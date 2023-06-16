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Общество16 июня 2023 4:00

Правила жизни Владимира Сунгоркина

16 июня исполняется 69 лет со дня рождения легендарного главного редактора «Комсомольской правды»
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
Владимир Николаевич был не только успешным журналистом, редактором, бизнесменом, но и отважным путешественником. Это фото сделано в гостях у эвенкийских оленеводов во время перехода через хребет Джугджур в 2016 году. А первое свое серьезное путешествие Сунгоркин совершил в 17 лет.

Владимир Николаевич был не только успешным журналистом, редактором, бизнесменом, но и отважным путешественником. Это фото сделано в гостях у эвенкийских оленеводов во время перехода через хребет Джугджур в 2016 году. А первое свое серьезное путешествие Сунгоркин совершил в 17 лет.

Фото: Евгений САЗОНОВ

В сентябре прошлого года ушел из жизни Владимир Николаевич Сунгоркин. Наш главный редактор, наш наставник, человек, которого по-настоящему любил и уважал весь коллектив «Комсомольской правды». Ушел как мужчина, как путешественник, во время экспедиции по дальневосточной тайге, повторяя путь первопроходца Владимира Арсеньева, для создания книги о нем… В последний день случилась трагедия - не выдержало сердце...

Пожалуй, не было бы ни дня, чтобы мы не вспоминали Владимира Николаевича: как бы он оценил тот или иной текст или выпуск, что бы он сказал по поводу того или иного события, какой бы совет дал… И, конечно, мы вспоминаем его мудрые, а порой и озорные цитаты, которые стали «народными» внутри коллектива. В честь 69-летия легендарного главного редактора «КП» мы вспоминаем его самые запомнившиеся высказывания.

1. Секрет успеха - банальный, но честный - хотите чего-то добиться, работайте много. Работа должна быть как жизнь, как дыхание, чтобы даже не замечать, что работаешь. Я с детства работал, и, может быть, поэтому я почти не знаю понятия «усталость». Многие мои коллеги периодически ноют: «Все, я устал, я выжат, мне срочно надо отдыхать». Но я даже на отдыхе работаю и не устаю. От этого зависит 90 процентов успеха. Если человек уверен, что работать он должен не больше 8 часов в день, ничего серьезного из него никогда не получится… Работать надо семь дней в неделю. Ну хотя бы шесть. Но и отдыхать обязательно надо.

2. Мой пример - это чистый эксперимент: как мальчик из глуши может стать руководителем самой крупной газеты страны. Но это не американская мечта, это наша реальность. Любой студент может претендовать на маршальский жезл в журналистике. Мне бы очень хотелось, чтобы в это поверили студенты журфаков, да и просто молодые люди. Все зависит только от вас… Я абсолютно убежден, и это должно обнадеживать многих, что человек, рожденный в бедности, имеет больше шансов стать успешным.

3. Способность не угождать настроениям толпы и не попадать под влияние стереотипов типа «все так делают» - вот обязательные черты успешного руководителя в быстро меняющемся мире...

4. Мне всю жизнь не дает покоя, что что-то можно сделать лучше, а люди сидят сложа руки, потому что им лень или они «выше этого». Именно так я организовал коммерческую службу в «Комсомольской правде». Это был 1988 год! Никаких коммерсантов еще и в помине не было в официальных советских СМИ. Я просто понимал - время диктует новые правила.

5. Я лет с 17 каждый год сплавляюсь по рекам, причем руковожу там тоже. Для меня и деловая жизнь - это что-то похожее на сплав по реке. Я руководитель, я вижу пороги и быстро принимаю решения. При этом в 30 процентах случаев я ошибаюсь. Но я должен быть решительным и командовать так, чтобы никто не сомневался, что повернуть надо именно влево. Для меня это и есть модель моей работы, моей жизни. Сильнее, слабее, вправо, влево, стоп, отдохнуть. И снова резко вперед! Так я и газетой руковожу.

Фото Владимира Николаевича из экспедиции по арсеньевским местам. За день до смерти

Фото Владимира Николаевича из экспедиции по арсеньевским местам. За день до смерти

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

6. Я принимаю жизнь такой, какая она есть на этот самый момент. Все проблемы от ее неправильного понимания. Жизнь бежит, все быстро меняется. Сейчас это хорошо, а это - плохо, это - перспективно, а это - нет. На завтра данности могут измениться. Значит, нужно заново пересмотреть условия и сделать другие выводы.

7. У нас, как у редакторов, всего одна задача: расширение аудитории. Не сто, а одна! Все остальное - инструмент. Когда вы это поймете, вам станет жить легче и, самое главное, легче принимать решения.

8. В человеке борются два начала, дьявольское и божественное. Дьявол - это часто интереснее, заманчивее. И моя задача поддерживать все хорошее, божественное, если хотите. Хороший человек старается на любом месте увеличивать количество добра, а не зла. При этом порой приходится поступаться какими-то принципами. Жизнь очень интересно устроена, иногда, чтобы совершить большое добро, надо сделать маленькое зло. Ну как хирургическую операцию врачу: он же делает человеку больно. Еще мне кажется, что хорошим человеком быть даже выгоднее. Хотя понимаю, что это звучит некрасиво. Но я об этом упоминаю специально, чтобы поддержать тех людей, которые в сомнениях: мол, буду делать добро - и проиграю всю жизнь. Да нет! Если ты делаешь благо, тебе Бог помогает.

Я ничего не прогнозирую, не планирую никогда в жизни. Есть какая-то мифология, что свою жизнь как-то расписал по годам, по пятилеткам… Это все чушь. Я живу одним днем.

Пару раз я как-то пытался планировать долгосрочно. Первый раз - когда учился на журфаке: что вот окончу университет - и буду работать в районной газете. Куплю мотоцикл с коляской и лодку. А дом у меня будет на берегу реки. И там я проживу всю свою жизнь...

Потом я поработал на БАМе корреспондентом. Переехал в Хабаровск, получил квартиру, под окном - черемуха цветет. Ну нормально - вот здесь я проживу всю свою жизнь. В этой квартире…

Потом в Москву попал и… ничего уже планировать не стал. Просто занимался тем, что мне интересно. Потому меня всегда и устраивала моя жизнь.

1. Обижаются? Пусть обижаются! Надо рано или поздно называть вещи своими именами.

2. Мы живем в прозрачном мире. Когда я с кем-то говорю или переписываюсь, то всегда подразумеваю, что меня могут подслушивать или читать. И все это выплывет.

3. Если человек любит свое дело, журналист он или скрипач, он все равно свои деньги заработает. В погоне за богатством упускаешь главное. Я никогда не думал о зарабатывании денег, я просто делал то, что мне интересно, и делал это хорошо.

4. У нас больше рискует тот, кто не рискует!

5. Я всерьез исповедую истину: делай что должно, и будь что будет.

В Бога верю. Можно много рассуждать, как он выглядит и прочее… Но Господь есть.

КАРТИНА ДНЯВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»