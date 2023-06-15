Глава ГУР Украины Буданов экстренно доставлен в Берлин после ранения: Российская ракета отплатила за обещание «убивать»

В результате атаки Буданов был серьезно ранен

29 мая российские войска нанесли удар по зданию Главного Управления Разведки Минобороны Украины, которое находится на острове Рыбальский в центре Киева. По словам сотрудника российских спецслужб, который ссылается на свои источники в украинской разведке, удар пришелся на кабинет, по соседству с кабинетом главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Об этом пишет РИА Новости.

В результате этой атаки Буданов был серьезно ранен. Его сразу на санитарном вертолете отправили в польский город Жешув, а оттуда на уже американским бортом, который прилетел специально ради этого с базы Раммштайн, в Берлин. (Все эти данные полностью подтверждаются сервисом по отслеживанию воздушных судов Flightaradar).

Сейчас глава украинской разведки находится в Берлине, в госпитале Бундесвера на Шарнхорстштрассе, 13. Он в тяжелом состоянии. Прогноз пока неизвестен.

29 мая Российское российское Минобороны заявило о массированном ударе по украинской военной инфраструктуре. В том числе и в Киеве. Но Украинские власти отрицают удар по управления разведки. Однако известно, что именно в этот день все мосты на остров Рыбальский, где находится здание спецслужбы были перекрыты (видео выкладывал у себя в телеграм-канале военкор «Комсомолки» Александр Коц).

Кирилл Буданов с 2021 года возглавляет главное управление разведки Минобороны Украины. Его считают автором и организатором самых громких террористических атак на Российскую инфраструктуру (в том числе и на Крымский мост), куратором диверсионно-разведывательных групп, которые проникали в Брянскую и Белгородскую области. А так он известен тем, что обещал «продолжать убивать русских в любой точке мира».