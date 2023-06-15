90% россиян сознались, что в детстве пользовались шпаргалками

Как оказалось, шпаргалками в детстве пользовались 90% россиян Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЕГЭ в самом разгаре, и многие школьники не теряют надежду упростить себе жизнь и списать со шпаргалки. Телефоны на входе отбирают, в классах стоят камеры наблюдения, но дети все равно находят лазейки. И так было во все времена. Как оказалось, шпаргалками в детстве пользовались 90% россиян. Такие результаты показал опрос сайта KP.Ru.

Так, 28% россиян рассказали, что не только сами пользовались на контрольных и экзаменах шпаргалками, но и не знают ни одного человека, который бы не пользовался, ведь в детстве они списывали всем классом.

«Мы друг другу списывать давали, подглядеть, подсказывали. Записки с подсказками бросали друг другу. Проще все было», - вспоминает участница опроса.

Четверть опрошенных рассказывают, что хоть и не часто, но шпаргалками тоже пользовались, а вот еще 9% сознаются, что шпаргалки выручали их на всех экзаменах и контрольных. 7% рассказывают, что шпаргалка пригодилась им всего пару раз в жизни, но очень выручила.

А вот каждый пятый респондент вспомнил, что пока готовил шпаргалки, успел все выучить и пользоваться потом подсказками уже не приходилось.

«Писать писала, но никогда не пользовалась», - делится участница опроса.

«Писала в вузе всегда, сдавала в первых рядах, и моими шпаргалками пользовались те, кто просил», - рассказывает другая.

И только оставшиеся 10% утверждают, что не пользовали шпаргалками никогда. Однако, как признаются многие, не из-за честности, а от лени.

«Категорически нет, потому что лень. Их же писать надо», - улыбается участник опроса.

«Писать было лень, легче выучить», - соглашается другая.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,4 тысячи человек.