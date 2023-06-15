«В следующем году будет дочка!»: 39-летняя Анна Калашникова готовится снова стать мамой

В юмористическом клипе «Коко Шанель» снялся дизайнер Дмитрий Волков, футболист Иван Новосельцев и «Миссис Москва-2023» Анастасия Гончарова Фото: Личный архив

Свой 39-ый день рождения певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова отметила банкетом в модном караоке «ForteПьяно».

Артистка совместила личный праздник с презентацией своего клипа «Коко Шанель», где неожиданно появилась в роли дурнушки, безответно влюблённой в своего шефа, звездного дизайнера Дмитрия Волкова. Чтобы превратить красавицу Калашникову в серую мышь гримеры колдовали над ее обликом 3 часа: подбирали парик, очки с неприметной оправой и невзрачную одежду. По сюжету клипа героиня Анны мечтает стать красавицей, чтобы ее наконец-то заметил шеф. Причем, такой красавицей, как «Миссис Москва-2023» Анастасия Гончарова, сыгравшая в видео популярную певицу.

Анна Калашникова и ее поклонник Валерий Дмитриенко Фото: Личный Архив

В итоге гадкий утенок все-таки проявляет смекалку и запирает оппонентку в чулан. Добавив умелого макияжа, приправив его стильным нарядом, дурнушка в финале преображается.

Шеф покорен, контракты льются рекой. Классический хэппиэнд.

- Ну, а я в свою очередь, в свой день рождения хочу пожелать себе встретить 40-летие через год с кольцом на пальце и дочкой. Давно мечтаю о втором ребёнке, думаю, скоро все осуществится, готовлюсь к этому событию, - рассказала KP.RU Анна Калашникова.

По сюжету клипа дурнушка влюблена в своего шефа дизайнера Дмитрия Волкова Фото: Личный архив

Между тем, свой 39-вы день рождения артистка встретила с 55-летним бизнесменом Валерием Дмитриенко. Как стало известно «КП», Дмитриенко давно в разводе, от прошлого брака у мужчины двое маленьких детей. С Анной Валерий познакомился на недавнем юбилее Вячеслава Зайцева и с тех пор они неразлучны.

На съёмочной площадке Калашникову мало кто узнавал в роли дурнушки Фото: Личный Архив

По слухам, именно Дмитриенко подарил Калашниковой банкет в «ForteПьяно». Мол, только на флористику, на украшение зала мужчина потратил около миллиона рублей. Анна, в свою очередь, тоже не оставила Валерия без подарка. Спела для Дмитриенко хит «Валера, Валера» и приготовила для него сюрприз - танец полуобнаженной гимнастки в стакане. Прям на манер Диты фон Тиз.

- Валера пока ухаживает за мной. Нам интересно вместе, - призналась KP.RU Калашникова.