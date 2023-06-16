Правила жизни Владимира Сунгоркина

Владимир Николаевич был не только успешным журналистом, редактором, бизнесменом, но и отважным путешественником. Это фото сделано в гостях у эвенкийских оленеводов во время перехода через хребет Джугджур в 2016 году. А первое свое серьезное путешествие Сунгоркин совершил в 17 лет. Фото: Евгений САЗОНОВ

В сентябре прошлого года ушел из жизни Владимир Николаевич Сунгоркин. Наш главный редактор, наш наставник, человек, которого по-настоящему любил и уважал весь коллектив «Комсомольской правды». Ушел как мужчина, как путешественник, во время экспедиции по дальневосточной тайге, повторяя путь первопроходца Владимира Арсеньева, для создания книги о нем… В последний день случилась трагедия - не выдержало сердце...

Пожалуй, не было бы ни дня, чтобы мы не вспоминали Владимира Николаевича: как бы он оценил тот или иной текст или выпуск, что бы он сказал по поводу того или иного события, какой бы совет дал… И, конечно, мы вспоминаем его мудрые, а порой и озорные цитаты, которые стали «народными» внутри коллектива. В честь 69-летия легендарного главного редактора «КП» мы вспоминаем его самые запомнившиеся высказывания.

1. Секрет успеха - банальный, но честный - хотите чего-то добиться, работайте много. Работа должна быть как жизнь, как дыхание, чтобы даже не замечать, что работаешь. Я с детства работал, и, может быть, поэтому я почти не знаю понятия «усталость». Многие мои коллеги периодически ноют: «Все, я устал, я выжат, мне срочно надо отдыхать». Но я даже на отдыхе работаю и не устаю. От этого зависит 90 процентов успеха. Если человек уверен, что работать он должен не больше 8 часов в день, ничего серьезного из него никогда не получится… Работать надо семь дней в неделю. Ну хотя бы шесть. Но и отдыхать обязательно надо.

2. Мой пример - это чистый эксперимент: как мальчик из глуши может стать руководителем самой крупной газеты страны. Но это не американская мечта, это наша реальность. Любой студент может претендовать на маршальский жезл в журналистике. Мне бы очень хотелось, чтобы в это поверили студенты журфаков, да и просто молодые люди. Все зависит только от вас… Я абсолютно убежден, и это должно обнадеживать многих, что человек, рожденный в бедности, имеет больше шансов стать успешным.

3. Способность не угождать настроениям толпы и не попадать под влияние стереотипов типа «все так делают» - вот обязательные черты успешного руководителя в быстро меняющемся мире...

4. Мне всю жизнь не дает покоя, что что-то можно сделать лучше, а люди сидят сложа руки, потому что им лень или они «выше этого». Именно так я организовал коммерческую службу в «Комсомольской правде». Это был 1988 год! Никаких коммерсантов еще и в помине не было в официальных советских СМИ. Я просто понимал - время диктует новые правила.

5. Я лет с 17 каждый год сплавляюсь по рекам, причем руковожу там тоже. Для меня и деловая жизнь - это что-то похожее на сплав по реке. Я руководитель, я вижу пороги и быстро принимаю решения. При этом в 30 процентах случаев я ошибаюсь. Но я должен быть решительным и командовать так, чтобы никто не сомневался, что повернуть надо именно влево. Для меня это и есть модель моей работы, моей жизни. Сильнее, слабее, вправо, влево, стоп, отдохнуть. И снова резко вперед! Так я и газетой руковожу.

Фото Владимира Николаевича из экспедиции по арсеньевским местам. За день до смерти Фото: Леонид ЗАХАРОВ

6. Я принимаю жизнь такой, какая она есть на этот самый момент. Все проблемы от ее неправильного понимания. Жизнь бежит, все быстро меняется. Сейчас это хорошо, а это - плохо, это - перспективно, а это - нет. На завтра данности могут измениться. Значит, нужно заново пересмотреть условия и сделать другие выводы.

7. У нас, как у редакторов, всего одна задача: расширение аудитории. Не сто, а одна! Все остальное - инструмент. Когда вы это поймете, вам станет жить легче и, самое главное, легче принимать решения.

8. В человеке борются два начала, дьявольское и божественное. Дьявол - это часто интереснее, заманчивее. И моя задача поддерживать все хорошее, божественное, если хотите. Хороший человек старается на любом месте увеличивать количество добра, а не зла. При этом порой приходится поступаться какими-то принципами. Жизнь очень интересно устроена, иногда, чтобы совершить большое добро, надо сделать маленькое зло. Ну как хирургическую операцию врачу: он же делает человеку больно. Еще мне кажется, что хорошим человеком быть даже выгоднее. Хотя понимаю, что это звучит некрасиво. Но я об этом упоминаю специально, чтобы поддержать тех людей, которые в сомнениях: мол, буду делать добро - и проиграю всю жизнь. Да нет! Если ты делаешь благо, тебе Бог помогает.

Я ничего не прогнозирую, не планирую никогда в жизни. Есть какая-то мифология, что свою жизнь как-то расписал по годам, по пятилеткам… Это все чушь. Я живу одним днем.

Пару раз я как-то пытался планировать долгосрочно. Первый раз - когда учился на журфаке: что вот окончу университет - и буду работать в районной газете. Куплю мотоцикл с коляской и лодку. А дом у меня будет на берегу реки. И там я проживу всю свою жизнь...

Потом я поработал на БАМе корреспондентом. Переехал в Хабаровск, получил квартиру, под окном - черемуха цветет. Ну нормально - вот здесь я проживу всю свою жизнь. В этой квартире…

Потом в Москву попал и… ничего уже планировать не стал. Просто занимался тем, что мне интересно. Потому меня всегда и устраивала моя жизнь.

1. Обижаются? Пусть обижаются! Надо рано или поздно называть вещи своими именами.

2. Мы живем в прозрачном мире. Когда я с кем-то говорю или переписываюсь, то всегда подразумеваю, что меня могут подслушивать или читать. И все это выплывет.

3. Если человек любит свое дело, журналист он или скрипач, он все равно свои деньги заработает. В погоне за богатством упускаешь главное. Я никогда не думал о зарабатывании денег, я просто делал то, что мне интересно, и делал это хорошо.

4. У нас больше рискует тот, кто не рискует!

5. Я всерьез исповедую истину: делай что должно, и будь что будет.

В Бога верю. Можно много рассуждать, как он выглядит и прочее… Но Господь есть.