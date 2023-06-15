Александра Рябых, сопредседатель движения «Экосистема»: «Экология становится философией жизни»

Во время Петербургского международного экономического форума студию «Радио «Комсомольская правда»» посетила советник гендиректора госучреждения «Гидроспецгеология», соучредитель Фонда поддержки и развития женских инициатив объединения «Женщины атомной отрасли», член Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, координатор проекта «Женщины в высокотехнологичных отраслях: новые возможности», сопредседатель нового движения «Экосистема» Александра Рябых.

ЛИДЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

- Александра, роль женщины в формировании экологической повестки и устойчивых стратегий развития очень велика. Вы говорили об этом совсем недавно, на Невском международном экологическом конгрессе. Как считаете, почему так происходит, женщинам эти темы ближе?

- Я бы хотела начать с того, что сейчас, уже пройдя ряд дискуссий мы действительно видим, насколько женщины вовлечены в экологические вопросы и реализацию задач экологической политики. Как вы правильно сказали, на Невском международном экологическом форуме мы впервые при поддержке госкорпорации «Росатом» и совета Евразийского женского форума провели сессию в формате открытого диалога женщин – лидеров экологических инициатив. С нами были основательницы GreenTech Startup, создатели крупных экологических волонтерских объединений, основатели бизнеса, которые придерживаются экологических ценностей в своих стратегиях развития компаний, и многие другие. Мы увидели, что женщин сегодня очень волнуют вопросы, связанные с бережным отношением к окружающей нас среде и, скажем так, дополнительной помощи, которую каждый может на своем месте привнести в реализацию целей нашей национальной государственной политики в области экологии.

Приведу несколько цифр. Сейчас уже достаточно много исследований, особенно в области устойчивого развития, которые подтверждают моим словам. Мы часто говорим с коллегами по женской повестке, что женщины обладают такими чувствами, как эмпатия, бережливость, осознанность, гибкость. И это, конечно, все перекладывается в их профессиональную и социальную деятельность. Мы видим, что женщины, воспитывая детей, задумываются о будущих поколениях, для них очень важным фактором является та безопасная и здоровая среда, в которой находятся их семьи, в которой живут их дети, и т.д.

По данным ООН, почти 80% людей, которые меняют свое место жительства в связи с изменением климата, составляют женщины. Также мы видим еще социокультурный фактор. Женщины трудятся в тех профессиях, которые связаны с хозяйственной деятельностью, с профориентацией, просвещением. И они перекладывают свою философию, свою приверженность экологическим ценностям на то, что они делают. Также мы с вами знаем, что за последние несколько лет в нашей стране очень сильно развилось волонтерское движение. И, конечно, женщины как создатели новых институтов гражданского общества, волонтерских объединений, они перекладывают свое желание включаться сегодня в экологическую повестку и на те проекты, которые они реализуют.

Также исследования показывают, что те компании, которые привлекают в свои команды большее количество женщин на руководящие посты, внедряют большее количество климатических норм, связанных с низким углеродным следом, экологические практики, которые пронизывают и корпоративную культуру, и стратегии развития бизнеса. В принципе, если даже говорить о профессиональном амплуа, также за последнее время стали очень модными профессии, связанные с устойчивым развитием. И если взять срез всех российских компаний, то значительная часть на руководящих постах по направлению «устойчивое развитие, ESG» и т.д. занимают женщины. Если взять образовательный сектор, большее количество студенток и тот, кто повышает свою квалификацию в этом направлении как дополнительное образование, тоже женщины. Сегодня мы очень надеемся, что еще больше женщин, девушек будет в этой экологической повестке, и берем на себя миссию популяризировать этот опыт на личных примерах, рассказывать о таких, я не побоюсь этого слова, выдающихся девушках, которые сегодня с себя начинают помогать в реализации нашей национальной экологической политики.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО

- В рамках того же конгресса вас выбрали сопредседателем нового движения «Экосистема». Понятно, что прошло меньше месяца, но все-таки что уже сделано, и что для вас значит это назначение?

- Я очень рада, что в стране появилась такая новая институция, связанная с экологической повесткой – Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». На самом деле этому предшествовала большая работа крупных волонтерских экологических движений, реализация экологических проектов как на региональном, так и на федеральном уровне. 17 мая по поручению нашего Президента было создано новое всероссийское движение. Вы знаете, прошел всего месяц, но у нас уже есть промежуточные итоги, которыми мы делимся. Которые подчеркивают, что сегодня тот расширенный взгляд на экологическую повестку нуждается в дополнительных инструментах, объединяющих интересы различных заинтересованных сторон и подчиняющих их единой повестке в сфере бережного отношения к нашим природным ресурсам и заботе о природе.

Важно отметить, что учредителями нового движения стало большое количество и социальных, и общественных, и экологических объединений. В рамках Невского экологического конгресса прошел первый съезд нашего движения, где были избраны управляющие органы. В нем приняли участие делегаты от 56 регионов нашей страны. То есть это уже всероссийский охват, который демонстрирует важность объединения и соработничество в этом направлении.

В движении три сопредседателя, как вы сказали, я – один из сопредседателей, еще мои коллеги Андрей Руднев из ассоциации волонтеров «Делай!», Ольга Степченко - международная акция «Сад памяти».

В миссию нового движения мы закладываем экомышление, пропаганды экологического патриотизма через те инициативы, которые сегодня объединяют и волнуют людей. Конечно, одним из важных принципов движения является открытый диалог с органами государственной власти, с бизнесом. Площадка единства и соработничества, которая позволит в кратчайшие сроки приносить наиболее эффективные результаты для тех направлений, которые сегодня нужны для реализации целей нашей российской экологической политики.

Ко Дню России мы подвели промежуточные итоги работы движения. «Марафон зеленых дел» – первая акция, которую мы проанонсировали как раз на первом съезде, проходила по всей нашей стране с 3 по 12 июня. В рамках «Марафона зеленых дел» прошло более 1,5 тысяч мероприятий, к онлайн-активностям подключились сотни жителей различных регионов нашей страны. И по промежуточным итогам мы видим, что в офлайн-активности приняли участие 150 тысяч активистов, волонтеров. Согласитесь, всего месяц, но цифры… Потому что те организации, которые вошли в создание «Экосистемы», и те заинтересованные стороны, у всех уже есть бэкграунд. Мы, так же как женское сообщество, которое вышло уже за рамки атомной отрасли, мы сейчас объединяем большой пул партнеров-женщин именно в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, сегодня география нашего сообщества – 37 регионов и 19 зарубежных стран тоже активно включились.

Я кратко скажу о том, что мы привнесли с точки зрения «Марафона зеленых дел. Ко Дню России в Турецкой Республике наша инициативная группа и наши волонтеры, женщины атомной отрасли провели экологическую акцию по очистке берега с целью сохранения популяции морских черепах. Это акция, которая вовлекла достаточно большое количество местных жителей, студентов, и точно заложила фундамент регулярности проведения. В Нижнем Новгороде мы провели экологические субботники на территории культурных объектов регионального значения. Атомфлот - мы убирали арктические берега. В Сарове проходили экосубботники и уроки для школьников по экопросвещению.

И это действительно небольшое количество инициатив, которые проводит сегодня наше сообщество и наш партнерский пул. Потому что с 2021 года мы реализуем большой проект «Эколайф», который направлен на популяризацию политики осознанного потребления, тиражирование экопривычек, вовлечение большого количества граждан нашей страны, институтов гражданского общества в эту повестку. За эти три года наш проект «Эколайф» охватил 15 регионов, в которых были очные мероприятия, созданы методички по внедрению экологических привычек. В целом в наш проект «Эколайф» вовлечено почти 2 тысячи участников. Практики, которые применяют девушки и которые они передают и молодежи, воспитывая в них осознанность, бережливость, и демонстрируют бизнесу с точки зрения принципов озеленения офиса, инструментов устойчивого развития, это то, что необходимо сегодня популяризировать, и это та социальная ответственность, которая, мне кажется, должна быть в каждом гражданине нашей страны. И женщины, девушки тут выступают не то что инструментом, а драйвером, которые показывают это, исходя из своих жизненных ценностей и профессиональной деятельности.

ЕСТЬ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ КОДЕ

- По вашим ощущениям, ПМЭФ достаточно времени и внимания уделяет вопросам экологии?

- Как я уже сказала, понятие бережливости, осознанности, заботе об окружающей среде – это то, что есть в генетическом коде. Это даже не то что генетический, это национальный код. И то большое количество акций, проектов федерального и регионального уровней сегодня не свидетельствует о том, что экологическая повестка с точки зрения интереса как-то снижается. Национальный проект «Экология». По последним исследованиям, он входит в топ-3 самых узнаваемых национальных проектов, в рамках которого по поручению президента реализуется большое количество мероприятий, вовлекающих людей.

Что касается площадки Питерского экономического форума, сегодня, на мой взгляд, восприятие экологии сильно расширяется, от понимания и роли экоактивистов как оценивающих действия органов государственной власти, бизнеса и других, к реализации созидательных действий. Экология пронизывает сейчас большое количество отраслей, активностей, задач. Даже говоря о профессиях будущего, сейчас уже многие аналитики говорят, что экология – это будет философия жизни, и она будет включена во все отрасли и во все задачи, которые будут стоять в рамках устойчивого развития нашей экономики.

Я к чему это сказала? Если мы не видим в программе Питерского экономического форума тематической сессии, которая называется «Экология», «Устойчивое развитие» и т.д. (хотя на самом деле они в программе есть), в других треках деловой программы, я уверена, тема культуры бережливости, принципов и ценностей экологических, точно есть. Потому что сегодня в контексте устойчивого развития нашей страны в новых экономических условиях мы не можем обходить стороной экологические аспекты, потому что это то, что влияет на будущее нашей страны.