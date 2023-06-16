Цифровые люди: как вернуть молодежь в кино

На фото слева направо: радиоведущий Дмитрий Делинский, директор по развитию продюсерской компании «Триикс Медиа» Анастасия Миронова и директор по коммуникациям продюсерской компании «Триикс Медиа» Светослав Жаданов

Д. Делинский

- Внезапно о сериалах говорим на полях международного экономического форума в Петербурге. В открытой студии радио «Комсомольская правда» директор по развитию компании «Триикс Медиа» Анастасия Миронова и директор коммуникациям компании «Триикс Медиа» Светослав Жаданов.

Смотрите, в моей версии реальности студия «Триикс Медиа» – это те самые люди, которые стоят за военными фильмами «Ржев» и «Небо», но все-таки это больше про сериалостроение. Это «Литейный-4», это «Невский», «Крылья империи», криминальный сериал «Шеф».

С. Жаданов:

- «Великолепная пятерка», «Крепкие орешки»… их можно очень много перечислять и действительно, вы правы, основной контент мы производим для федеральных телеканалов, в основном это НТВ, Пятый канал. Для Первого канала мы делали «Крылья империи». На России-1 выходил тот самый фильм «Небо». Но в целом кинокомпания «Триикс Медиа», конечно же, у телезрителей ассоциируется как производитель остросюжетных детективных сериалов. Она была создана в 2006 году. И за 17 лет работы снято более 250 проектов, а это 4,5 тысячи эфирных часов. И наши проекты сейчас по качеству не уступают и тем оригинальным сериалам, которые выходят на цифровых платформах. Совсем недавно это подтвердила многосерийная историческая драма «Красный Яр», посвященная 200-летию Енисейской губернии. Она и сейчас доступна в онлайн-кинотеатре PREMIER. Может быть, в процессе разговора мы еще вернемся к этому сериалу, поскольку с Красноярским краем у телекомпании «Триикс Медиа» очень много связано. Мы с ним очень дружим, открыли свой филиал в прошлом году – «Сибирь Триикс Медиа» – там все классно. Приглашаем и другие кинокомпании на нашу производственную базу, которую мы сделали совместно с государственным краевым учреждением культуры «Енисей кино». Всё благодаря, конечно, поддержке руководства Красноярского края. Поэтому в Сибири можно снимать кино спокойно. Мы проверили. Сняли там специальные серии наших проектов «Первый отдел» и «Великолепная пятерка».

Вместе с тем в настоящий момент очень большое внимание в своей работе мы уделяем молодежи.

Д. Делинский:

- Именно, все, что мы перечисляли до этого – это кино, сериалы, рассчитанные на очень взрослую аудиторию. Но в последнее время очень много, в том числе, на государственном уровне говорят о том, что молодежь-то у нас немножко такая подзабытая, подзаброшенная. Но вот люди читают, смотрят анимэ, мангу, люди живут в интернете – вот те самые люди, которые лет через 5, 6, 7, 8 начнут приходить нам на смену. Что делать с этими людьми? Как компания «Триикс Медиа» участвует в процессе воспитания молодежи?

С. Жаданов:

- Я думаю, что поподробнее об этом расскажет Анастасия, поскольку она непосредственно курирует данное направление и данное подразделение, созданное в рамках нашей большой кинокомпании «Триикс Медиа». У нас сейчас трудится свыше полутора тысяч сотрудников.

Д. Делинский:

- Анастасия, крайне нескромный вопрос. Я понимаю, что я нарушаю все мыслимые и немыслимые правила, но – сколько вам лет?

А. Миронова:

- Больше 35.

Д. Делинский:

- А выглядите лет на 25.

А. Миронова:

- Спасибо большое, мне, конечно, очень приятно. Да, действительно, у нас в стране молодежь – это до 35 лет, но я молода душой, поэтому прекрасно понимаю молодежь и поэтому именно мне было поручено возглавить это молодежное направление.

Кинокомпания «Триикс Медиа» всегда позиционировала себя как кинокомпания, которая создает фильмы и сериалы для телеканалов. Сейчас мы выходим на цифровые платформы, расширяемся. Нужно понимать, что целевая аудитория телеканалов совершенно не молодежная.

Д. Делинский:

- Аудитория телеканалов стареет стремительно.

А. Миронова:

- Я именно к этому. А подрастающее поколение – это большая часть нашей страны. Дети, подростки, молодёжь. Очень важно то, что мы закладываем им в голову, каким образом и в каком формате. Конечно, нашей кинокомпании, будучи крупнейшей в Северо-Западном регионе страны, очень не хотелось эту целевую аудиторию оставлять без внимания.

Д. Делинский:

- Детского кино в нашей стране нет уже очень давно.

А. Миронова:

- Эта проблема постепенно начинает сдвигаться с места. На государственном уровне появляются организации, которые выделяют денежные средства на производство данного контента.

Что касается кинокомпании «Триикс Медиа», то решение усилить работу с молодежью было принято уже давно. В связи с этим у нас было создано подразделение, в котором сегодня трудятся ребята от 19 лет и старше. Причем они не только с Северо-Запада, но и из других регионов страны. И хочу вам сказать, что у нас потрясающая молодежь в регионах. Сейчас набралось уже больше, чем с десяток молодых сценаристов, с кем мы сотрудничаем на постоянной основе. Это люди с живыми идеями, которые нам сейчас очень нужны. Необходимо непрерывное обновление как содержания контента, так и его формы с учетом стремительно развивающихся технологий. Поэтому наше подразделение занимается не только съемками сериалов, документальных фильмов, которые рассчитаны на молодую целевую аудиторию, но и производством тех форматов, которые сейчас, на мой взгляд, наиболее востребованы.

Д. Делинский:

- Например?

А. Миронова:

- Подкасты.

Д. Делинский:

- Видеоподкасты?

А. Миронова:

- У нас подкасты выходят и в видео, и в аудиоформате. Стараемся сделать так, чтобы этот контент посмотрело и послушало как можно больше людей. Соответственно, мы размещаем его на всевозможных платформах, в социальных сетях. В аудиоформате – на Яндекс.Музыке. Тем самым достигается максимальный охват нашей целевой аудитории, которая практически вся сегодня сидит в интернете.

Д. Делинский:

- И что у вас получается? Как это называется? О чем это?

А. Миронова:

- Темы совершенно разные. Сразу почему-то вспомнилось про Год науки. Все началось с документального проекта «Охотники за наукой», который направлен на привлечение молодежи в науку. Это цикл из 10 видеороликов, снятый в совершенно новом динамичном формате. Проект размещен во всех социальных сетях. Ролики 20-25 минут. По отзывам пользователей, смотрятся легко и очень интересно. По сюжету мы заходили в лаборатории, институты и рассказывали для молодых зрителей о том, какие проводятся исследования, о том, что ученые зачастую – это такие же молодые люди. Реализовать проект помог Институт развития интернета. Мы выиграли конкурс и получили финансирование на производство. После выхода «Охотников за наукой» в сети эффект был потрясающий.

Но на этом мы не остановились. Далее был создан проект в формате подкастов, который сейчас включает уже 7 сезонов по 10 выпусков. Называется «Говорит наука». К нам в студию приходят молодые ученые и рассказывают о себе и своих работах. Если честно, до реализации таких проектов, я думала, что ученый – это человек старшего возраста, очень умный, в очках, седовласый мужчина, который сидит за книгами, и в общем-то его не интересует ничего, кроме своего предмета изучения.

Д. Делинский:

- Сериал «Теория большого взрыва» мимо вас прошел?

А. Миронова:

- Да, похоже, прошел мимо меня. Когда я стала запускать эти проекты, я познакомилась с таким количеством молодых людей, которые горят наукой, что-то изобретают, потом оформляют на это патенты, хотят нести светлое в массы, развивать нашу страну, технологии. Это просто потрясающие люди! Общаясь с ними, заряжаешься энергией, и ты хочешь все больше и больше рассказывать про них другим.

Д. Делинский:

- Это мотивационная история. Это история, зовущая в светлое будущее. Но молодежь, она же не только о юноше задумывающемся, а это еще и об отношении, романтике… «Триикс Медиа» делает что-то в этом направлении, для того, чтобы воспитать в подрастающем поколении что-то связанное с традиционными семейными ценностями, которые у нас теперь в Конституции прописаны?

С. Жаданов:

- Если говорить о возрождении нравственных ценностей, то хотел бы привести в качестве примера наш фильм как раз для подрастающего поколения под названием «Золотая бронза». Детско-юношеское кино действительно сейчас наиболее востребовано. У нас работает замечательный режиссер Игорь Копылов, который снял этот фильм. Производством занималась кинкомпания «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета. Картина уже успела завоевать шесть наград на российских и международных кинофестивалях. Фильм повествует о жизни детей после трагедии в Беслане. Не о самой трагедии, а именно о взрослении тех детей, которые ее пережили, об их взаимовыручке, взаимопомощи, о мужестве всего осетинского народа. Фильм доступен в сообществе кинокомпании «Триикс Медиа» в соцсети «ВКонтакте». Там его можно найти и посмотреть.

А. Миронова:

- Этот фильм получился очень светлым. Такого кино сейчас не хватает. Кстати, фильм был показан практически во всех школах России.

С. Жаданов:

- У Минпросвещения есть программа «Киноуроки в школах России». До выхода в сети в рамках этой программы фильм посмотрело более двух миллионов учащихся пятых-одиннадцатых классов. Учителя и школьники были в восторге. В итоге после премьеры фильм набрал больше 12,9 миллионов просмотров и положительных отзывов. Это говорит о многом.

Д. Делинский:

- Что планируется в будущем в воспитании молодежи?

А. Миронова:

- Планируем через свою работу возрождать традиционные ценности. Все, что связано с семьей, нравственными отношениями, эмпатией друг к другу. У нас, к слову, есть прекрасный проект про благотворительный фонд «Свет.Дети». Это четыре серии про деток, которые победили онкологические заболевания. Они выложены во всех соцсетях и до сих пор находятся в свободном доступе. После того, как проект набрал достаточно приличное количество просмотров благотворительный фонд начал получать больше пожертвований на поддержку детей с онкозаболеваниями. И очень хороший отклик был от молодежи.

Д. Делинский:

- А цель какая в этой истории?

А. Миронова:

- Цель – повышение эмпатии. Молодые люди могут пойти в волонтеры, стать более внимательны к тому, что происходит вокруг, в конце концов, просто захотеть кому-то помочь.

С. Жаданов:

- Вспомнил одну историю, связанную с другим благотворительным фондом. Она случилась совсем недавно. В Смоленске проходила кинонеделя «Детский КиноМай». Проводил её благотворительный фонд, который возглавляет Лидия Петровна Евтушенкова. Он называется так же – «Детский КиноМай». Поддерживает детские социальные учреждения. Фонд провел в рамках кинонедели видеоконкурс, в котором победили пять детей. Мы решили их поддержать. И кинокомпания «Триикс Медиа» примет у себя победителей с 5 по 6 июля. В сопровождении взрослых они приедут в Санкт-Петербург. Мы проведем для них экскурсии по студии и нашим киноплощадкам. Там они познакомятся со знаменитыми актерами, режиссерами. Мне кажется, это очень классное и благое дело. Для них это будет очень интересно. И мы будем продолжать такую практику совместно с этим благотворительным фондом. Нам это очень нравится.

А. Миронова:

- А я еще хотела бы рассказать вот о чем. У нас в молодежном подразделении есть команды, которые, условно говоря, «заточены» на генерирование идей. После того, как идея грамотно сформулирована, визуально оформлена в виде презентации и положительно рассмотрена руководством кинокомпании, она уходит к другой команде, которая начинает преобразовывать ее в сценарий. И в этой работе мы уделяем очень много внимания тематике Великой Отечественной войны. Сейчас это очень актуально. Необходимо, чтобы у молодежи была правильная, неискаженная информация о нашей истории.

Д. Делинский:

- Как говорить с молодежью о войне? О Великой Отечественной? Кино, которое снимали при советской власти, для нынешних подростков уже не актуально.

А. Миронова:

- Поэтому сейчас и необходимо поддерживать наших молодых сценаристов. У них живой взгляд. От сценария будет зависеть то, как аудитория воспримет контент. Также очень большое значение имеет то, где его размещать. Вот почему мы начали собирать сценаристов, рассматривать их идеи и работы. В настоящее время к нам примкнуло достаточно много молодежи. Интерес к кинопроизводству огромный.

С. Жаданов:

- Также хочу отметить, что большое внимание уделяется и тем молодым специалистам, которые работают на съемочных площадках. Так, после открытия филиала в Красноярске совместно с «Енисей кино», Санкт-Петербурским государственным университетом кино и телевидения при поддержке руководства Красноярского края мы набрали и обучили бесплатно группу наиболее востребованных специалистов для кинопроизводства в Сибири. Они приехали в Санкт-Петербург из Красноярска. За три месяца было подготовлено 23 человека. Это и ассистенты режиссера, и художники, и менеджеры, которые отвечают за подбор локаций. Теорию они проходили в университете. А практику – на наших съемочных площадках.

Мы также тесно сотрудничаем с Луганской академией культуры и искусства имени Матусовского. В феврале на наших съемочных площадках прошли бесплатную стажировку два студента режиссерского факультета вместе с заведующей кафедрой кино- и телеискусства. Она тоже проходила стажировку для того, чтобы потом передать своим студентам полученный практический опыт. Это очень хорошая история и она не ограничивается только Красноярским краем или новыми территориями Российской Федерации. Есть еще, к примеру, Ульяновская область. Прошлой осенью там проводился кинокорнер «Я-Ульяновск-Будущее», который мы поддержали. Это такое творческое пространство, на котором были организованы мастер-классы, кастинги, преподавалось ораторское искусство и прочее. Плюс были организованы фуд-корты. Народ приходил и отдыхал с пользой. Все это проходило с большим интересом как взрослых, так и детей.

Д. Делинский:

- Спасибо огромное за то, что вы делаете. Последний вопрос: что мы увидим от компании «Триикс Медиа» ближайшее?

С. Жаданов:

- Совсем скоро мы начинаем съемки многосерийного фильма по роману «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина. Планируются съемки сериала «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной. А еще Игорь Копылов отправляется в Сибирь – к юбилею писателя Виктора Астафьева будет снят фильм по его произведениям.

Хотелось бы также дополнить по молодежной тематике, которую сейчас обсуждали. Мы открыты для творческих идей молодежи, постоянно рассматриваем те работы и заявки, которые нам присылают. Это касается и сценариев, и обращений тех, кто хочет работать на площадках. В контактах на сайте кинокомпании «Триикс Медиа» указаны адрес электронной почты, на которые можно направлять предложения по вопросам молодежного контента, а также контакты других подразделений. Пожалуйста, обращайтесь. Будем рады вашим предложениям.

Наш руководитель – генеральный продюсер Инесса Юрченко неоднократно говорила о том, что кино – дело молодых и молодым дорогу.