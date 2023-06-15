Новые банкоматы с системой распознавания лица разработали в России

Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор БФС Артём Жилонов. В церемонии участвовал также вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено расширенное сотрудничество по развитию и использованию отечественных банкоматов нового поколения и реализация совместных программ по интеграции нового оборудования.

Уже существует пилот, который также представили на площадке ПМЭФ.

Банкомат российского производства БФС обладает широким сверхтехнологичным функционалом. Он оснащен и биометрической камерой, и сенсорным экраном, выполняет полный набор операций с картами, считывает штрих-коды, а также предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. В банкомате установлен системный блок с центральным процессором «Эльбрус» и используется собственное программное обеспечение БФС.

Внедрение разработок отечественных производителей способствует достижению технологического суверенитета и импортонезависимости, что соответствует стратегическим задачам государства. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать внедрение российских технологий в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности и даст старт новым проектам в области инновационных платежных инструментов, - отметил Петр Фрадков.

Аппарат разработан при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках реализации постановления правительства РФ.