Володин назвал киевских лидеров «подонками» и пригрозил вторым Нюрнбергским трибуналом

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавнее русофобское высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского, Михаила Подоляка, вызывало жёсткую реакцию в Москве. Напомним, киевский «придворный эксперт» заявил, что в ходе наступления ВСУ планируют «убить максимальное количество россиян».

«Это не что иное, как геноцид, — написал в ответ Председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. Напомнив, что подобное понятие определяется как «действия с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу» — соответствующее толкование дано в Конвенции ООН от 1948 года.

По словам спикера, никаких двойных интерпретаций тут быть не может. При этом Володин дал прогноз дальнейшей судьбы ООН, в случае, если та окажется не в состоянии выполнить свои прямые обязанности по поддержанию мира и наказанию военных преступников:

«Мировое сообщество, прежде всего, ООН, обязано привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну», — написал Вячеслав Викторович.

Напомним, «Лигой Наций» именовался прообраз ООН — международная организация, созданная в 1919 году по итогам Первой мировой и призванная реализовать механизмы коллективной безопасности. Однако из-за противоречий между западными державами и их нежеланием прислушиваться ко мнению Москвы — «Лига Наций» осталась в истории как синоним неспособности международной организации заниматься реальными делами. Именно в этом смысле и говорил Володин, сравнивая ООН с её предшественницей:

«С помощью ООН или без неё — эти подонки (киевские лидеры — ред.) ответят за свои преступления против наших граждан, — подчеркнул Володин. — Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии».

Ранее Володин критиковал соседку Украины, Польшу, за многочисленные русофобские выходки и массовый снос памятников советским воинам-освободителям — после чего депутаты, в качестве ответной экономической меры, единогласно поддержали запрет на въезд польских фур в Россию.