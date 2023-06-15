Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир по просьбам телезрителей: Названа дата

«Никогда» — резко отвечала Лариса Гузеева в соцсетях подписчикам на вопрос, когда вернется в эфир культовое шоу «Давай поженимся!», съемки которого были приостановлены в феврале 2022 года.

Но Гузеева предполагает, а Константин Львович Эрнст располагает. Поэтому главный свадебный проект российского ТВ совсем скоро вернется. Глава Первого канала подтвердил это на полях ПМЭФ.

— Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня, — сообщил ТАСС Константин Львович. — Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей.

Слухов о том, что Ларису Гузееву «обесценили» и навсегда убрали из «ДП!», было множество. И «подкреплялись» они, как правило, косвенными новостями, не имевшими к проекту отношения. Вот Ларису назначили вести шоу «Голос.60+» вместо опального Дмитрия Нагиева (афишами спектаклей которого увешаны обе столицы). А вот Лариса записывает ночные подкасты на Первом. Ну понятно, думал обыватель, заменили. Отодвинули.

Увы, нет. Злопыхатели могут только огорчиться. Съемки шоу возобновятся совсем скоро. Состав проекта неизменный: ведущая, рентген и главная по предсвадебным провокациям — Лариса Гузеева, кастинг, сватовство и калькуляция приданого — Роза Сябитова (астролог Василиса Володина со времен пандемии в ток-шоу не участвует).

Программа «Давай поженимся!» выходит в эфир Первого канала с июля 2008 года, то есть через месяц отпразднует 15-летний юбилей.