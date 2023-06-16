Военная спецоперация на Украине 16 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2023 года.

На Донецком направлении российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ. Противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Раздоловка, Красногоровка и Марьинка в ДНР, однако все действия ВСУ были пресечены Южной группировкой войск.

Минобороны России сообщило, что в ходе наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия за сутки потеряла около 500 бойцов.

Российские военнослужащие поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло в районе Камышевахи ДНР.

Кроме того, авиация, ракетные и артиллерийские войска России за минувшие сутки поразили 105 артиллерийских подразделений украинских военных на позициях огня, живую силу и военную технику в 132 районах.

Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа в Запорожской области продолжаются тяжелые бои, а подразделения ВСУ продолжают попытки прорвать оборону российской армии.

ВСУ потеряли танки Leopard 2R которые были переданы Киеву из Финляндии, об этом заявил финский военный эксперт подполковник Рауль Кортет.