынешних украинских ударов, которые являются наступательными действиями, три цели, три задачи.

- Первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию, - терпеливо объяснил Подоляк тем, кто не может постичь стратегического замысла украинского командования. - Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы: они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом, постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет (российская оборона).

И, наконец, третья цель: «Третья составляющая – это не конкретное направление. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современный вооруженный конфликт, – она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому – тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения».

Миша Подоляк сбреше, недорого возьмет. Це на киевских рынках все бабки, торгующие семками, знают. Он и в этот раз оправдал свою репутацию, вернее, ее отсутствие. Причем, сразу по «нескольким направлениям». Российская группировка, которая была привлечена для проведения СВО была и остается в разы меньше ВСУ, и вот уже скоро, как полтора года действует, как высказался Подоляк, в рамках этой «уникальной истории», причем, не только обороняется, но и наступает, и наступала. Панические настроения командованию ВСУ тоже действительно удается создавать, но только у собственных частей и подразделений. В Сети полно роликов, где украинские солдаты матерят своих командиров, признают бесперспективность своих атак и т.д. Что, впрочем, совсем не означает, будто они потеряли боеспособность или не будут сражаться.

Новое слово в наступлении по-украински – бить не кулаком, а пальцами врастопырку лишь с позиции логики и обычного здравого смысл выглядит идиотизмом. А вы не знаете если украинского военного искусства, то и молчите, да. Пусть и дальше делают именно так, что непременно приведет к успеху. Не факт, что их, но это же еще лучше.

И не надо требовать от советника Ермака логики. Он и так делает все возможное в рамках возложенного него поручения. Как написал один из информированных украинских ТГ-каналов, «наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента хочет запустить информационную кампанию, которая должна сместить акцент с паузы в контрнаступлении на южном фронте. ЦИПСО будет разгонять нарратив, что это не контрнаступление, а выравнивание фронта перед началом приазовского сражения. Украина уже понесла большие репутационные издержки и теперь нужно исправить международный фон, чтобы окончательно не дискредитировать способность ВСУ к возврату территорий». И в полном соответствии с поручением Подоляк завершил свою речь и про территории.

- Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все давайте теперь что-то думать и разговаривать, - заявил он. - Это единственно возможный сценарий для Украины — выйти на границы 1991 года.

Получилось еще менее убедительно, чем у Маляр. Украинцы, наверное, поверят, но ведь отбеливать репутацию ВСУ и Зеленского надо не перед ними, а перед Западом. А кураторы все знают, все видят. Ведь именно их разведка сливает все данные ВСУ.

Поэтому тут захлебнуться словами, подменяя определения, у руководства незалежной не получится. США и другим странам Европы очень важно показать, что деньги налогоплательщиков не переплавляются русскими войсками в металлолом. И вот тут у ни у Подоляка, ни у Зеленского аргументов не остается...