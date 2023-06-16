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Политика15 июня 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 16 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2023 года
Сергей ГАПЧУК
Военная спецоперация на Украине 16 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Военная спецоперация на Украине 16 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2023 года.

На Донецком направлении российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ. Противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Раздоловка, Красногоровка и Марьинка в ДНР, однако все действия ВСУ были пресечены Южной группировкой войск.

Минобороны России сообщило, что в ходе наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия за сутки потеряла около 500 бойцов.

Российские военнослужащие поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло в районе Камышевахи ДНР.

Кроме того, авиация, ракетные и артиллерийские войска России за минувшие сутки поразили 105 артиллерийских подразделений украинских военных на позициях огня, живую силу и военную технику в 132 районах.

Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа в Запорожской области продолжаются тяжелые бои, а подразделения ВСУ продолжают попытки прорвать оборону российской армии.

ВСУ потеряли танки Leopard 2R которые были переданы Киеву из Финляндии, об этом заявил финский военный эксперт подполковник Рауль Кортет.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости