Большой бизнес озаботился демографией

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Фото: пресс-служба ГК «Дело»

В ГК «Дело» предлагают частным компаниям поддержать усилия государства по повышению рождаемости.

Темой одной из сессий Петербургского международного экономического форума стала демография. В последнее время вопросы повышения рождаемости в России поднимаются регулярно, а эксперты и представители органов власти все чаще говорят о сложной демографической ситуации в стране.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в своем выступлении выразил уверенность, что работать над стратегическими задачами улучшения демографической ситуации, которая в настоящий момент складывается неблагоприятно, должны и государство, и гражданское общество, и бизнес.

«Мы считаем, что это - общая задача, и решить мы ее можем только все вместе как страна. А для страны это очень большой вызов - и стратегический, и геостратегический, и исторический. Если нас будет мало, то все наши усилия - просто непонятно, для чего. Нас должно быть много», - подчеркнул Игорь Щёголев.

Директор HeadHunter по связям с государственными органами власти Виталий Терентьев констатировал, что серьезная нехватка кадров наблюдается во всех регионах Российской Федерации.

«За первые 5 месяцев текущего года вакансий открыто на 70% больше, чем в 2021 году и на 68% больше, чем в 2022, а тренд по количеству предложений со стороны работников отрицательный - на 4% меньше. И такая ситуация будет продолжаться», - сообщил он.

Главная причина кадрового голода - демографическая ситуация: по данным аналитиков HeadHunter, количество активно рабочего населения в стране физически сокращается, и решить эту проблему возможно лишь совместными усилиями работодателей и государства.

И большой бизнес идет на помощь властям в сфере повышения рождаемости. Так, собственная программа поддержки многодетных семей уже работает на предприятиях логистического холдинга - группы компаний «Дело», где трудятся более 11 тысяч сотрудников по всей стране. Ровно год назад – на ПМЭФ-2022 - о ее запуске объявил автор инициативы, председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.

«ГК «Дело» - это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики», - отметила, выступая на сессии ПМЭФ вице-президент по связям с общественностью группы компаний «Дело» Мария Кобзева.

Демографический проект холдинга – инициатива ответственного российского бизнеса, ответ на существующие в стране демографические вызовы и падающую рождаемость. Все сотрудники холдинга могут претендовать на расширенный социальный пакет, который становится все объемнее с каждым последующим пополнением семьи: расширенный ДМС, компенсация детских садов и путевок в детские лагеря, гибкий график работы – это только часть льгот, на которые могут претендовать «семейные» сотрудники. При рождении третьего и каждого последующего детей родитель, работающий в любом активе «Дела», получает разовую материальную помощь – миллион рублей.

«Стандарт ориентирован не только на материальную поддержку, на улучшение качества жизни семей с детьми, но и на нематериальную мотивацию, на то, чтобы статус семей с детьми внутри компании был выше», - заметила Мария Кобзева.

Помимо внутренних задач группы «Дело», демографический проект призван ответить на более масштабные вызовы, стоящие перед страной. Идея проекта, в том числе, в том, чтобы протоптать тропу для других российских бизнесов, которые в будущем запустят похожие инициативы, опираясь на опыт группы «Дело».

Может ли большой бизнес стать подспорьем для государства в решении демографических проблем? Ответ – положительный, если успешные бизнесмены берутся за их решение, осознавая свою ответственность перед обществом. И опыт построения бизнес-империй им тут в помощь. Тот же Шишкарёв за тридцать лет выстроил одну из крупнейших логистических компаний страны, и это не единственное свидетельство его успешности. После того как он возглавил Федерацию гандбола России, наша женская сборная выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, завоевала второе место на Олимпиаде в Токио и вернула себе статус лидера мирового гандбола, утерянный многие годы назад.