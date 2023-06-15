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Экономика15 июня 2023 14:55

Новые банкоматы с системой распознавания лица разработали в России

Во второй день ПМЭФ несколько российских компаний договорились о сотрудничестве и разработке продуктов. Так, ПСБ и компания «Банковские и Финансовые Системы» заключили соглашение о развитии отечественной платежной инфраструктуры
Алена ЧИЧИГИНА
Алена ЧИЧИГИНА

Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор БФС Артём Жилонов. В церемонии участвовал также вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено расширенное сотрудничество по развитию и использованию отечественных банкоматов нового поколения и реализация совместных программ по интеграции нового оборудования.

Уже существует пилот, который также представили на площадке ПМЭФ.

Банкомат российского производства БФС обладает широким сверхтехнологичным функционалом. Он оснащен и биометрической камерой, и сенсорным экраном, выполняет полный набор операций с картами, считывает штрих-коды, а также предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. В банкомате установлен системный блок с центральным процессором «Эльбрус» и используется собственное программное обеспечение БФС.

Внедрение разработок отечественных производителей способствует достижению технологического суверенитета и импортонезависимости, что соответствует стратегическим задачам государства. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать внедрение российских технологий в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности и даст старт новым проектам в области инновационных платежных инструментов, - отметил Петр Фрадков.

Аппарат разработан при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках реализации постановления правительства РФ.

БИЗНЕС-ПРЕССПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2023