Австралия запрещает России строить посольство в Канберре

Россия уже потратила на строительство 5,5 млн долларов. Но эти деньги могут быть погребены под руинами российско-австралийских отношений

Австралия нашла очередной предлог, чтобы помешать строительству нового комплекса зданий посольства России в Канберре. Парламент страны всего за час единодушно протащил через все чтения специальный закон, позволяющий разорвать договор аренды с российской стороной, который был заключен еще в 2008 году. Поводом для запрета строительства стала шпиономания австралийцев: спустя 15 лет они вдруг осознали, что выделенный для дипмиссии участок находится слишком близко к зданию парламента.

История с переездом российского посольства тянется не первый год. В 2008 году Австралия предоставила в аренду России на 99 лет участок в дипломатическом квартале Ярраламла. В 2011 году было выдано разрешение на строительство. Из-за проблем с подрядчиками и санкциями, стройка затянулась, но только в прошлом году этот клочок земли стал мозолить глаза австралийцам. Они внезапно вспомнили, что Россия слишком долго не может завершить проект, а это, мол, нарушает условия договора. К тому же, недострой якобы портит внешний вид центра столицы. В августе было принято явно политическое решение: землю эту у России изъять. Чиновники в прессе тогда твердили, что это никак не связано с ситуацией на Украине. Новый виток история получила месяц назад, когда Федеральный суд, опираясь на закон, встал на сторону России и отменил постановление о расторжении договора.

Тогда австралийцы заголосили, что русские дипломаты могут поселиться по соседству с парламентом и, мол, выведать все секреты органа власти, а также вмешаться в его работу. Больше ведь россиянам делать нечего! Законодатели в экстренном порядке проголосовали за специальный закон, позволяющий нарушить все договоренности и отказать в аренде. «Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованное место не станет официальным дипломатическим присутствием России», - признался премьер Австралии Энтони Альбанезе. К слову, десяток других посольств, расквартированных на таком же удалении от парламента, австралийских чиновников не смущает. На вопрос о том, не исходит ли подобной угрозы от посольства Китая, которое стоит через дорогу от российской стройки, Альбанезе предпочел не отвечать.

Посольство РФ в Австралии назвало действия кабинета Альбанезе очередным шагом в преднамеренном и последовательном разрушении отношений с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Австралия продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики, а также заверил, что Россия учтет новый недружественный выпад. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем telegram-канале назвал действия австралийцев «примером нарастающей шизофрении».

По данным СМИ, Россия уже потратила на строительство 5,5 млн долларов. Но эти деньги могут быть погребены под руинами российско-австралийских отношений.