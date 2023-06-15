Зеленский собирается шантажировать Байдена: как Украина хочет надавить на президента США

Зеленский выступил перед нижней палатой парламента Швейцарии, где повторно рассматривался вопрос о возможности реэкспорта вооружений из этой страны на Украину. Фото: REUTERS

Два знаменательных события, одно из которых, по факту, несовместимо с другим, произошли в Киеве. Зеленский выступил перед нижней палатой парламента Швейцарии, где повторно рассматривался вопрос о возможности реэкспорта вооружений из этой страны на Украину. Напомним, что ранее нижняя палата отказалась изменять закон и выдавать такое разрешение, но после того, как верхняя палата проголосовала за реэкспорт, депутатам нижней палаты пришлось снова вернуться к этому вопросу. Перед ними Зеленский сегодня и выступал, вымаливая разрешение на передачу старых танков «Леопард».

- Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного оборудования для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине, – заявил Зеленский в выступлении перед швейцарцами. Получилось с переменным успехом.

- Мы понимаем, что украинский президент хочет сделать все, чтобы защитить Украину. Но мы не должны позволять давить на себя в вопросе санкций или поставок оружия, — заявил депутат Альфред Хеер из влиятельной правой Швейцарской народной партии, после чего депутаты из этой фракции в знак бойкота выступления Зеленского покинули сессионный зал.

И второе событие: по сообщению информированных ТГ-каналов УУкраины, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак решил отложить «наступление ВСУ» до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, где публично бухнуться НАТОвцам в ножки и выпросить-вымолить новые комплексы ПВО («Пэтриот»), новые танки взамен утерянных и получить истребители F-16. Это публично. А непублично устроить «деду на перфокартах» президенту США Джозефу Байдену (вне зависимости от его наличия или отсутствия там) сеанс политического шантажа. Ермак, дескать, считает, что Джозеф сейчас сильно зависим от ситуации на Украине и не сможет игнорировать требования команды Зеленского. Практически, ухватил, если не Бога, то деда за бороду. Которой, правда, у деда и вовсе нет.

Что же здесь противоречивого, спросите вы? А вот что. Швейцария сейчас решает разрешать или нет передачу 25 из 96 танков «Леопард», которые были на вооружении швейцарской армии. Но тонкость момента заключается в том, что эти танки Швейцария уже СПИСАЛА! Все 96. И депутаты обсуждают, стоит ли разрешать 25 списанных танков ПРОДАТЬ назад Германии, чтобы в ФРГ их отремонтировали, после чего поставили Украине. Собственно говоря, вся заваруха, все эти выступления и выпрашивания-вымаливания Зеленского и его подельников - из-за списанной и в данный момент непригодной к боевому использованию техники.

Более того, когда это произойдет, если произойдет, сейчас не сможет сказать никто. Глава оружейного концерна Rheinmetall - производителя «Леопардов» - Армин Паппергер в интервью Bild рассказал, что у компании есть сейчас около 110 танков, включая 22 машины типа Leopard 2, которые можно было бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину.

- Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро, - подчеркнул Паппергер и заявил, что его концерн в этом году отремонтировать и поставить Украине обещанные «Леопарды» из собственных запасов не сможет. Что уж говорить о танках, которые могут вернуться из Швейцарии. Неизвестно, в каком состоянии. Но уже явно учтенные в боевом потенциале ВСУ у Зеленского.

С одной стороны – жалкие выпрошайки. С другой – наглые шантажисты.

Но это противоречие никого на Западе и на Украине не смущает.