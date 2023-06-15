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В мире15 июня 2023 17:00

Австралия запрещает России строить посольство в Канберре

Австралия планирует аннулировать договор аренды участка для строительства нового здания посольства России
Александр КУДЕЛЯ
Россия уже потратила на строительство 5,5 млн долларов. Но эти деньги могут быть погребены под руинами российско-австралийских отношений

Россия уже потратила на строительство 5,5 млн долларов. Но эти деньги могут быть погребены под руинами российско-австралийских отношений

Австралия нашла очередной предлог, чтобы помешать строительству нового комплекса зданий посольства России в Канберре. Парламент страны всего за час единодушно протащил через все чтения специальный закон, позволяющий разорвать договор аренды с российской стороной, который был заключен еще в 2008 году. Поводом для запрета строительства стала шпиономания австралийцев: спустя 15 лет они вдруг осознали, что выделенный для дипмиссии участок находится слишком близко к зданию парламента.

История с переездом российского посольства тянется не первый год. В 2008 году Австралия предоставила в аренду России на 99 лет участок в дипломатическом квартале Ярраламла. В 2011 году было выдано разрешение на строительство. Из-за проблем с подрядчиками и санкциями, стройка затянулась, но только в прошлом году этот клочок земли стал мозолить глаза австралийцам. Они внезапно вспомнили, что Россия слишком долго не может завершить проект, а это, мол, нарушает условия договора. К тому же, недострой якобы портит внешний вид центра столицы. В августе было принято явно политическое решение: землю эту у России изъять. Чиновники в прессе тогда твердили, что это никак не связано с ситуацией на Украине. Новый виток история получила месяц назад, когда Федеральный суд, опираясь на закон, встал на сторону России и отменил постановление о расторжении договора.

Тогда австралийцы заголосили, что русские дипломаты могут поселиться по соседству с парламентом и, мол, выведать все секреты органа власти, а также вмешаться в его работу. Больше ведь россиянам делать нечего! Законодатели в экстренном порядке проголосовали за специальный закон, позволяющий нарушить все договоренности и отказать в аренде. «Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованное место не станет официальным дипломатическим присутствием России», - признался премьер Австралии Энтони Альбанезе. К слову, десяток других посольств, расквартированных на таком же удалении от парламента, австралийских чиновников не смущает. На вопрос о том, не исходит ли подобной угрозы от посольства Китая, которое стоит через дорогу от российской стройки, Альбанезе предпочел не отвечать.

Посольство РФ в Австралии назвало действия кабинета Альбанезе очередным шагом в преднамеренном и последовательном разрушении отношений с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Австралия продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики, а также заверил, что Россия учтет новый недружественный выпад. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем telegram-канале назвал действия австралийцев «примером нарастающей шизофрении».

По данным СМИ, Россия уже потратила на строительство 5,5 млн долларов. Но эти деньги могут быть погребены под руинами российско-австралийских отношений.

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